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Bosch zieht nach: Leistungs-Upgrades für Performance Lines

Bosch eBike Systems bringt mit dem nächsten Upgrade für die Antriebseinheiten Performance Line CX und CX-R mehr Unterstützung und Drehmoment auf den Trail. Auch das Laden geht künftig deutlich schneller. Das Performance Upgrade 2.0 steht ab 4. Mai als kostenloses Update zur Verfügung.

Wie Bosch eBike Systems schreibt, verspricht das Upgrade 2.0 «nicht nur mehr Leistung, sondern eine intelligente Kraftentfaltung in den entscheidenden Momenten», so Geschäftsleiter Claus Fleischer. Konkret zeichne sich das Upgrade durch mehr maximale Unterstützung und mehr Drehmoment aus.

Mich überrascht dieser Schritt nicht. Vor kurzem hatte bereits der chinesische Hersteller von E-Bike-Antriebssystemen Avinox (ehemals DJI Avinox) die zweite Generation seiner Antriebseinheiten vorgestellt. Die neuen M2 und M2S sind mit einer maximalen Leistung von 1100 Watt und einem Drehmoment von 125 Newtonmetern respektive 1500 W und sagenhaften 150 Nm ausgestattet.

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Es war also nur eine Frage der Zeit, bis Bosch oder Shimano nachziehen würden. Beides sind Platzhirsche auf diesem Gebiet. Die Deutschen legen jetzt als erste nach und bringen ein Upgrade für ihre sportlichen Antriebseinheiten Performance Line CX und CX-R heraus.

Mehr Leistung, wenn's drauf ankommt: Bosch bringt ein intelligentes Update für die Performance Lines CX und CX-R.

Quelle: Bosch eBike Systems

Nicht nur mehr, sondern auch besser

Neben mehr maximaler Unterstützung (600 statt bisher 400 Prozent) und mehr Drehmoment (120 statt bisher 100 Nm) bringt Bosch eBike Systems mit dem Upgrade aber auch qualitative Verbesserungen. Zumindest, wenn man der Ankündigung glauben kann. So soll beispielsweise ein sogenannter «Drivetrain Tensioner» für mehr Kontrolle sorgen. Bosch schreibt dazu: «Durch eine Software-Optimierung schliesst sich der Freilauf zwischen Motor und Hinterrad. Dies reduziert den Leerweg am Pedal auf ein Minimum und eliminiert die sonst übliche Verzögerung beim Antreten». Das Resultat sei eine bessere Kraftübertragung.

Mit der neuen Funktion «Trick Check» erkennt die Sensorik laut Bosch automatisch Sprünge oder Wheelies und erfasst die entsprechenden Daten in der Flow-App. Und schliesslich bringt das Unternehmen mit dem 12A-Charger eine neue Generation Ladegeräte, die laut Hersteller rund dreimal schneller laden als die bekannten 4A-Charger. Das zusätzliche Ladegerät wiegt rund ein Kilogramm, ist mit allen Bosch-Akkus kompatibel und wird ab Ende 2026 erhältlich sein.

Trick Check erkennt unter anderem Sprünge und erfasst Dauer, Höhe, Distanz oder Winkel und bestätigt den Erfolg per Signalton.

Quelle: Bosch eBike Systems

Fazit

Während Avinox seinen Fokus hauptsächlich auf Quantität nach dem Motto «Mehr ist mehr» zu legen scheint, ist Bosch auch bemüht, in Sachen qualitativer Verbesserung einen weiteren Schritt zu machen. Es wird spannend zu beobachten sein, was am Markt besser ankommt. Und natürlich bleibt die Frage: Was macht Shimano? Respektive: Wann kommt der Nachfolger des aktuellen EP801 oder ein entsprechendes Upgrade?

Test folgt ...

Im Rahmen der diesjährigen Cycle Week habe ich die Möglichkeit, Ende Mai das Upgrade gleich selbst auszuprobieren. Nach meiner Erfahrung mit der aktuellen Version vom letzten Sommer bin ich schon mächtig darauf gespannt. Meine Eindrücke dazu folgen also. Hier meine Einschätzung der aktuellen Version der Bosch Performance Line CX vom letzten Juni:

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Titelbild: Bosch eBike Systems

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