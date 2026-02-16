News & Trends 20 0

3-in-1: Die Rudy-Project-Brille soll als Sport-, Sonnen- und Bürobrille dienen

Korrigierte Brillen und Sport passen oft nicht zusammen: zu schwer, rutschig und unbequem. Rudy Project vereint jetzt Alltags-, Sport- und Sonnenbrillen in einer leichten Fassung mit individueller Sehstärke – neu auch für schmale Gesichter.

Nur eine Brille für Sport und Alltag – das wünschen sich viele Athletinnen und Athleten. Auch ich wäre froh, wenn ich die gleiche Sehhilfe im Büro und beim anschliessenden Lauftraining nutzen könnte.

Rudy Project bietet mit der «No Code»-Serie genau das: Eine leichte, alltagstaugliche Sportbrille. Sie soll so ziemlich alles mitmachen: Computerarbeit, Biken, Wandern und Joggen, sowohl drinnen als draussen.

Dazu gibt es passende Sonnenclips, die vor starker Sonneneinstrahlung schützen. Die Aufsätze lassen sich per Klick am Nasensteg befestigen. Sie sind laut Herstellerangaben sportart-spezifisch und verwandeln die korrigierte Brille in eine Sonnenbrille mit verspiegelter Scheibe.

All-in-one bei Brillen für Sport, Alltag und Sonne verspricht der italienische Hersteller.

Jetzt bietet der italienische Hersteller die «No Code»-Brille auch als «No Code Slim» für schmalere Gesichter an. Im Vergleich zum vorherigen Modell sind die Gläser um fünf Millimeter kleiner, die Bügel sitzen näher beieinander. Die Brille wiegt gemäss Rudy Project 25 Gramm in der Slim-Version (27 Gramm in der regulären), der Clip-on-Sonnenschutz weitere 16 Gramm.

Die «No Code» im Original wie auch die kleinere Schwester verfügen über verstellbare Bügelenden, um auf Holperstrecken einen festen Sitz ohne Rutschen zu gewährleisten.

Der biegsame Nasensteg lässt sich an die Gesichtsform anpassen und bietet so zusätzlichen Halt. Damit die Brille weniger beschlägt, lässt sich der Abstand zum Gesicht am Nasensteg verändern. Das belüftet zusätzlich, wenn du ins Schwitzen gerätst.

Die «No Code» in beiden Versionen sind als Unisex-Modelle gedacht und werden in Italien gefertigt. Die Brillen kommen in je sechs Farben von Schwarz über Grün bis Kirschrot.

Die schlankere Sportbrille soll voraussichtlich im März auf den Markt kommen, die grössere Version wurde bereits gelauncht. Der Preis der Fassung wird bei etwa 180 Franken oder Euro liegen, dazu kommen die Gläser.

Ob und wann wir die «No Code» und die «No Code Slim» von Rudy Project im Sortiment haben werden, steht noch nicht fest.

Titelbild: Rudy Project

