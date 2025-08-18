News & Trends 16 7

Youtuber baut seinen Katzen ein U-Bahn-System

Manche Menschen machen alles für ihre Tiere. So auch Youtuber «Xing's World», der ein U-Bahn-System für seine Katzen gebaut hat.

Statt «Mind the gap!» heisst es im Katzenhaus des chinesischen Youtubers Xing’s World «MInd the cat». Vier Monate lang hat er an einem U-Bahn-System für seine Fellnasen gebaut. Im Video sagt er, dass er zu Beginn vor allem zwei Bedenken hatte: Wie er die Zug- und Plattform-Türen gleichzeitig geöffnet bekommt und wie er die Mini-Rolltreppe zum Laufen bringt. Probieren geht über studieren und so hat er sich einfach mal ans Werk gemacht. Wie du im Video siehst, hat er keinen Aufwand gescheut, um sein Projekt umzusetzen.

Neben den technischen Herausforderungen scheint auch die Arbeit auf engem Raum eine Herausforderung gewesen zu sein. Das Projekt ist Xing’s World auf Bitte seiner Follower angegangen. Vor zwei Jahren hat er ein Miniaturhaus für seine Haustiere gebaut, sein Youtube-Kanal widmet sich ausschliesslich diesem. Im Haus gestaltet er verschiedene Attraktionen für die Samtpfoten. Nach und nach ergänzt er es mit weiteren Räumen: Von einer Garage über ein Einkaufszentrum bis zu einem Spa hat er bereits einiges erschaffen. Für eines seiner Projekte baute er innerhalb von 48 Stunden 100 Unterkünfte für streunende Katzen in seiner Umgebung. Mein persönlicher Favorit ist aber die Katzen-Ferieninsel:

Ich bin vor allem vom Know-how, das Xing's World in seine Projekte reinsteckt, beeindruckt. Was meinst du, sind sie sinnvoll oder sinnlos?

Titelbild: Screenshot Youtube / Xing's World

