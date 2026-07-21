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Youtuber betreibt Desktop-PC mit 192 AA-Batterien

Ein Desktop-PC braucht nicht zwingend eine Steckdose. Der Youtuber Uwos Lab versorgt seinen Rechner mit 192 AA-Batterien und betreibt das System damit sogar stabil in einem Belastungstest.

Neues aus der Kategorie «funny sh*t I saw on the internet»: Drei selbst gebaute Holzkisten voller AA-Batterien übernehmen bei Uwos Lab die Stromversorgung eines Desktop-PCs. Die 192 Alkaline-Zellen reichen aus, um das System zu starten, den Prozessor auszulasten und ein Spiel laufen zu lassen.

In seinem Video zeigt Uwos Lab den Bau der Batteriekästen und nimmt den ungewöhnlich versorgten PC anschließend in Betrieb.

Ursprünglich hatte der Bastler 400 Batterien für das Experiment gekauft. Benötigt hat er weniger als die Hälfte. Er verteilt die verwendeten Zellen auf drei selbst gebaute Gehäuse mit jeweils 64 Batterien. Aussparungen im Holz halten sie an ihrem Platz, Kontaktflächen und Klammern verbinden sie miteinander.

Der Aufbau birgt allerdings Risiken: Die parallel verbundenen Batterien können bei einem Kurzschluss eine hohe Stromstärke liefern. Fehlerhafte Kontakte oder überlastete Leitungen können sich dabei stark erhitzen. Ohne entsprechende Fachkenntnisse solltest du das Experiment daher nicht nachbauen.

Acht Batterien ergeben zwölf Volt

Eine AA-Alkaline-Batterie liefert nominell 1,5 Volt. Uwos Lab schaltet jeweils acht Zellen in Reihe und erreicht damit die zwölf Volt, die sein PC benötigt. Mehrere dieser Reihen verbindet er parallel. Dadurch bleibt die Spannung gleich, während Stromstärke und Kapazität steigen.

Die Zellen sind in mehreren Reihen angeordnet und parallel miteinander verbunden.

Quelle: Uwos Lab / Youtube

Auf einen Wechselrichter und ein herkömmliches PC-Netzteil verzichtet der Youtuber. Stattdessen verbindet er den Batterieblock mit einem DC-ATX-Adapter. Dieser wandelt die anliegende Gleichspannung in die Spannungen um, die das Mainboard und die übrigen Komponenten benötigen.

Der verwendete Rechner basiert auf AMDs AM4-Plattform. Eine separate Grafikkarte steckt nicht im System. Auch ein internes Laufwerk fehlt. Das Betriebssystem startet von einem USB-Stick. Genauere Angaben zum Prozessor und zu den übrigen Komponenten macht Uwos Lab nicht.

«Hannah Montana Linux» im Belastungstest

Beim Betriebssystem entscheidet sich der Youtuber passend zum absurden Aufbau für «Hannah Montana Linux». Die 2009 veröffentlichte Distribution basiert auf Ubuntu und orientiert sich optisch an der damaligen Disney-Serie.

Der batteriebetriebene Rechner fährt mit der Linux-Distribution Hannah Montana Linux hoch.

Quelle: Uwos Lab / Youtube

Anschließend belastet Uwos Lab den Prozessor mit dem Programm «stress-ng». Die Auslastung steigt auf rund 98 Prozent. Dabei sinkt die Spannung von etwa 13 Volt auf knapp zwölf Volt und hält sich anschließend auf diesem Niveau. Der PC stürzt während des Tests nicht ab. Zusätzlich startet der Youtuber das freie Retro-Spiel «FreeDoom».

Nach einer halben Stunde beendet Uwos Lab den dokumentierten Test. Die Batterien sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht leer. Er vermutet, dass der Rechner noch mindestens eine Stunde weiterlaufen könnte, prüft das aber nicht.

Für Uwos Lab ist es bereits der zweite Versuch, einen Desktop-PC mit handelsüblichen Batterien zu betreiben. Ein früherer Aufbau mit 9-Volt-Zink-Kohle-Batterien scheiterte nach wenigen Sekunden. Mit den AA-Alkaline-Zellen und dem DC-ATX-Adapter läuft der Rechner diesmal zumindest während des halbstündigen Tests stabil.

Titelbild: Uwos Lab / Youtube

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