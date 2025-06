News & Trends 11 2

Barbie im Bad? Ja, und es ist besser, als du denkst

Barbie gibt’s jetzt nicht mehr nur im Puppenhaus, sondern auch in deinem Badezimmer. Zusammen mit Hewi ist eine Sanitärkollektion entstanden, die Bauhaus-Vibes und Barbie-Pink vereint.

Waschtische, Haltegriffe und Duschsitze sind weit weg von Barbies Traumhaus-Accessoires – aber Hewi zeigt seit fast 100 Jahren, dass Funktion und Design eine rosige Liaison sein können. Das deutsche Traditionsunternehmen, gegründet 1929, hat sich spezialisiert auf barrierefreie Badlösungen, die schön und funktional sind.

Jetzt soll es noch rosiger werden: Gemeinsam mit Barbie bringt Hewi eine Kollektion, die «Individualität und Inklusivität» feiert. Sie verbindet klare Bauhaus-Prinzipien mit Barbies ikonischem Pink – ein Farbton, der für Optimismus, Selbstbewusstsein und Popkultur steht.

Think Pink: Die neuen Badezimmer-Designs von Barbie und Hewi

Produkte für (fast) alle: Warum diese Kollektion mehr als nur Pink ist

Die Barbie x Hewi-Kollektion umfasst fast 40 Produkte – von Handtuchhaltern bis zu Duschsitzen – und kombiniert Rosa- und Creme-Töne, die sich in jedes Badezimmerdesign einfügen. Sie basiert auf der Serie 477/801 und verbindet die typischen Hewi-Designmerkmale mit der Farbwelt von Barbie. Das Magazin Design Milk beschreibt die Kollektion als fortschrittlich und durchdacht. «Mit einer angenehm robusten Dicke, die in Badezimmer-Kollektionen oft fehlt, erhält jedes Stück das typische Hewi-Finish: glänzend und langlebig – selbst für die härtesten Badezeiten gemacht.»

Hewi bietet Badezimmer-Accessoires und -möbel an. Die Marke legt Wert auf barrierefreie Produkte.

Mit der Barbie x Hewi-Kollektion soll das Bad einfach zu bedienen sein und inklusiv werden – mit einem Hauch von Rosa.

Die Farbpalette reicht von Rosa bis hin zu Kombinationen aus Rosa, Weiss und Schwarz. Mit Produktbreite und den verschiedenen Farboptionen bietet die Kollektion Gestaltungsmöglichkeiten für unterschiedliche Räume und Bedürfnisse – ob im privaten Badezimmer, in Hotels oder in barrierefreien Gesundheitsräumen.

«Barbie und Hewi verkörpern ikonisches Design und starke Visionen», sagt Christiane Küper, Head of Brand and Sales bei Hewi. Auch Mattel unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit: «Barbie steht seit über 65 Jahren für Kreativität und Selbstausdruck. Mit Hewi konnten wir diese Werte in eine Kollektion übertragen, die nicht nur funktional ist, sondern auch den inklusiven Gedanken unserer Marke aufgreift», so Ruth Henriquez, Head of Consumer Products, Publishing and LBE EMEA.

Ein spannender Ansatz: Die Kollektion greift Ideen der «Healing Architecture» auf. Bei dem Konzept wird die Wirkung der Raumgestaltung auf das Wohlbefinden betont.

Hier wird Pink als Farbton genutzt, der Offenheit, Wärme und Kreativität unterstützt.

Pretty In Pink: Der Look fürs Zuhause Es ist nicht das erste Mal, dass Barbies Stil Wohnräume inspiriert. Von nostalgischen Details bis hin zu modernen Designideen – Barbies Einfluss zeigt sich immer wieder in der Raumgestaltung. Wie du den Stil aus dem aktuellen Barbie-Film in dein Zuhause holen kannst, erfährst du hier:

Wer nicht warten möchte, bis die Barbie x Hewi-Kollektion hier erhältlich ist, kann mit Alternativen Barbie-Pink ins Zuhause bringen. Der Farbton sorgt für Akzente, die auffallen, ohne zu dominieren und bringt eine Atmosphäre, die sowohl mutig als auch einladend wirkt.

