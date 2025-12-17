News & Trends 20 6

Arctic MX‑7: Wärmeleitpaste soll noch besser kühlen

Arctic hat die MX‑7 vorgestellt. Die neue Wärmeleitpaste soll laut Hersteller für eine noch bessere Kühlung sorgen und dabei besonders langlebig sein.

Arctic erweitert seine bekannte MX‑Serie um die MX‑7. Die universell einsetzbare Wärmeleitpaste für CPUs und GPUs zeichnet sich durch eine Viskosität von 35 000 bis 38 000 Poise und eine Dichte von 2,9 g/cm³ aus. Das soll für eine effiziente Wärmeübertragung sorgen. Dank hoher Viskosität soll sich die Paste beim Anpressen des Kühlers besonders gleichmässig verteilen.

So empfiehlt Arctic den Auftrag der MX‑7-Wärmeleitpaste.

Arctic hebt hervor, dass die MX‑7 nur schwach an Oberflächen haftet, was die Reinigung erleichtert. Ihre starke innere Bindung verhindert ein Austrocknen und soll für konstante Leistung über Jahre sorgen. Die Paste sei besonders langlebig und zeige auch bei wiederholten Temperaturzyklen keinen Pump‑Out‑Effekt. Ihr Einsatzbereich liegt bei -50 bis 250 °C, sie ist grau eingefärbt und nicht elektrisch leitfähig.

Leistung im Vergleich

Im eigenen Test vergleicht Arctic die MX‑7 mit den Vorgängermodellen MX‑6 und MX‑4. Dabei erreicht das System mit der neuen Paste eine Temperatur von 68,0 °C, während sie mit der MX‑6 bei 70,3 °C und mit der MX‑4 bei 72,1 °C liegt – jeweils gemessen mit einem Intel Core Ultra 9 285K bei 284 W Leistungsaufnahme und 25 °C Umgebungstemperatur.

Arctic vergleicht die MX‑7 mit MX‑6 und MX‑4. Weniger Grad = bessere Wärmeübertragung.

Quelle: Arctic

In einem ersten unabhängigen Test bei Igor’s Lab zeigt sich die MX‑7 im oberen Feld. Igor hebt hervor, dass die Paste sich gut verarbeiten lässt, keine auffälligen Pump‑Out‑Effekte zeigt und stabil bleibt. Zudem betont er, dass die MX‑7 preislich günstiger ist als viele High‑End‑Produkte, was sie attraktiv macht.

Preis und Verfügbarkeit

Arctic nennt für die MX‑7 folgende unverbindlichen Preisempfehlungen: Die 2‑Gramm‑Spritze soll 14,49 Euro kosten, die 4‑Gramm‑Variante 15,99 Euro und die 8‑Gramm‑Packung 20,99 Euro. Bundles mit MX Cleaner sind ebenfalls angekündigt. Theoretisch ist die neue Wärmeleitpaste per sofort verfügbar. Wir bemühen uns, die neuen Produkte schnellstmöglich in unseren Shop aufzunehmen.

Titelbild: Arctic

