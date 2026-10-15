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Xbox Nano Controller: das kleinste Microsoft-Gamepad aller Zeiten

Der Xbox Nano Controller ist Microsofts kleinstes und leichtestes Gamepad. Rund 13 Zentimeter lang, 99 Gramm schwer und mit allen 18 Standard-Eingaben. Ab dem 4. November kommt es in den Handel.

Microsoft hat den Xbox Nano Controller angekündigt. Er soll «fast in jede Tasche und jedes Budget» passen. In der Länge misst er rund 13 Zentimeter und ist 99 Gramm leicht. Damit ist es das kleinste, leichteste und kürzeste Xbox-Gamepad ever. Trotzdem hat Microsoft alle 18 Standard-Eingaben verbaut, also das vertraute Layout, das du kennst.

Passt in jede Tasche.

Quelle: Microsoft

Für wen der Nano gedacht ist

Für Microsoft ist der Nano nicht nur ein kleiner Controller. Er soll ein Gamepad sein, das sich bestens für Cloud-Gaming eignet. Ebenso richtet es sich an jüngere Spieler, an kleinere Hände und an alle, die etwas Tragbares für unterwegs suchen.

Der Xbox Nano Controller im Grössenvergleich mit einem herkömmlichen Xbox-Controller.

Quelle: Microsoft

Der Controller hat einen eingebauten, wiederaufladbaren Akku und einen programmierbaren Action-Button. Den belegst du nach Wunsch für Screenshots, Gameplay-Aufnahmen oder andere häufig genutzte Shortcuts. Verbunden wird der Nano über Xbox Wireless oder Bluetooth. Er funktioniert mit Konsole, PC, Mobilgeräten und Smart-TVs.

Was beim Nano fehlt

Ein USB-C-Kabel liegt nicht im Lieferumfang, das musst du separat kaufen oder ein vorhandenes nutzen. Dazu kommt, dass der Nano nicht mit den bisherigen Ladestationen für Xbox-Controller kompatibel ist, weil er eine andere Bauform hat.

Der USB-C-Anschluss sitzt an der Oberseite des Xbox Nano Controller. Ein Kabel liegt allerdings nicht im Lieferumfang.

Quelle: Microsoft

Weiter hat der Nano, wie von Xbox gewohnt, keine Hall-Effekt- oder TMR-Joysticks. Die wären verschleissfreier und würden das gefürchtete Stick-Drift-Problem vermeiden. Microsoft setzt weiterhin auf klassische Potentiometer.

Preis und Verfügbarkeit

Vorbestellungen sind ab sofort bei Microsoft möglich. Wir bemühen uns, den Controller auch schnellstmöglich in unser Sortiment aufzunehmen. Der Nano soll für 49,99 US-Dollar ab dem 4. November ausgeliefert werden. Erhältlich ist er in Weiss.

Titelbild: Microsoft

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