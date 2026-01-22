News & Trends 6 5

DC Comics holt Kevin Smith zurück: Neue «Bizarro»-Serie angekündigt

DC Comics setzt erneut auf Kevin Smith. In der neuen Miniserie «Bizarro: Year None» erkundet der Autor die absurde Spiegelwelt von Supermans verzerrtem Ebenbild und entwickelt eine offene Ursprungserzählung, die Humor, Tragik und erzählerische Experimente miteinander verbinden soll.

Der US-amerikanische Regisseur, Autor und ausgewiesene Comicfan Kevin Smith kehrt zu DC Comics zurück. Nach mehreren Jahren ohne eigenes Projekt beim Verlag schreibt Smith eine neue Miniserie mit dem Titel «Bizarro: Year None». Die Geschichte spielt komplett in der grotesken, verdrehten Welt des Bizarro, dem schrägen Spiegelbild von Superman.

Part eins der vierteiligen Miniserie erscheint am 1. April 2026. Anschließend folgt monatlich eine weitere Veröffentlichung bis Juli. Jede Ausgabe umfasst 32 Seiten. Smith schreibt die Serie gemeinsam mit Eric Carrasco, während Nick Pitarra für die Zeichnungen und das Hauptcover verantwortlich ist.

Ein bekanntes Gesicht kehrt zurück

Kevin Smith ist in der Comicwelt kein Unbekannter. In den frühen 2000er‑Jahren machte er sich bei DC mit der viel beachteten Green‑Arrow‑Storyline «Quiver» einen Namen, später folgte die Miniserie «Batman: Cacophony». Smith etablierte sich dabei mit einem ausgeprägten Gespür für Humor, Dialoge und Popkultur‑Verweise: eine Handschrift, die ihn auch abseits des Comicmarkts bekannt machte.

Kevin Smith kehrt mit «Bizarro: Year None» als Comicautor zu DC Comics zurück.

Quelle: Gage Skidmore

Mit «Bizarro: Year None» wendet sich Smith nun einer Figur zu, die diese Stärken gezielt aufgreift. Bizarro bewegt sich seit jeher zwischen Tragik, Satire und Überzeichnung. Genau dieses Spannungsfeld bietet Raum für eine Geschichte, die klassische Superheldenmotive hinterfragt und zugleich spielerisch bricht.

DC bewirbt das Projekt ausdrücklich als «definitive, indefinitive» Origin-Geschichte von Bizarro. Das mag widersprüchlich klingen, ist aber Programm: Die Serie soll keine endgültige Erklärung liefern, sondern mit Erwartungen spielen und bekannte Motive bewusst auf den Kopf stellen.

Worum es in «Bizarro: Year None» geht

Im Zentrum der Handlung stehen überraschenderweise nicht Superman oder Bizarro selbst, sondern Jimmy Olsen und Perry White. Jimmy Olsen ist der junge Fotograf des Daily Planet, Perry White dessen Chefredaktor. Beide zählen seit Jahrzehnten zum festen Umfeld von Clark Kent aka Superman.

Die beiden verlassen den Daily Planet und begeben sich auf eine Reise ins All. Dort stoßen sie auf eine fremde Dimension, die Metropolis verblüffend ähnelt, inklusive einer Gesellschaft, die ihre Zeitung wie ein religiöses Artefakt verehrt.

Während Jimmy und Perry versuchen, die Logik dieser Welt zu verstehen, treffen sie auf die Macht, die hinter ihr steht. Die Serie stellt dabei bewusst offene Fragen: Ist Bizarro das Produkt eines fehlgeleiteten Superman-Fans, ein Ausdruck reinen Chaos oder etwas völlig anderes? Genau diese Unschärfe steht im Mittelpunkt der Erzählung. Bizarros berühmte «Rückwärtslogik» dient dabei nicht nur als Gag, sondern als erzählerisches Werkzeug.

Ibrahim Moustafa interpretiert Bizarros Welt für eines der Variant-Cover der Auftaktausgabe.

Quelle: DC Comics

Bildstarke Umsetzung von Nick Pitarra

Für die visuelle Umsetzung setzt DC auf Nick Pitarra, bekannt durch die von Kritikern hoch gelobte Science-Fiction-Serie «The Manhattan Projects». Sein Stil fällt durch starke Linien, dichte Details und oft überzeichnete Körper aus. Genau diese Bildsprache soll der Bizarro-Welt eine eigene, leicht verstörende Identität geben.

Pitarra gestaltet auch das Hauptcover der ersten Ausgabe. Zusätzlich erscheinen mehrere Variant-Cover, unter anderem von Frank Quitely und Ibrahim Moustafa.

Frank Quitely liefert eines der Variant-Cover für die Auftaktausgabe von «Bizarro: Year None».

Quelle: DC Comics

Titelbild: DC Comics

