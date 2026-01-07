News & Trends 5 2

Ausdauernde Smartwatch: Motorolas neue Moto Watch im Detail

Motorola stellt eine eigene Smartwatch vor. Die Moto Watch ist ziemlich wuchtig, dafür aber auch günstig.

Mit einem Durchmesser von 47 Millimetern dürfte sie weniger fürs schmale Handgelenk gemacht sein. Schick sieht die neue Moto Watch allerdings aus. Motorola hat sie an der Techmesse CES in Las Vegas vorgestellt.

Wuchtige Watch mit OLED-Display

Die Moto Watch ist neben den 47 Millimetern OLED-Display immerhin nicht allzu massig. 12 Millimeter dick ist sie und 35 Gramm schwer. Meine 42-mm Garmin Venu 3s wiegt mit 40 Gramm mehr. Gegen Display-Kratzer schützt Corning Gorilla Glass 3. Der Rahmen besteht aus Aluminium, die Krone aus Edelstahl. Die Armbänder sind aus Pantone kuratierten Farben und in verschiedenen Materialien erhältlich, etwa Silikon oder Metall.

Die Moto Watch ist mit 47 Millimetern ziemlich gross.

Quelle: Motorola

Motorola hat die Watch mit IP-68 zertifizieren lassen und gibt einen Schutz bis 1 ATM an. Das soll laut Hersteller einem Eintauchen in bis zu 1,5 Meter tiefes Süsswasser für 30 Minuten standhalten sowie einem Wasserdruck bis 10 Metern Tiefe für bis zu 10 Minuten.

Motorola verspricht eine Akkulaufzeit von bis zu 13 Tage. Bevorzugst du ein Always-On-Display, sind es noch sieben Tage. Dank integriertem Mikrofon und Lautsprechersystem sind auch kurze Freisprechanrufe möglich.

Software mit Polar-Kooperation

Motorola bietet mit der Watch übliche Funktionen an wie eine Herzfrequenzüberwachung, Fitnessaufzeichnungen mit Intensitätswert sowie Schlaftracking. Aus der Zusammenarbeit mit Polar sollen Nutzer der Moto Watch verschiedene «Leistungsmessungsfunktionen» nutzen können. Laut Polar entstehe damit ein umfassender Überblick zur Gesundheit.

Gemessen und verglichen werden konkret folgende Daten:

Smart Calories: ein Kalorien Protokoll zum Überblicken des täglichen Energieverbrauchs aus Alltag und Training

Bewegungs-Tracking: die Zusammenfassung von Schritten und Trainings

Schlaf-Tracking: Schlaf-Score, Erholungswerte und Überblick der verschiedenen Schlaf-Stadien. Nightly Recharge zeigt zudem anschliessend die Erholungswerte an.

Als Nutzer kannst du auch individuelle Ziele und Erinnerungen festlegen, beispielsweise fürs Wasser trinken, Medikamente einnehmen oder eine Aufforderung zur Bewegung nach längerem Sitzen. Dank Dual-Frequenz-GPS zeichnet die Watch Stecken und Schrittzahl beim Joggen auf.

Zu Blutsauerstoffmessungen, EKG oder VO2-Max-Werten gibt Motorola nichts bekannt. Diese Werte dürften also fehlen.

Die Watch ist in Schwarz und Silber erhältlich und mit diversen Armbändern kombinierbar.

Quelle: Motorola

Ab Mitte Februar erhältst du die Moto Watch in Schwarz für 99 Franken oder Euro (UVP) . Möchtest du die Premium-Variante in Silber, kostet dich das 149 Franken oder Euro (UVP).

Titelbild: Motorola

