Essence x Polly Pocket! Auf diese Pieces darfst du dich freuen

Sie war winzig klein und hat mir als Kind ganz grosse Freude bereitet: Polly Pocket. Grosse Freude überkam mich auch, als ich hörte, dass Essence mein Lieblings-Toy in Form einer Kosmetik-Kollektion wieder aufleben lässt.

Barbie ist toll. Polly Pocket ist toller.

Da, ich hab’s gesagt!

Kein Spielzeug weckt in mir schneller Kindheitserinnerungen als die Miniatur-Puppe aus der aufklappbaren Schatulle. Ich klammere hier die vergrösserte und beweglichere Polly-Version, die optisch stark an Barbie erinnert, bewusst aus. Denn da hatte Mattel nach einer Übernahme die Finger im Spiel. Essence bringt uns mit einer Franchise-Kollektion diesen Sommer die 90er-Nostalgie zurück. Nicht in die Kinderstube, dafür in unser Necessaire. Und ich bin so was von bereit.

Ein Überblick: Diese Teile erwarten dich Ende Juli.

Quelle: Essence

Die limitierte Trend-Edition umfasst:



eine Lidschattenpalette mit Pop-up-Pollys und integrierter Schublade

einen Blush Stick, der die Farbe von grün zu rosa wechselt

Lip Glazes in drei Farben

eine Lippenmaske mit Peptiden

einen Cream Highlighter mit Taschenspiegel

einen herzförmigen Kamm

nach Süssigkeiten duftende Nagelsticker

einen Hydro Fixing Spray

eine Make-up-Tasche

Meine Highlights

Lip Glazes

Die lila Tube in der Farbe «Polly2K» hat es mir angetan. Nicht nur das Wortspiel im Namen ist gelungen. Auch das Format glänzt, denn: die Gloss-Tuben sind in 2000er-Manier zurück und angesagter denn je. Dank dem Schlüsselring und den Anhängern, die einen hübschen Kontrast schaffen, ist das Produkt gleich in doppelter Hinsicht am Puls der Zeit.

«90’s Girl» (pink), «Fashion Polly» (orange) und «Polly2K» (lila).

Quelle: Essence

Meine erste Wahl!

Quelle: Essence

Lippenmaske

Okay, hier war ein Genie am Werk. Geschlossen sieht die «Peptide Lip Mask» aus wie eine Polly-Pocket-Schatulle. Einmal geöffnet, kommt ein Spiegel und eine Polly zum Vorschein. Der goldene Knubbel vorne lässt sich herausziehen und dient als Applikator. Ein thematisch sehr gelungenes Design. Ob auch die Lippenmaske was taugt?

An diesem Design stimmt einfach alles!

Quelle: Essence

Lidschattenpalette

Ich liebe Essence. Aber Lidschatten sind nicht gerade ihr Steckenpferd. Bei der Palette ist es daher auch eher das Karton-Design, das mich anspricht – nicht die Farbauswahl. Einmal aufgeklappt, springen dir Pollys in Form von einem Pop-up-Element entgegen. Die Lidschatten wiederum ziehst du wie eine Schublade aus der Kartonage. Wirklich süss gemacht.

Die Palette wird gemäss Essence als einziges Produkt der Kollektion exklusiv online erhältlich sein.

Quelle: Essence

Blush Stick

Du und ich, wir beide wissen, dass ich diesen Blush Stick nicht brauche. Denn erst kürzlich lancierte Essence ein vergleichbares Produkt. Trotzdem flirte ich mit dem Wangenrouge. In erster Linie, weil es jelly-artig ausschaut und mit grünen Schimmer-Flocken versetzt ist. Ein Produkt, das ich mit derselben Faszination stundenlang betrachten könnte wie eine Schneekugel.

Abgespaced.

Quelle: Essence Sehen aus wie kleine Astronautinnen!

Quelle: Essence

Die Kollektion soll ab dem 28. Juli in den Handel kommen. Bei Galaxus wird sie leider nicht erhältlich sein.

Du stehst mehr auf Barbie?

Dann könnte dich dieses Interview mit einer Sammlerin interessieren:

Titelbild: Essence

