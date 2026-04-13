News & Trends 1 0

«Artemis II»: Erfolgreiche Landung nach Rekordflug um den Mond

Die NASA-Crew erreicht auf ihrem Flug eine größere Distanz zur Erde als je zuvor. Nach der sicheren Wasserung werten Ingenieure die Daten aus und bereiten die Rückkehr des Menschen auf die Mondoberfläche vor.

Nach gut zehn Tagen im All ist «Artemis II» wieder dort, wo die Mission begann: auf der Erde. In der Nacht auf den 11. April 2026 mitteleuropäischer Zeit wasserte die Orion-Kapsel der NASA planmäßig im Pazifik vor der Küste Kaliforniens. Damit endet die erste bemannte Reise zum Mond seit Apollo 17 erfolgreich und liefert wichtige Daten für die nächste Phase des Artemis-Programms.

Wie es überhaupt dazu kam, warum «Artemis II» ein bewusster Zwischenschritt ohne Mondlandung war und welche Rolle die Crew spielte, kannst du im vorherigen Artikel nachlesen. Dieser Beitrag ergänzt die neuesten Informationen zur Landung.

News & Trends NASA-Mission «Artemis II»: erste bemannte Reise zum Mond seit über 50 Jahren von Kim Muntinga

Der kritischste Moment der Mission

Die Landung – technisch korrekt als Splashdown bezeichnet – ist der gefährlichste Abschnitt jeder Orion‑Mission. Beim Wiedereintritt trifft die Kapsel mit knapp 40 000 Kilometern pro Stunde auf die Atmosphäre. Dabei entstehen Temperaturen von bis zu 2700 Grad Celsius. In dieser Phase kommt es zu einer rund sechsminütigen Funkstille.

Das entstandene Plasma unterbrach die Kommunikation für mehrere Minuten, bis sich die Brems‑ und drei Hauptfallschirme in mehreren Etappen öffneten. Die Bergungsteams der US Navy nahmen die Crew – Kommandant Reid Wiseman, Pilot Victor Glover, Missionsspezialistin Christina Koch und den Kanadier Jeremy Hansen – kurz nach der Wasserung an Bord der USS John P. Murtha auf.

Der Flug im Überblick

Die Mission dauerte knapp zehn Tage und stellte einen neuen Rekord auf: Die Besatzung erreichte eine Entfernung von 406 771 Kilometern von der Erde. Damit übertrafen sie den bisherigen Rekord der Apollo-13-Mission um rund 6550 Kilometer. Während ihres Vorbeiflugs auf der Rückseite des Mondes fingen die Astronauten zudem atemberaubende Bilder ein, darunter den sogenannten «Earthset», bei dem die blaue Erde hinter dem grauen Mondhorizont verschwindet.

Am sechsten Flugtag, dem 6. April, umrundete die Crew die Mondrückseite. Pilot Victor Glover nannte die Sonnenfinsternis, als der Mond die Sonne verdeckte, den persönlichen Höhepunkt der Mission: Dabei entdeckte die Crew auch unbekannte Krater und dokumentierte Lavaströme und Risse auf der Mondoberfläche.

Die eindrucksvollsten Bilder dieser Mission hat Kollege Samuel bereits für dich zusammengestellt:

News & Trends Die schönsten Bilder von Artemis II von Samuel Buchmann

Die nächsten Schritte zum Südpol des Mondes

Während die Crew in Houston medizinisch untersucht wird und sich regeneriert, werten Ingenieure umfangreiche Daten aus. Die Systeme der Orion-Kapsel arbeiteten laut ersten Berichten weitgehend autonom und zuverlässig. Dies ist die zentrale Voraussetzung für «Artemis III».

Diese Mission soll erstmals seit Jahrzehnten wieder Menschen auf die Mondoberfläche bringen und ist derzeit frühestens für 2027 geplant.

Titelbild: Joel Kowsky / NASA

Dieser Artikel gefällt mir! 1 Person gefällt dieser Artikel.







