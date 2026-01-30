News & Trends 16 1

Apple TV+ adaptiert Brandon Sandersons «Cosmere» als Serien- und Filmprojekt

Apple TV+ investiert in ein umfassendes Fantasy-Universum: Brandon Sandersons «Cosmere» soll künftig in Filmen und Serie erscheinen. Der Deal gesteht dem Autor ungewöhnlich viel Einfluss auf die kreative Umsetzung zu.

Apple TV+ hat sich die Rechte an Brandon Sandersons «Cosmere» gesichert. Der Streaming-Dienst plant, das weitverzweigte Fantasy-Universum des US-amerikanischen Bestsellerautors in Serien und Filme umzusetzen. Für Apple ist das ein strategischer Vorstoß in den umkämpften Markt der großen Fantasy-Franchises.

Sanderson gilt als einer der produktivsten und erfolgreichsten Fantasy-Autoren der Gegenwart. Weltweit haben sich seine Bücher über 50 Millionen Mal verkauft. Sein «Cosmere» umfasst mehrere Romanserien, die in unterschiedlichen Welten spielen und durch eine gemeinsame Mythologie verbunden sind: Im Zentrum steht die Zersplitterung einer gottgleichen Entität namens Adonalsium in 16 Fragmente – die sogenannten Shards –, deren Kräfte die verschiedenen Welten und Magiesysteme formen.

Film und Serie in Entwicklung

Apple erwägt laut einem Bericht von The Hollywood Reporter eine Filmadaption der «Mistborn»-Reihe und eine Serienadaption von «The Stormlight Archive», zwei der bekanntesten Werke aus Sandersons «Cosmere». Beide Projekte befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium. Blue Marble Pictures unter der Leitung von Theresa Kang-Lowe soll die Serie betreuen, während für die Filme bislang noch keine Produktionsfirma feststeht.

Die «Mistborn»-Reihe erzählt von einem Aufstand gegen ein tyrannisches Imperium, getragen von Allomantikern, die Magie durch das Verbrennen von Metallen wirken. Die Geschichte bietet visuell spektakuläre Actionszenen und politische Intrigen, was sie zu einem vielversprechenden Kandidaten für eine Kinoadaption macht.

«The Stormlight Archive» ist deutlich umfangreicher. Die bisher fünf veröffentlichten Bände (für die deutsche Übersetzung wurden die Bücher jeweils auf zwei Bände aufgeteilt) der geplanten zehnteiligen Reihe gehören zu den längsten Fantasy-Romanen der Gegenwart und drehen sich um einen Ritterorden, politische Konflikte und ein komplexes Magiesystem. Die Komplexität und der Umfang der Geschichte legen eine mehrstaffelige Serie nahe.

Ungewöhnlich viel Mitspracherecht

Der Deal zwischen Apple und Sanderson unterscheidet sich deutlich von typischen Adaptionsverträgen. Nach einem Bieterkrieg mit den meisten großen Hollywood-Studios hat Apple Sanderson zugestanden, «der Architekt des Universums» zu sein, das aus seinen Büchern entstehen soll. Der Autor erhält nicht nur Produzenten-Credits, sondern ein echtes Mitspracherecht bei kreativen Entscheidungen.

Der Bestsellerautor Brandon Sanderson gilt als einer der prägendsten Fantasy-Schriftsteller der Gegenwart.

Quelle: Brandon Sanderson / Facebook

Zum Vergleich: George R.R. Martin hatte bei «Game of Thrones» nicht das finale Genehmigungsrecht über Episoden, was zu Änderungen führte, die der Autor später öffentlich kritisierte. Sanderson sammelte bereits Erfahrungen als Berater für die Amazon-Serie «The Wheel of Time», wo seine Ratschläge allerdings häufig ignoriert wurden. Bei Apple soll das anders laufen.

Diese Kontrolle könnte entscheidend sein. Sanderson ist bekannt für durchdachte Magiesysteme mit klaren Regeln, die fast wie eine Wissenschaft funktionieren. Fans schätzen genau diese Konsistenz und Logik in seinen Welten. Eine Adaption, die diese Elemente verwässert, würde die Community vermutlich enttäuschen.

Apples Angriff auf die Fantasy-Konkurrenz

Für Apple TV+ könnte das «Cosmere» zum dringend benötigten Aushängeschild werden. Der Dienst hat mit Serien wie «Ted Lasso» oder «Severance» zwar Erfolge gefeiert, ein weltumspannendes Fantasy-Franchise fehlt aber bisher. Während Amazon Milliarden in «Der Herr der Ringe» investiert und HBO mit «House of the Dragon» die «Game of Thrones»-Welt fortsetzt, will Apple nun ebenfalls mitspielen.

Wann genau die ersten Produktionen starten und wann man mit Filmen oder Serien rechnen kann, ist noch nicht bekannt. Angesichts der frühen Entwicklungsphase und der üblichen Produktionszeiten für hochwertige Fantasy-Adaptionen dürfte es aber noch mindestens zwei bis drei Jahre dauern, bis das «Cosmere» auf deinem Bildschirm erscheint.

Für die Übergangszeit findest du einige der Bücher bei uns im Shop.

Titelbild: Michael Whelan

Dieser Artikel gefällt mir! 16 Personen gefällt dieser Artikel







