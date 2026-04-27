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Diesen Schuh trug Sabastian Sawe beim Marathon-Weltrekord

Der Adidas Adizero Adios Pro Evo 3 ist der leichteste Superschuh, den Adidas je entwickelt hat. Er wiegt unter 100 Gramm. Beim London Marathon hat er gleich drei historische Bestleistungen befeuert.

Mit dem neuen Superschuh von Adidas erzielten gleich drei Athletinnen und Athleten Rekorde. Sabastian Sawe gewann den London-Marathon und durchbrach die magische Barriere von zwei Stunden mit einer Zeit von 1:59:30. Das sicherte ihm den Weltrekord.

Sabastian Sawe schreibt in London Laufgeschichte

Quelle: Adidas

Adidas-Teamkollege Yomif Kejelcha folgte mit beachtlichen 1:59:41. (Eliud Kipchoge war die Marathon-Distanz 2019 bereits einmal unter zwei Stunden gelaufen, aber nicht bei einem offiziellen Event, daher zählte es nicht als Weltrekord.)

Tigist Assefa erreichte in den neuen Schuhen die Weltbestmarke für ein reines Frauenrennen, ebenfalls in London, in einer Zeit von 2:15:41.

Neuer Schuh unterstützt die Performance

Erst wenige Tage zuvor hatte Adidas den Adidas Adizero Adios Pro Evo 3 vorgestellt. Im Vergleich zum Vorgängermodell wurde er komplett überarbeitet und wiegt nach Angaben von Adidas in Grösse 42 nur 97 Gramm – weniger als ein Apfel.

Das vorige Modell, der Adizero Adios Pro Evo 2, aus dem Jahr 2025 ist mit 138 Gramm noch deutlich schwerer – zumindest in der Welt der Top-Performance, wo jedes noch so kleine Detail zählt.

Die Zwischensohle des Pro Evo 3 ist an der Ferse 39 Millimeter hoch, also gerade noch im zulässigen Limit von World Athletics von 40 Millimetern. Am Vorfuss ist der Schuh 36 Millimeter hoch und stark aufgebogen. Die Sohle selbst besteht aus Lightstrike-Pro-Evo-Schaumstoff, der aber nach Angaben von Adidas 50 Prozent weniger wiegen soll als die früheren Mischungen.

Das Zusammenspiel von Carbon und Schaumstoff ermöglicht die Performance des Leichtgewichts.

Quelle: Adidas

Neuerungen gab es auch beim Carbon: Statt einer Platte im Vorfuss soll der Adizero Adios Pro Evo 3 über einen Rahmen namens «Energy Rim» verfügen und so bei geringem Gewicht optimalen Vortrieb bieten. Die Kombination soll die Laufökonomie gemäss Adidas um 1,6 Prozent verbessern. Bei Profi-Läuferinnen und -Läufern entscheidet eine solche Verbesserung über Sieg oder Niederlage.

Das Obermaterial ist ebenfalls neu – inspiriert von Kitesurf-Segeln und somit leicht, reissfest und robust. «Wir haben den Schuh völlig neu gedacht. Statt Verbesserungen von Bestehendem wollten wir sehen, wie weit wir gehen können», sagt Patrick Nava, General Manager für Running bei Adidas. Drei Jahre lang soll der Entwicklungsprozess gedauert haben. «Auf diesem Level kommt es auf jedes Detail an, wir haben auf jedes Nanogramm geschaut», kommentiert er in einer Mitteilung.

Kitesurf-Segel waren das Vorbild für das Obermaterial.

Quelle: Adidas

Der Schuh ist zunächst in limitierter Stückzahl erhältlich. Zur Herbst-Marathon-Saison soll er auch für Nicht-Elite-Läuferinnen und -Läufer verfügbar sein – zu einem stolzen Preis von voraussichtlich rund 500 Euro / 600 Franken.

Wenn du einen nicht ganz so radikalen Adidas-Race-Schuh suchst, ist der Adizero Eco SL vielleicht etwas für dich.

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Ob und wann wir den Adidas Adizero Adios Pro Evo 3 im Sortiment haben, steht aktuell noch nicht fest.

Titelbild: Adidas

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