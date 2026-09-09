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Automatische Transkripte und Musikerkennung: Das sind die neuen Apple Watches

Die neuen Watch Ultra 4 und Watch Series 12 bekommen eine aktualisierte Siri spendiert und Funktionen wie ein automatisches Transkript und eine Musikerkennung.

Eine grosse Neuerung der Smartwatches liegt in der Hardware dank neuer Sensoren: Apple hat die Elektroden so konzipiert, dass sie im Vergleich zu den Vorgängern besser auf der Haut liegen und die Gesundheitswerte damit genauer messen sollen. Ausserdem sind die grünen LED zur Messung der Herzfrequenz grösser und die Watch misst den Puls alle fünf Sekunden für mehr Genauigkeit.

Software-Upgrades und Siri als KI-Assistentin

Die Apple-Smartwatches profitieren neuerdings von Siri AI: Beispielsweise nutzt du ein dynamisches App-Raster, das jeweils fünf von Siri vorgeschlagene Apps anzeigt – darunter häufig genutzte oder zuletzt verwendete. Dank dedizierter App kannst du Siri für natürliche Konversationen direkt am Handgelenk nutzen. Siri AI ist bei Verkaufsstart nur in Englisch verfügbar und noch nicht in der EU und der Schweiz.

Für eine genauere Schrittzählung sorgt ein neuer Algorithmus. Dank diesem seien in Innenräumen die Entferungsmessungen besser. Generell sei die Schrittzählung genauer als beim Vorgänger. Dank neuer Einhand-Tippgeste kannst du ein Widget der Uhr öffnen, indem du Zeigefinger und Daumen zusammentippst.

Die Health-App hat einen neuen Anstrich bekommen und liefert persönliche Empfehlungen anhand deiner Aktivitäten und Gewohnheiten. Ausserdem ermittelt die App dein Fitnessalter anhand von Schlaf, Gewohnheiten und Herzfrequenz.

Die Health-App mit neuen Funktionen.

Quelle: Apple

Ein neuer Readiness Score (0-10) macht genau das. Er checkt ab, wie bereit du für den Tag oder dein nächstes Training bist. Hierfür analysiert die Software deine tägliche Aktivität, Trainingsbelastung, die Vitalwerte und deinen Schlaf. Zur klaren Tagesempfehlung der Apple Watch gehören dann beispielsweise strikte Erholung, «Du bist bereit» oder schlichtweg «Go for it».

Die Apple Watch sagt dir, ob du bereit fürs Training bist.

Quelle: Apple

Die folgenden neuen Ansätze basieren auf Apple Intelligence und werden zu Beginn nur in Englisch und den Vereinigten Staaten zur Verfügung stehen:

Audio Intelligence: Über diese erkennt die Apple Watch Geräusche in der Umgebung, die wichtig sein könnten. Sirenen oder wenn es an der Tür klingelt.

Tonerkennung: Erzählt jemand etwas Wichtiges und du brauchst eine Wiederholung, drückst du zweimal auf die Krone und erhältst ein kurzes Transkript (etwa 15 Sekunden) des zuvor Gesagten. Die Audioaufzeichnungen sollen aus Datenschutzgründen nirgends gespeichert werden und auch keine Stimmerkennung haben.

Siri Recap: Hier erstellt die Watch eine kurze Übersicht eines Gesprächs, einer Vorlesung oder einer Sitzung. So kannst du wichtige Inhalte nochmals wiederholen. Aktivierst du die Funktion bei einem Gespräch, erstellt Siri in der App einen Titel und fasst die wichtigsten Punkte zusammen.

Shazam: Die Watch erkennt Musik aus deiner Umgebung und sammelt die Infos im Musikerkennungs-Widget deiner Uhr.

Mit grossen intelligenten Funktionen kommt grosse Verantwortung (bezüglich Datenschutz).

Quelle: Apple

Apple Watch Ultra 4

Die Apple Watch Ultra 4 glänzt mit einem OLED-Display mit einer Auflösung von 422 × 514 Pixeln wie beim Vorgängermodell. Es soll dank 3000 Nits auch bei strahlendem Sonnenschein und mit seitlichem Blick gut ablesbar sein. Das Gehäuse misst 49 × 44 Millimeter und ist somit gleich gross wie die Ultra 3.

So sieht die neue Apple Watch Ultra 4 aus.

Quelle: Apple

In der Watch Ultra 4 verbaut Apple den neuen S11-Chip. Die Akkulaufzeit beläuft sich auf 50 Stunden, 84 Stunden im Energiesparmodus. Dank Schnellladefunktion ist die Uhr nach 45 Minuten auf 80 Prozent geladen.

Apple verkauft die Watch Ultra 4 mit 49-Millimeter-Titangehäuse in Schwarz oder Silber für 749 Franken oder 899 Euro. Sie ist somit gleich teuer wie ihr Vorgänger bei Verkaufsstart. Ausgeliefert wird sie ab dem 18. September.

Apple Watch Series 12

In altbekannter Manier bekommst du die Watch in zwei Grössen, entweder mit 42 oder 46 Millimetern Durchmesser. Das OLED-Display hat eine Auflösung von 374 × 446 Pixeln bei der 42-Millimeter-Version. Diese wiegt knapp 32 Gramm. Auch bei der Watch Series 12 ist der neue S11-Chip mit an Bord.

Bei der Akkulaufzeit spricht Apple von 24 Stunden, wie beim Vorgänger. Damit kommst du immerhin über einen Tag. 38 Stunden sind es im Stromsparmodus. Dafür läuft die Aufladung schneller: In etwa 30 Minuten bist du auf 80 Prozent.

Die neue Apple Watch 12 läuft gleich kurz wie ihr Vorgänger.

Quelle: Apple

Bei der Watch 12 wählst du beim Aluminiumgehäuse zwischen Space-Grau, Dunkelbronze, Schwarz und Hellgold. Die Titanversion bekommst du in Silber und Gold. Ganz neu gibt es eine Keramik-Version in Weiss und Dunkelblau.

Der Verkaufspreis liegt bei 369 Franken oder 449 Euro. Damit ist sie gleich teuer wie die Vorgängermodelle bei Release. Erhältlich ist sie ab dem 18. September.

Titelbild: Apple

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