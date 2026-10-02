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Zwei Accessoires sind besser als eins: Taschen tragen jetzt Gürtel

Laura Scholz
2.10.2026

Wer hat behauptet, dass Accessoires nicht auch gerne Accessoires tragen? Für die kommende Saison spannen Handtaschen und Gürtel zusammen.

Eine gute Ausrede Begründung für die Investition in eine neue Tasche ist eigentlich schnell gefunden. Mal muss der Laptop reinpassen, mal gleich das halbe Leben. Mal reicht aber auch schon ein kleines Detail, das die anderen 25 Taschen im persönlichen Repertoire noch nicht besitzen. Welches das sein könnte? Nun, diesen Herbst am besten eine dekorative Gürtelschnalle.

Mehr ist mehr

Die kleine buttergelbe Schafsledertasche von Freds Bruder geht in Sachen Gürtel-Optik all in. Abgesehen davon punktet sie mit drei Einsteckfächern, einer Reissverschlusstasche und einem abnehmbaren Schulterriemen. Sie misst 29 × 28 × 13 Zentimeter und ist bei uns ausserdem in den Farben Black und Grey Khaki zu haben.

Produktbild FredsBruder Belted With Love Shoulderbag
Handtasche

FredsBruder Belted With Love Shoulderbag

Mindestens so schön wie schlicht

Abro wählt einen komplett anderen Ansatz: Das Gürtel-Detail ist zurückhaltend, das mud-farbene Wildleder klassisch und zeitlos. Das macht die «Jill»-Tasche nicht weniger cool und kompatibel für den Trend. Bist du jetzt schon angetan, lass mich dir noch sagen, dass «Jill» einen Magnetverschluss und zwei Innenfächer besitzt und auf ein Mass von 32 × 20 × 10 Zentimetern kommt. Auch erhältlich in den Farben Black und Siena.

Gutes Gesamtpaket

Bei «Elif» von Gabs gibt's zum Gurt noch einen herzigen Bag Charm dazu. Ausserdem ein kleines Innenfach mit Reissverschluss, einen abnehmbaren Schulterriemen und neben Camoscio noch fünf weitere Farben. Ihr Format? 39 × 29 × 4 Zentimeter.

Klein, aber fein

Auch wenn du Bucket-Bag-Fan bist, kannst du beim Trend dabei sein. Marc O’Polo macht’s mit «Brinni» möglich. Auf 22 × 26 × 11 Zentimetern finden nicht viele, aber immerhin deine wichtigsten Habseligkeiten Platz. Du hast die Wahl zwischen einem kurzen (55 Zentimeter) oder einem langen Henkel (125 - 150 Zentimeter) und den Farben Burnt Coffee, Black, Black Cherry, Natural oder Stormy Sea. Alle Modelle sind aus genarbtem Rindsleder.

Schlau investiert

«Sabine» von Coccinelle muss man sich leisten können und wollen. Für die rund 400 Franken bekommst du allerdings eine Tasche made in Italy mit zwei Jahren Garantie, viel cleveren Stauraum und ein neues Lieblingsstück. In der Grösse Medium misst dieses 34 × 23 × 11 Zentimeter, Schnallen und Logostempel bilden in Hellgold einen schönen Kontrast zum schwarzen oder cognac-farbenen Leder.

Produktbild Coccinelle Henkeltasche COCCINELLESABINE
Handtasche

Coccinelle Henkeltasche COCCINELLESABINE

Titelbild: Gabs

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Laura Scholz
Senior Editor
Laura.Scholz@digitecgalaxus.ch

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