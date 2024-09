YouTube zeigt Werbung, wenn du Pause drückst

Werbung bei YouTube gibt's vor, während und nach dem Video. Neu siehst du auch Werbung, wenn du das Video pausierst. Das ärgert Nutzer und Nutzerinnen.

Der Kampf tobt schon seit Jahren: YouTube erfindet neue Wege, um Werbung zu schalten. Nutzer suchen daraufhin nach Wegen, diese Werbung zu umgehen – etwa mit Adblockern oder VPN-Servern. Freilich ohne, dass ein kostenpflichtiges YouTube Premium Abo abgeschlossen werden muss.

Nachdem YouTube bereits vor, während und nach Videos teilweise nicht überspringbare Werbungen anzeigt, hat sich das Videoportal nun wieder etwas Neues ausgedacht: nämlich Werbespots einzublenden, wenn du ein Video pausierst. In der Mobile-Version sieht es so aus.

Auf dem Handy erscheint die Werbung auch.

Quelle: r/youtube

So siehst du zwar nach wie vor das Standbild deines pausierten Videos.Allerdings wird es verkleinert und nach links verschoben. Rechts erscheint die Werbung.

YouTube hat «vorgewarnt», User trotzdem unzufrieden

Bereits im Jahr 2023 hat YouTube mit einem kleinen Kreis an Werbetreibenden diese Form der Werbung getestet. Dort wurde die «Pausenwerbung» an einzelne User ausgespielt. Googles Chief Business Officer Philipp Schindler hat im vergangenen April verlauten lassen, dass diese Werbeform ein grosser Erfolg und sowohl für Google als auch für die Werbetreibenden lukrativ sei.

Nachdem später auf X und Reddit zu vernehmen war, dass Google diese Art von Werbung nun breitflächiger ausspielt, hat das Unternehmen dies gestern gegenüber dem Techportal The Verge offiziell bestätigt. Die Nutzerinnen und Nutzer auf den entsprechenden Portalen haben dementsprechend unzufriedene Kommentare hinterlassen.

Weniger störend, aber…

YouTube hat in diesem Atemzug auch betont, dass diese Art der Werbung auch Vorteile für die Nutzerinnen und Nutzer habe. So sei die Werbung «weniger störend» als andere Werbeformen. So etwa die unüberspringbaren Werbespots, von denen gelegentlich auch mehrere hintereinander ausgespielt werden, bevor das Video beginnt oder weitergeht. Allerdings: Ob diese Art der Werbung zugunsten der Pausen-Advertisement weniger oft zu sehen sein wird, hat YouTube dann doch nicht bestätigen wollen.

Klar ist: YouTube will damit den YouTube-Premium-Preisplan weiter forcieren. Wenn du YouTube Premium abonnierst, ist die Videoplattform werbefrei und du erhältst zudem Zugriff auf den Musikstreamingdienst «YouTube Music». Ausserdem sind einige Zusatzfeatures, wie das Herunterladen von Videos, inbegriffen.

Der Preis für eine reguläre Einzelmitgliedschaft kostet derzeit 15.90 Franken pro Monat, 23.90 Franken kostet ein Familien-Account für bis zu fünf Personen. Achtung: YouTube blendet gelegentlich eine Meldung mit Werbung für ihr Premium-Abo ein. Etwa, wenn sie deinen Adblocker entdecken. Wenn du das Abo über ein solches Pop-up abschliesst, zahlst du teilweise auch höhere Preise. Mehr zu diesem Problem erfährst du hier.