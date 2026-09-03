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Xiaomi 18 Fold: Kompaktes Falt-Smartphone erscheint zwei Tage vor dem iPhone Fold

Die Terminierung kann kein Zufall sein. Zwei Tage vor der vermuteten Vorstellung des iPhone Fold bringt Xiaomi sein 18 Fold auf den Markt. Auf der IFA in Berlin ist das Smartphone sogar schon vorab zu sehen.

Der Reisepass ist die neue Trendgröße für faltbare Smartphones. Xiaomi zeigt sein 18 Fold auf der IFA zwar nur unter einem Glaskasten, aber bereits am 7. September soll der Verkauf (in China) beginnen. Das sind zwei Tage vor der vermuteten Vorstellung des iPhone Fold in einem ähnlichen Format. Weitere Besonderheit: Es ist das erste Smartphone mit dem von Xiaomi entwickelten Chipsatz Xring 03.

Das nächste Smartphone im Reisepassformat

Auf seiner Pressekonferenz zur IFA hat Xiaomi das 18 Fold nur am Rande erwähnt. Für den europäischen Markt scheinen die Waschmaschinen, Staubsauger und Autos auf dem Messestand wichtiger zu sein. Trotzdem ist das faltbare Smartphone in einem Glaskasten in Berlin präsent.

Nur gucken, nicht anfassen.

Auf dem Kurznachrichtendienst Weibo hat der Chef von Xiaomis Mobilfunksparte, Lu Weibing, das Smartphone am 2. September mit ersten Bildern vorgestellt. Mit einem 5,38 Zoll großen Display auf der Außenseite und einem 7,58 Zoll großen Touchscreen nach dem Aufklappen, ist es größentechnisch dem Fold 8 (5,5 und 7,6 Zoll) sehr ähnlich.

Bisher ist das Xiaomi 18 Fold nur in rot zu sehen.

Von außen ist zu erkennen, dass das Xiaomi 18 Fold über drei Kameras auf der Rückseite verfügt. Bei ihnen hat wieder Leica die Finger im Spiel. Bei Samsungs Fold 8 sind es nur zwei Kameras. Nicht zu sehen, aber bereits von Xiaomi angekündigt, ist der Chipsatz des 18 Fold: der Xring 03, den Xiaomi selbst entwickelt hat.

Bei den Kameras des 18 Fold arbeitet Xiaomi mit Leica zusammen.

Der Xring 03 soll mit den besten Chipsätzen von Qualcomm, Mediatek und Apple bezüglich Leistung und Effizienz mithalten. Er verfügt über zehn Rechenkerne und eine Mali-G2-GPU. Bisherige bekannte Testergebnisse stammen allerdings von einem Entwicklerboard und nicht aus einem Smartphone, wo die Kühlung anders sein kann.

Der Xring 03 ist nicht der erste und einzige Chipsatz von Xiaomi.

Auch wenn Xiaomi mit dem 18 Fold Apple zuvorkommt, deutet nichts darauf hin, dass das faltbare Smartphone zeitnah außerhalb Chinas erhältlich sein wird.

Titelbild: Jan Johannsen

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