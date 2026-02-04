News & Trends 5 0

Zum 90. Geburtstag präsentiert Suunto eine Sonderauflage der «Vertical 2»

Mit einem extrem robusten Kompass startete das finnische Unternehmen Suunto vor 90 Jahren. Seither hat es sich bei Sport- und Tauchuhren als einer der führenden Anbieter behauptet. Zum Jubiläum gibt’s eine Sonderedition der «Vertical 2».

Es war das Jahr 1936 – lange bevor Smartphone, GPS oder Satellitenkommunikation ihr Debüt gaben. Der finnische Erfinder Tuomas Vohlonen entwickelte damals einen stabilen, flüssigkeitsgefüllten Kompass. Er sollte in Finnlands rauer Natur und bei eisigen Temperaturen Orientierung bieten.

Das waren noch Zeiten: Suuntos Kompass war vor 90 Jahren eine echte Neuerung.

Quelle: Suunto

Zeitsprung ins Jahr 2026. Zum 90. Geburtstag bringt Suunto eine limitierte Auflage der «Suunto Vertical 2 Titanium» heraus. Nur 1936 Stück werden weltweit verfügbar sein, entsprechend dem Gründungsjahr.

Die Uhr, die am 10. März auf den Markt kommt und rund 800 Franken oder Euro kosten soll, zeigt sich im farblich von der Vector inspirierten Design. Ergänzt wurde sie um ein Zifferblatt, das ans Original der Suunto-Outdoor-Uhren angelehnt ist.

Die Vertikal 2 soll in einer Sonderausgabe auf den Markt kommen.

Innovationen beim Tauchen und Outdoor-Sport

Zurück zu den Anfängen. Nach dem Tod des Gründers im Jahr 1939, der mit seinem Kompass den Grundstein für ein Unternehmen legte, führte seine Frau Elli Suunto bis in die 1950er Jahre weiter.

Highlights der Firmengeschichte sind der «Spyder», der nach eigenen Angaben weltweit erste Tauchcomputer in Uhrengrösse aus dem Jahr 1997 sowie die 1998 erschienene «Vector», die erste Uhr mit integriertem Höhenmesser, Barometer, Kompass und Thermometer.

Die Original Vector, deren Designelemente in die Sonderedition der Vertical 2 einflossen.

Quelle: Suunto

Weitere Meilensteine waren laut Unternehmensangaben die automatische Intervall-Erkennung beim Schwimmen, die Sprint-Sensorik beim Radfahren, die Erholungsmessung via Herzfrequenzvariabilität und die kostenlosen Offline-Karten.

Für Outdoor-Abenteuer gemacht: Suunto hat sich auf Sport in den Bergen und unter Wasser spezialisiert.

Quelle: Suunto

Beim Tauchen hat Suunto sich ebenfalls einen Platz unter den führenden Anbietern gesichert. Die Suunto Eon-Serie ist seit Jahren bei Taucherinnen und Tauchern beliebt. Mit der Ocean gelang es dem Unternehmen, eine Outdoor-Uhr und einen Tauchcomputer fürs Freizeittauchen zu kombinieren. Jüngst stellte das Unternehmen den Nautic vor, einen Tauchcomputer mit einem extra grossen Amoled-Display.

Ob wir die limitierte Auflage bei uns anbieten, steht noch nicht fest. Wer allerdings nicht zwingend das Jubiläums-Modell möchte, findet die Vertical 2 Titanium hier:

Smartwatch EUR 654,26 Suunto Vertical 2 49 mm 4

Titelbild: Suunto

