News & Trends 2 2

Zohn-1: Breggz zeigt In-Ears für 1000 Euro

Auf der CES 2026 in Las Vegas stellt Breggz mit dem Zohn-1 die ersten In-Ears mit IMAX Enhanced vor – Kino-Klang ohne ANC.

Auf der Technikmesse CES 2026 in Las Vegas hat der niederländische Hersteller Breggz neue kabellose In-Ear-Kopfhörer vorgestellt. Das Modell trägt den Namen Zohn-1 und erhält als erstes Produkt dieser Bauart eine sogenannte IMAX-Enhanced-Zertifizierung. Bislang kam dieses Qualitätssiegel nur bei grösseren Heimkino-Geräten wie Fernsehern oder Soundbars zum Einsatz. Mit dem Zohn-1 wird diese Technik erstmals auf kleine, tragbare Kopfhörer übertragen.

Das ungewöhnliche Design ist nicht nur fürs Auge. Es trägt zum Sound bei.

Quelle: Breggz

«IMAX Enhanced» steht für festgelegte technische Anforderungen an den Klang. Dazu gehören ein ausgewogenes Lautstärkeverhalten, saubere Wiedergabe ohne Verzerrungen und ein räumlicher Höreindruck. Die Zertifizierung soll sicherstellen, dass Filme und Musik so klingen, wie sie im Studio erstellt wurden. Beim Zohn-1 geschieht das erstmals in einem komplett kabellosen In-Ear-Format.

Kein ANC: Gehäuse übernimmt Geräuschunterdrückung

Beim Zohn-1 kombiniert Breggz mehrere technische Ansätze, um den Klang zu optimieren. Zum Einsatz kommen sogenannte Balanced-Armature-Treiber. Diese eignen sich gut für klare Stimmen und feine Details. Statt starkem Bass setzt Breggz auf eine gleichmässige Wiedergabe aller Frequenzen. Tiefe Töne entstehen vor allem durch den dichten Sitz der Hörer im Ohr. Der Kopfhörer verstärkt den Bass also nicht künstlich per Elektronik, sondern nutzt die natürliche Abdichtung des Gehörgangs. Dadurch bleibt der Klang kontrolliert und wird nicht verfälscht.

Der eingebaute Prozessor verarbeitet das Tonsignal digital. Er regelt Lautstärke, Klangverteilung und zeitliche Abstimmung in Echtzeit. Das ist besonders bei Filmen wichtig, wenn schnelle Effekte, Sprache und Musik gleichzeitig auftreten. Auf eine aktive Geräuschunterdrückung verzichtet Breggz bewusst, da diese Technik das Audiosignal verändern kann.

Klang nach deinem Gusto

Der Zohn-1 bietet eine persönliche Klanganpassung. Bei der Ersteinrichtung hörst du verschiedene Testtöne. Das System misst dabei, welche Frequenzen du gut oder weniger gut wahrnimmst. Daraus entsteht ein individuelles Hörprofil. Dieses Profil passt den Klang gezielt an dein Gehör an, und trotzdem werden einzelne Tonbereiche nicht zu stark überbetont. So lassen sich zum Beispiel altersbedingte Hörverluste ausgleichen. Die Berechnung erfolgt direkt im Kopfhörer, nicht über die App auf dem Smartphone. Die Verbindung erfolgt kabellos über Bluetooth. Laden kannst du den Kopfhörer wie üblich in der Ladebox. Details zu unterstützten Codecs oder zur Akkulaufzeit nennt der Hersteller bisher nicht.

Präzision hat ihren Preis

Der Zohn-1 wird als sogenannte Ready-to-Wear-Version angeboten und ist in mehreren Grössen erhältlich. Der Preis liegt derzeit bei rund 895 Euro. Es wurden bereits einige Prototypen verkauft, die Serienproduktion sollte nun aber starten. Konkrete Daten sind noch nicht bekannt.

Titelbild: Breggz

Dieser Artikel gefällt mir! 2 Personen gefällt dieser Artikel







