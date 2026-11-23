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Auf der Alpinmesse entdeckt: ein bequemer La Sportiva Kletterschuh

Schmerzende Füsse nach den ersten Versuchen in der Kletter- oder Boulderhalle gehören dazu – wie Chalk an den Händen und zitternde Muskeln. La Sportiva will das ändern. Der Hyperez-Schuh soll Einsteigerinnen und Einsteiger das Lernen durch mehr Komfort erleichtern.

«Kletterschuhe müssen eng und unbequem sein», diesen Rat haben wohl alle schon einmal bekommen, die erste Versuche in der Kletter- oder Boulderhalle unternommen haben. Und wenn es dir geht wie mir, gehören schmerzende Füsse zu den Herausforderungen, die das Klettern gerade am Anfang erschweren.

Mehr Volumen und gepolsterter Schaft

La Sportiva hat jetzt einen einsteigerfreundlichen Kletterschuh gelauncht: den Hyperez. Und hat ihn auf der Alpinmesse in Innsbruck präsentiert. Schon auf den ersten Blick sieht der Hyperez nicht aus wie ein typischer Kletterschuh: Er hat mehr Volumen an kritischen Stellen wie den Fussballen und einen gepolsterten Schaftrand. Dank der gegenläufigen Klettverschlüsse, ähnlich wie beim Modell Katana, sollst du den Sitz genau anpassen können.

Klett statt straffer Schnürung: So präsentiert sich der Hyperez.

Insgesamt mutet der Hyperez wie eine Mischung aus Kletter- und Zustiegsschuh an. Anders als aggressivere Kletterschuhe kommt er ohne Vorspannung aus, sodass der Fuss in einer natürlichen Position bleibt. Er soll genug Grip bieten, um erste Techniken in der Halle oder draussen zu lernen. Gleichzeitig soll er bequem genug sein, dass er in den Kletterpausen nicht sofort – mit einem erleichterten Seufzer – ausgezogen werden muss.

Bequemer Sitz soll längere Sessions ermöglichen

Der Schuh erlaubt es Anfängerinnen und Anfängern laut La Sportiva, längere Sessions zu absolvieren und so schneller Fortschritte zu machen. Da der Schuh trotz der höheren Bequemlichkeit auf Leistung ausgerichtet sei, sorge er für ein höheres Sicherheitsgefühl an der Wand. Zudem erlaube er es, die wesentlichen Techniken zu erlernen.

Eine der wichtigsten Innovationen ist nach Angaben des Herstellers die patentierte «Sense Grip»-Technologie der Zwischensohle. Sie besteht aus einer dünnen Schicht EVA-(Ethylen-Vinylacetat)-Schaum, der unter anderem in den Sohlen von Laufschuhen verwendet wird. Die Sohle wird unter Druck komprimiert und soll so die mechanische Haftung verbessern. Gleichzeitig soll sie das Gefühl von Sicherheit und Stabilität bei den Tritten verbessern.

Die Aussensohle ist eine nicht abfärbende Frixion-White-Gummisohle, die bei Trailrunning-Schuhen wie dem Prodigio 2 und Indoor-Kletterschuhen eingesetzt wird.

Die Gummisohle soll gute Griffigkeit bieten. Ist sie durch, kannst du sie neu besohlen lassen.

Um Kletter-Einsteigerinnen und -einsteigern den Anfang zu erleichtern, verfügt der Hyperez über eine geformte Gummiverstärkung an der Ferse für mehr Stabilität und besseren Halt bei Techniken wie Heel Hooks.

Der Schuh ist waschbar und lässt sich über das Resole-Me-Programm neu besohlen.

Neugierig geworden? Wir haben den einsteigerfreundlichen Kletterschuh bereits im Sortiment:

Titelbild: Siri Schubert

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