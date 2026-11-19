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Anthropic nimmt 107 Milliarden Dollar ein – grösster Börsengang aller Zeiten

Der führende KI-Anbieter ging am Donnerstagnachmittag an die Börse. Die Nachfrage nach Aktien im Vorfeld überstieg das Angebot um das Siebenfache. Anthropic ist zum Handelsstart mehr wert als Tesla oder Meta.

Update, 19. November, 18:15 Uhr: Die Aktie von Anthropic startete zum Kurs von 111,50 US-Dollar in den Handel. Sie lag damit 34 Prozent über dem Ausgabepreis. In den folgenden Minuten sackte der Kurs jedoch ab. Eine Viertelstunde nach dem Start lag er noch bei 99 US-Dollar.

Seit dem 19. November wird Anthropic an der Börse gehandelt. Der führende KI-Anbieter hatte den Ausgabepreis für seine Aktien auf 83 US-Dollar festgelegt. Das war mehr als die ursprünglich angepeilte Spanne von 70 bis 78 US-Dollar. Wegen der hohen Nachfrage stockte er zudem das Angebot auf: Statt 825 Millionen wurden 980 Millionen Aktien verkauft. Das bringt rund 81,3 Milliarden Dollar ein.

Dazu kommen etwa 26 Milliarden Dollar aus direkten Deals, unter anderem mit Google, Microsoft, Nvidia und AMD. Diese zahlen denselben Preis wie die Anleger an der Börse. Zusammen ergibt das 107,3 Milliarden US-Dollar – der grösste Börsengang aller Zeiten. Damit bricht Anthropic den Rekord von Elon Musks SpaceX, das im Juni rund 75 Milliarden US-Dollar eingenommen hat.

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Der Grossteil des Geldes fliesst direkt an Anthropic. «Nur» zwei Milliarden gehen direkt an die sieben Co-Gründer, die 23,6 Millionen ihrer privaten Anteile verkaufen. Die Gesamtbewertung der Firma liegt zum Ausgabepreis bei rund 1,5 Billionen US-Dollar. Damit wird das erst fünf Jahre alte Startup zur aktuell zwölftwertvollsten Firma der Welt.

Die Nachfrage nach Aktien übertraf das Angebot anscheinend um das Siebenfache. Laut dem «CNBC» lagen Orders über rund 500 Milliarden Dollar vor. Deshalb erhöhte Anthropic sowohl den Preis und als auch die Zahl der ausgegebenen Anteile. Derivate auf dem Graumarkt lassen gemäss «Bloomberg» vermuten, dass die Aktie zum Handelsstart einen weiteren Kurssprung um über 20 Prozent macht.

Hinter dem Ansturm steckt die Hoffnung auf zukünftige Gewinne. Bisher verbrennt Anthropic das Risikokapital seiner Geldgeber, um sein rasantes Wachstum zu finanzieren. In den ersten neun Monaten 2026 setzte das Unternehmen 33,2 Milliarden Dollar um – 13-mal so viel wie in der gleichen Periode im Vorjahr. Diese Zahlen lassen aber nicht unbedingt auf die Zukunft schliessen. Im letzten Quartal verlangsamte sich das Wachstum wieder.

Umstrittenes Geschäftsmodell, hohe Kosten

Der langfristige Aktienkurs von Anthropic steht und fällt mit dem Erfolg des Geschäftsmodells. Ob dieses funktioniert, bleibt umstritten. Die bisherige Nachfrage nach KI-Modellen ist stark subventioniert. Ein Teil davon stammt zudem nicht von Endkunden, sondern von anderen Startups. Sie kaufen Zugang zu Anthropics KI, binden sie in spezifische Anwendungen ein und versuchen, diese weiterzuverkaufen. Die meisten dieser Startups sind allerdings selbst nicht profitabel und verbrennen ihrerseits Risikokapital.

Ob die Endkundschaft irgendwann die realen Preise für KI-Produkte bezahlt, bleibt offen. Zudem ist die Vormachtstellung von Anthropic fragil. Die Kundschaft kann leicht zwischen Claude, ChatGPT und anderen Modellen wechseln. Anders als bei Cloud-Diensten von Microsoft, Google oder Amazon ist sie kaum gebunden. Allgemeine KI könnte zur austauschbaren Massenware werden. Anthropic verkauft zwar auch eigene Produkte für bestimmte Anwendungen, diese machen aber nicht den Hauptteil der Einnahmen aus.

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Ein weiteres Risiko sind die enormen finanziellen Verpflichtungen. Anthropic hat Verträge über 895 Milliarden Dollar für Rechenleistung unterschrieben. Etwa 70 Milliarden davon werden innerhalb eines Jahres fällig. Ende September verfügte das Unternehmen über rund 132 Milliarden Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen. Der erste operative Gewinn im zweiten Quartal hielt nicht lange. Im dritten Quartal schrieb Anthropic wieder Verluste.

Gradmesser für die Branche

Anthropic ist der erste der führenden KI-Anbieter an der Börse. Der Kursverlauf gilt deshalb als Gradmesser für die gesamte Branche. Die Stimmung ist angespannt. Die Sorge wächst, dass sich die Milliardeninvestitionen am Ende nicht auszahlen werden. Hyperscaler wie Google und Amazon finanzieren einen wachsenden Teil davon über Schulden statt aus eigener Kraft. Das erhöht das Risiko. Auch die Ablehnung neuer Rechenzentren in der US-Bevölkerung und der abrupte Führungswechsel bei Nvidia machen die Wall Street nervös.

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Konkurrent OpenAI hat seinen eigenen Börsengang auf nächstes Jahr verschoben – unter anderem wegen der negativen Stimmung gegenüber KI. Die hohe Nachfrage nach Anthropics Aktien zeigt aber: Aktuell scheint der Kapitalmarkt weiterhin bereit, die KI-Entwicklung im grossen Stil zu finanzieren. Mit dem Börsengang wird die Branche jedoch transparenter. Anthropic muss nun regelmässig Zahlen vorlegen. Erstmals lässt sich damit öffentlich prüfen, wie profitabel ein Frontier-Labor ist.

Bemerkenswert ist auch die zirkuläre Finanzierung, die in den privaten Deals mit Google, Microsoft und Nvidia steckt. Alle drei sind grosse Anteilseigner und zugleich wichtige Lieferanten von Rechenleistung oder Chips. Kritiker warnen seit Längerem vor solchen Kreisläufen im KI-Markt. Diese wandeln unter dem Strich Kapitalreserven in kurzfristigen Umsatz um und polieren so die Erfolgsrechnungen der Hyperscaler und Chiphersteller auf. Das sorgt für steigende Börsenkurse.

Gleichzeitig entkoppeln sich die Zahlen jedoch immer mehr von der tatsächlichen Nachfrage der Endkundschaft nach KI-Produkten. Bleibt diese hinter den Erwartungen zurück, hat die Branche am Ende im dümmsten Fall Billionen von US-Dollar für den Bau von Rechenzentren investiert, die es nicht braucht. Die Rechnung dafür bezahlt die Allgemeinheit. Einerseits in Form von Aktien in privaten Portfolios und Pensionskassen, die an Wert verlieren könnten. Andererseits über höhere Preise für reguläre Hardware, weil die Hersteller momentan ihre Kapazität lieber für KI-Chips einsetzen.

Titelbild: Shutterstock

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