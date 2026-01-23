News & Trends 10 4

Xbox Developer Direct: neue Infos zu «Forza Horizon 6», «Fable» und mehr

Die Xbox Developer Direct liefert viele neue Infos zu «Forza Horizon 6», «Beast of Reincarnation» und dem lang erwarteten «Fable». Mit dem zuvor nicht angekündigten Online-Beat-em-up «Kiln» bietet die Show auch eine Überraschung.

Das Jahr hat gerade erst begonnen, da gibt Microsoft schon erste tiefe Einblicke in die Highlights, die dich in den kommenden Monaten auf der Xbox erwarten. Im rund einstündigen Livestream zur «Xbox Developer Direct» kommen die Entwicklerteams von vier Spielen zu Wort, die dieses Jahr erscheinen. Hier kannst du die ganze Show ansehen:

«Forza Horizon 6»: vom Touristen zum Rennprofi

Das britische Studio Playground Games eröffnete das Event mit einem ausführlichen Blick auf «Forza Horizon 6». Das Renn-Spektakel findet diesmal in Japan statt. Das grundlegende Gameplay ist aus den Vorgängern bereits bekannt: Du startest als Anfängerin und verdienst dir in ersten Wettbewerben den Zugang zu neuen Events, höherstufigen Regionen und natürlich neuen Fahrzeugen sowie Tuningmöglichkeiten. Neben klassischen Rennen gibt es auch Hinderniskurse und Zeitfahren-Herausforderungen.

Hier gibt es einen neuen Trailer:

Zum Launch sind bereits mehr als 550 Vehikel an Bord. Unter den neuen Car Meets gibt es auch den legendären Autobahnrastplatz Daikoku. Dort präsentierst du deine Fahrzeuge und kannst mit anderen zu gemeinsamen Fahrten aufbrechen. Mit «Legend Island» gibt es ein Endgame-Gebiet, das zu erreichen laut Entwickler eine echte Herausforderung wird.

Außerhalb der Rennen erkundest du die Welt wie gewohnt in deinem eigenen Tempo. In die Gestaltung der virtuellen Welt gibt das Studio einen tiefen Einblick. Es wollte das japanische Flair einfangen und den Gamern vermitteln, wie es sich anfühlt, auf Japans Straßen unterwegs zu sein. Dafür führte das Team mit Beratern umfangreiche Recherchen vor Ort durch. Dadurch gibt es viele Details aus der japanischen Kultur im Spiel zu entdecken.

Serpentinenstraßen gehören genauso zu Japan wie Kirschbäume.

Deine Erkundungstouren sollen dich die Kontraste zwischen Tradition und Moderne sowie ländlicher Natur in den Bergen und Großstadtleben spüren lassen. Serpentinenstrecken führen dich durch dichte Bambuswälder und verschneite Landschaften, vorbei an traditionellen Bauwerken. Tokio ist die bei weitem größte Stadt in einem «Forza»-Spiel bisher. Verschiedene Distrikte führen dich über enge Vorstadtstraßen, in geschäftige Hafenbereiche und zu monumentalen Straßenbauwerken.

Das Housing-System haben die Entwicklerinnen und Entwickler grundlegend überarbeitet. Anstatt wie bisher ein fertiges Domizil zu kaufen, kannst du jetzt ein leeres Grundstück erwerben und darauf ein Bauwerk nach deinem Geschmack errichten. Dort stellst du deine Fahrzeuge aus und lädst deine Kumpels ein, um damit zu flexen.

Das Game wird am 19. Mai 2026 auf Xbox, PC sowie später im Jahr auch auf PS5 erscheinen.

«Beast of Reincarnation»: kombiniertes Kampfsystem

Mit «Beast of Reincarnation» geht es gleich in Japan weiter. Das Action-RPG wird von Game Freak entwickelt, dem Studio hinter den «Pokémon»-Spielen. «Beast of Reincarnation» wird als «One person, one dog»-Game vorgestellt: Du steuerst die junge Frau Emma, die mit ihrem Hund Koo im postapokalyptischen Japan in der fernen Zukunft unterwegs ist. Eine geheimnisvolle Seuche namens Blight hat die Zivilisation zerstört und lässt Tiere mit Pflanzen verschmelzen.

Hier der Ausschnitt zum Game aus der Developer Direct:

Das Spiel macht durch ein fantasievolles Monster-Design, eine wunderschön gestaltete Welt zwischen Science-Fiction und Natur sowie frische Spielelemente auf sich aufmerksam. So kann Emma ihr langes Haar in Pflanzenranken verwandeln, die ihr bei der Bewegung durch die offene Spielwelt helfen.

Die Entwickler geben im Stream auch Einblicke in das Kampfsystem. Emma steuerst du in Echtzeit. Sie nutzt Kombinationen und Spezialaktionen, um ihre Gegner zu töten. Unterstützung gibt es durch Koo. Den Hund kontrollierst du nicht direkt, sondern gibst ihm während des Kampfes Befehle. Dabei verlangsamt sich das Spiel. So ergibt sich ein Echtzeitkampfsystem, das aber auch taktische Elemente wie in einem rundenbasierten Rollenspiel enthält.

Sowohl Emma als auch Koo haben jeweils einen eigenen Talentbaum – doch die Fähigkeiten von Emma beeinflussen die von Koo und umgekehrt. Dadurch kannst du einen individuellen Spielstil für dich entwickeln.

Der Release für PS5, Xbox Series X und PC sowie im Game Pass ist für Sommer 2026 geplant.

«Kiln»: töpfern und zerstören

Dieses bisher nicht angekündigte Game ist die Überraschung des Abends. Dahinter steht das US-amerikanische Studio Double Fine Productions, das von Entwickler-Legende Tim Schafer gegründet wurde. Schafer wirkte vor Jahrzehnten an den Klassikern «Monkey Island» und «Day of the Tentacle» mit. Das neue Game «Kiln» ist ein buntes Beat-em-up-Spektakel. Du stellst auf einer Töpferscheibe Gegenstände her, die zum Leben erwachen.

Die Pötte dienen dir als Körper für die 4v4-Online-Matches. Dabei sollst du große Freiheiten haben – und je nachdem, was du erschaffst, bekommst du unterschiedliche Fähigkeiten. Dabei ist Kreativität und Teamgeist gefragt. Ziel ist, den gegnerischen Töpferofen (englisch: Kiln) mit Wasser auszuschalten. Durch Erfahrungspunkte schaltest du neue Töpfertechniken frei.

Hier der Announcement-Trailer:

Der Trailer lässt ein actionreiches Multiplayer-Spektakel mit witzigen Figuren in fantasievollen Arenen erwarten. Im Stream erläutert Schafer, dass alle in seinem Studio kreative Spielideen einbringen können. Wenn die Idee eine interne Abstimmung gewinnt, wird sie umgesetzt. So ist auch «Kiln» entstanden. «Alles im Spiel dreht sich darum, etwas zu erschaffen – und sich dann gegenseitig damit zu zerstören», erzählt Schafer.

Aktuell kannst du dich für einen Beta-Test anmelden. «Kiln» soll im Frühjahr auf Xbox, PC, PS5 und im Game Pass erscheinen.

«Fable»: freie Entscheidungen in einer märchenhaften Spielwelt

Neben «Forza» hat Playground Games auch Infos zu seinem Fantasy-Rollenspiel «Fable» im Gepäck. Das Spiel, ein Reboot des Originals von Lionhead aus 2004, wurde bereits 2020 angekündigt. Nun gibt es erstmals ausführliche Szenen und Infos zur Spielwelt Albion zu sehen.

Hier ein kurzer Gameplay-Teaser-Trailer zum Spiel:

«Fable» soll eine lebendige offene Spielwelt bieten, in der du frei entscheidest, wer du bist und wie du dich verhältst. Durch das Moralsystem erinnern sich die NPCs an deine Taten und lassen dich Konsequenzen spüren. Das Spiel soll sich mit der Frage beschäftigen, was Heldentum ausmacht. Dabei darf morbider britischer Humor nicht fehlen und ein Happy End ist laut Trailer auch nicht garantiert.

Neben den Abenteuern als Held steht dir auch frei, eine Arbeit auszuüben, Dorfbewohner zu heiraten und eine Familie zu gründen. Das Entwickler-Team betont, dass es den Geist des früheren Spieleklassikers einfangen und mit neuen Elementen ergänzen will.

Im Herbst soll es nun endlich so weit sein: Das Spiel erscheint auf Xbox, PS5 und PC.

