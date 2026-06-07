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Xbox Showcase: Diese Games wurden vorgestellt

Mit dem Xbox Showcase will Microsoft zeigen, dass die Konsole noch nicht aufs Abstellgleis gehört. Einen Beweis dafür liefert unter anderem ein nun wieder konsolenexklusives Spiel.

Mit dem Xbox Showcase will Microsoft zeigen, dass die Konsole noch nicht aufs Abstellgleis gehört. Einen Beweis dafür liefert unter anderem ein nun wieder konsolenexklusives Spiel.

Exklusiv, nicht exklusiv, doch wieder exklusiv. Microsoft scheint nach dem Führungswechsel Anfang des Jahres eine neue alte Richtung einzuschlagen. Zwar erscheinen die meisten der am Sonntagabend gezeigten Games auch auf anderen Konsolen, eine nennenswerte Ausnahme gab es allerdings – «Gears of War: E-Day». Das einstige Aushängeschild erscheint doch nicht für die PS5. Unabhängig von der Plattform gab es für Gamerinnen und Gamern am Xbox Showcase einiges zu sehen.

«Gears of War: E-Day» 14 Jahre vor dem ersten Teil erlebst du mit Marcus Fenix und Dominic Santiago, wie alles angefangen hat. Der Trailer zeigt klassische Cover-Shooter-Action mit bis zu vier Fleischbergen, die mit fetten Knarren unzählige Monster über den Haufen ballern.

Und hier noch den ausführlichen Livestream.

Datum: 6. Oktober

Erscheint für: PC, Xbox Series X/S

«Fable» Um dem schwarzen Loch namens «GTA 6» aus dem Weg zu gehen, hat Microsoft den Titel auf 2027 verschoben. Am Showcase war das kommende Rollenspiel vom «Forza Horizon»-Studio Playground Games trotzdem zu sehen. Ich freue mich immer noch extrem auf dieses Spiel.

Datum: 23. Februar 2027

Erscheint für: PC, PS5, Xbox Series X/S «Halo: Campaign Evolved» Für alle, die Bungies legendäres Egoshooter-Debüt verpasst haben oder es noch einmal in schönerem Gewand erleben wollen. Noch nie haben der Masterchief und die Convenants so schön gefunkelt. Ausserdem gibt es drei neue Missionen.

Datum: 28. Juli

Erscheint für: PC, PS5, Xbox Series X/S

«Persona 4 Revival» Fast zwanzig Jahre nach dem ursprünglichen Release bekommen wir demnächst das Remake von «Persona 4». Freu dich auf skurrile Dämonen, die du in rundenbasierten Kämpfen bezwingen kannst, eine verworrene Geschichte und eine bombastische Inszenierung.

Datum: 18. Februar 2027

Erscheint für: PC, PS5, Xbox Series X/S

«Resonance: A Plague Legacy» «Resonance» erzählt die Vorgeschichte der beiden «A Plague Tale»-Spiele. Statt im rattenverseuchten Frankreich befindest du dich auf der sommerlichen Insel des Minotaurus. Macht visuell dort weiter, wo der Vorgänger aufgehört hat. Scheint noch etwas mehr auf Kämpfe zu setzen.

Datum: 27. August

Erscheint für: PC, PS5, Xbox Series X/S

«State of Decay 3» Totgesagte leben bekanntlich länger – nach jahrelanger Funkstille und ein paar kümmerlichen Teasern gibt es endlich den ersten Gameplay-Trailer. Wirklich viel über das Spiel verrät dieser leider nicht, aber dafür bekommst du einen Blick auf die Grafik und wie schön die untoten Fratzen gerendert sind – und das sind sie ganz ordentlich.

Datum: 2027

Erscheint für: PC, PS5, Xbox Series X/S

«Metro 2039» Die Nazis haben Moskau übernommen. Das ist die Prämisse des neusten «Metro»-Ablegers. Das ukrainische Studio 4A Games zeigt sich von den echten Ereignissen im Heimatland geprägt und lässt diese ins Spiel einfliessen. Zurück in der Metro erwarten dich abscheuliche Monster – mal menschlich, mal mutiert. Visuell dürfte es so manchen PC in die Knie zwingen und Konsolen zum Heulen bringen.

Datum: Februar 2027

Erscheint für: PC, PS5, Xbox Series X/S

«Bad Magpie» Bad Magpie bedeutet böse Elster und genau das bist du. Wenn du Gefallen an «Untitled Goose Game» gefunden hast, solltest du dir das hier vormerken.

Datum: 2027

Erscheint für: PC, Xbox Series X/S

«Wo Long 2: Wings of Ember» Third-Person-Action-Games mit asiatischem Fantasy-Setting und furchterregenden Monstern sind das Pendant zur Militär-Ego-Shooter-Epidemie der 00er-Jahre. Sie spriessen wie Pilze aus dem Boden und ich kann sie längst nicht mehr unterscheiden. «Wo Long» war glaubs ganz ordentlich und Teil zwei sieht auch wieder ziemlich schick aus.

Datum: Anfang 2027

Erscheint für: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

«Join Us» Ein unverbrauchtes Szenario erwartet dich in «Join Us». Alleine oder mit bis zu drei Personen gründest du deine eigene Weltuntergangs-Sekte. Das Ganze ist verpackt in ein Open-World-Survival-Spiel mit so vielen Absurditäten, dass ich gar nicht anfange, sie aufzuzählen. Trailer schauen, auf die Wishlist packen und umgehend meine Sekte joinen. Wir haben Kekse.

Datum: März 2027

Erscheint für: PC, PS5, Xbox Series X/S

«Senua» Der Psychoterror scheint Senua immer noch nicht loszulassen. Im dritten Teil will die unermüdliche Kriegerin die Unterwelt erreichen, um ihre Geliebten zu retten. Dafür lässt sie noch deutlich mehr die Fäuste sprechen als zuvor. Ansonsten darfst du auch hier wieder einen audiovisuellen Trip der Extraklasse erwarten.

Datum: 2027

Erscheint für: PC, PS5, Xbox Series X/S

«Crazy Taxi: World Tour» Der Spielhallen-, respektive Dreamcast-Klassiker kehrt zurück. Mysteriöse Banditen haben dein Taxi geklaut und das lässt du natürlich nicht auf dir sitzen. Gegen dieses Rennspiel wirkt «Forza Horizon» wie eine ultrabidere Rennsimulation für Lederhandschuhe tragende Pneuschnüffler.

Datum: 2027

Erscheint für: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

«Minecraft Dungeons II» Der überraschend gute, «Diablo»-ähnliche, Action-Rollenspiel-Ableger von «Minecraft» wird fortgesetzt. Wieder kannst du dich mit bis zu drei weiteren Heldinnen und Helden durch bunte Klötzchenwelten klopfen und fleissig Loot sammeln. Würde es nicht wie alles im September erscheinen, würde ich mich noch viel mehr freuen.

Datum: 29. September

Erscheint für: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2

«Magicians: The Devil's Deal» Wenn «Bioshock 4» und «Judas» schon ewig auf sich warten lassen, dann spiel doch einfach «Magicians: The Devil's Deal». Auch hier kommt Magie zum Einsatz. Du spielst nämlich einen waschechten Magier, inklusive Zauberstab und Spielkarten. Sieht wunderbar aus und versprüht jede Menge – nun ja. Magie.

Datum: 2027

Erscheint für: PC, Xbox Series X/S

«Castlevania: Belmont’s Curse» Nach dem Crossover kommt von den «Dead Cells»-Machern ein echtes «Castlevania». Wenn das Studio dort weitermacht, wo es aufgehört hat, wird das ein echtes Schmankerl.

Datum: 15. Oktober

Erscheint für: PC, PS5, Xbox Series X/S, später auch Switch

«Vivarium» Ein Spiel, das aussieht wie ein Anime aus den 80ern oder frühen 90ern. Es wird als Life-sim-Adventure angepriesen. Wenn du wie ich mit «Heidi» aufgewachsen bist, kannst du gar nicht anders als bezaubert davon sein.

Datum: 2027

Erscheint für: PC, Xbox Series X/S

«Persona 6» Leider nur einen Mini-Teaser, aber nach den vielen Remakes der Vorgänger, freuen sich Fans trotzdem über das erste offizielle Lebenszeichen des brandneuen «Persona»-Spiels.

Datum: 2026

Erscheint für: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

«Spyro: A Realm Beyond» Der violette Drache hebt wieder ab. Auch hier haben diverse Remakes und Remaster Vorarbeit geleistet und auch in meinem Haushalt neue junge Fans gewonnen. Die sind schon Feuer und Flamme für den nächsten Teil.

Datum: Frühling 2027

Erscheint für: PC, PS5, Xbox Series X/S

«Clockwork Revolution» Das Steampunk-Action-Rollenspiel sieht auch im neusten Trailer nach einem absoluten Hit aus. Jede Menge schrullige Charaktere, fantasievolle Waffen und eine Welt, die neugierig macht.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PC, Xbox Series X/S

«Call of Duty: Modern Warfare 4» Der Trailer zeigt einen ersten Blick auf den Extraction-Shooter-Modus DMZ.

Datum: 23. Oktober

Erscheint für: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2

Limited Edition Xbox Series X25 Zum 25. Jubiläum der Xbox erscheint die Xbox Series X in einer transparenten Xbox-grünen Sonderedition. Auch der Controller besitzt die klassischen Farben für die ABXY-Knöpfe.

Datum: Oktober 2026



Diese Games wurden auch vorgestellt

Nebst den grossen Highlights und Ankündigungen wurden auch kleinere Updates zu bereits vorgestellten oder veröffentlichten Games gezeigt. Die Trailer dazu findest du hier in der alphabetischen Übersicht:

Einen Überblick über alle Events rund um das Summer Game Fest findest du hier.

News & Trends Summer Game Fest 2026: Alle Shows, Streams und Termine im Überblick Domagoj Belancic 32 13

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