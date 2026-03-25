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Zurück ins Auenland: Peter Jackson kündigt neuen «Herr der Ringe»-Film an

Damit hat kaum jemand gerechnet: Einige nicht verfilmte Kapitel aus «Der Herr der Ringe: Die Gefährten» könnten doch noch ins Kino kommen. Peter Jackson und Late-Night-Host Stephen Colbert planen eine Fortsetzung.

Für Fans von Peter Jacksons Verfilmung von «Der Herr der Ringe» gibt es neues Futter: Ein neuer Film mit dem Arbeitstitel «Shadows of the Past» soll seinen Weg auf die Leinwand finden. Das gab Jackson in einem kurzen Video bekannt.

Um was dreht sich «Shadows of the Past»?

Die Handlung des Films ist von einem sechs Kapitel langen Abschnitt aus dem ersten Buch, «Die Gefährten», inspiriert: von Kapitel III («Drei Mann hoch») bis Kapitel VIII («Nebel auf den Hügelgräberhöhen»). Diese Kapitel wurden in der Verfilmung größtenteils ausgelassen, was damals für Kritik sorgte.

In diesem Abschnitt betreten die vier Hobbits Frodo, Sam, Merry und Pippin nach dem Verlassen des Auenlandes den Alten Wald, wo sie unter den Einfluss des «alten Weidenmannes» geraten, einen feindseligen Baum. Sie werden von Tom Bombadil gerettet. Tom Bombadil, ein mysteriöses Wesen aus alten Zeiten, nimmt die Hobbits mit in sein Haus und bewirtet sie zusammen mit seiner Frau Goldbeere. Nach dem Abschied ziehen die Hobbits weiter und geraten auf den Hügelgräberhöhen schließlich in einen verzauberten Nebel, in dem unheimliche Stimmen sie in ein uraltes Grab ziehen.

Laut der offiziellen Kurzzusammenfassung zu «Shadows of the Past» von Warner Bros., die von mehreren Portalen zitiert wird, ist dessen Handlung jedoch kein nachgeliefertes Puzzlestück von «Die Gefährten». Stattdessen begeben sich die drei verbliebenen Hobbits 14 Jahre nach Frodos Abschied von Mittelerde auf eine Reise zu den Spuren ihres vergangenen Abenteuers. Auch Sams Tochter Elanor spielt eine Rolle. Sie ist einem Geheimnis auf der Spur, das den Ringkrieg betrifft. Im Einklang mit der Buchvorlage und Jacksons Verfilmung In der Filmankündigung kommt neben Jackson auch Stephen Colbert zu Wort. Colbert ist als Late-Night-Show-Moderator und Satiriker bekannt und somit eine ungewöhnliche Personalie für das «Herr der Ringe»-Franchise. Doch er ist zugleich bekennender Fan der «Herr der Ringe»-Bücher und ihrer Verfilmung.

Von ihm stammt die Idee zu «Shadows of the Past». Colbert berichtet, dass er jahrelang darüber nachgedacht habe, wie die fehlenden Kapitel als eigene Geschichte noch auf die Leinwand zu bringen wären. Wichtig sei ihm dabei, sie getreu Tolkiens Vorlage und passend zu Jacksons Filmtrilogie aufzurollen. Vor zwei Jahren habe er seine Idee an Jackson herangetragen und arbeite seitdem mit seinem Sohn, dem Drehbuchautor Peter McGee, und Philippa Boyens an einem Skript. Boyens wirkte bereits an den Drehbüchern zu «Der Herr der Ringe» und «Der Hobbit» mit.

Genug Zeit für das neue Projekt hat Colbert bald: Seine Late-Night-Show wird im Mai dieses Jahres abgesetzt. Von den Filmstudios New Line Cinema und Warner Bros. gab es bereits grünes Licht für seine Filmidee.

Erst «Hunt for Gollum», dann «Shadows of the Past» Bis du im Kinosessel ins Auenland zurückkehren kannst, wird es noch einige Zeit dauern: Der Film ist noch in einer frühen Entwicklungsphase. Jackson gibt an, dass er nach «Hunt for Gollum» gedreht wird, der Ende 2027 im Kino laufen soll. Bei «Hunt for Gollum» führt Andy Serkis Regie, der Schauspieler, der in den beiden früheren Trilogien den gequälten Gollum mimte. Auch hier wird er wieder in seine Paraderolle schlüpfen. Die Geschichte konzentriert sich auf Gollum und sein Leben, nachdem Bilbo Beutlin ihm den Ring stiehlt.

Übrigens: Falls du damals «Die Gefährten» im Kino gesehen hast, darfst du dich jetzt richtig alt fühlen. Das Epos feiert dieses Jahr seinen 25. Geburtstag. Dein Kinobesuch ist ein Vierteljahrhundert her.

Titelbild: Shutterstock/Adwo

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