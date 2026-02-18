News & Trends 9 7

China lässt auf dem Neujahrsfest Roboter tanzen und die Welt staunt

Mit flüssigen Kung-Fu-Einlagen und autonomen Backflips demonstrierte das Startup Unitree auf der Gala-Show zum chinesischen Neujahrsfest den rasanten Fortschritt humanoider Roboter.

In China hat offiziell das Jahr des Pferdes begonnen. Als kulturelles Herzstück der Neujahrsfeierlichkeiten findet alljährlich die CMG Spring Festival Gala statt. Als das meistgesehene TV-Ereignis der Welt dient die Show der Volksrepublik traditionell auch zur Demonstration des eigenen technologischen Fortschritts. Zum Auftakt des neuen Jahres sprangen aber keine Pferde über die Bühne, sondern tanzende humanoide Roboter. Sie symbolisieren als «modernes Pferd» der chinesischen Industrie Kraft und Schnelligkeit.

Der koordinierte Auftritt von mehreren Unitree-Robotern sorgte weltweit für Staunen. Die flotte Show siehst du hier circa ab Minute vier:

Bemerkenswerte Fortschritte innerhalb eines Jahres

Die Neujahrsgala 2026 präsentiert das G1-Robotermodell des Startups Unitree Robotics zusammen mit tanzenden Kindern in einer fließenden Martial-Arts-Choreographie. Die nur 130 Zentimeter großen Roboter agieren auf eine Weise mit den Menschen, die fast vergessen lässt, dass es sich um künstliche Akteure handelt. Sie schlagen Räder, führen Backflips aus und wirbeln in einer Präzision mit Schwertern und Nunchakus, die jener menschlicher Meister kaum nachsteht.

Die akrobatischen Kunststücke und der sichere Umgang mit den Show-Waffen erfordern einen hohen Grad an Koordination und Balance. Die humanoiden Maschinen führten komplexe Kung-Fu-Routinen vor, darunter den technisch sehr anspruchsvollen «Drunken Fist»-Stil. Als Höhepunkt der Performance gesellte sich das deutlich größere Modell Unitree H2 mit einem Schwert dazu.

Der H2 von Unitree überragt die kleineren G1-Modelle.

Quelle: CGTN Europe

Auch in der Gala-Show des Vorjahres traten Unitree-Roboter in einem traditionellen Yangge-Tanz auf. Den Auftritt 2025 siehst du hier. Der Fortschritt, den die Roboter innerhalb eines Jahres gemacht haben, ist atemberaubend. 2025 bewegten sich die Roboter in vorsichtigen Trippelschritten und schwenkten synchron die Arme. Es war eher ein programmiertes Ballett als eine echte Choreographie.

2026 hingegen stand im Zeichen der «Embodied AI» (verkörperte KI). Die Roboter agierten weitgehend autonom. Mit Lidar-Entfernungsmessern und Echtzeit-Force-Feedback können sie ihre Balance bei Sprüngen und Parkour-Einlagen selbstständig korrigieren. Es handelt sich zudem nicht um Prototypen, sondern um marktreife Produkte, die ab 13 500 US-Dollar erhältlich sind.

Vor etwa einem Jahr sorgte ein radschlagender Roboter des US-Unternehmens Boston Dynamics für Aufsehen. Die Geschwindigkeit der Unitree-Roboter sowie ihre Handkoordination legen die Messlatte für humanoide Roboter nun noch ein gutes Stück höher.

Auftritte in Sketchen und als Begleitung in Showeinlagen Neben den martialischen Showeinlagen nahmen auch humanoide Roboter der chinesischen Unternehmen MagicLab, Galbot und Noetix an den Feierlichkeiten teil. Sie vollführten akrobatische Showeinlagen wie die Breakdance-Figur «Thomas 360»-Spin, dienten als Background-Tänzer und zeigten in einem Comedy-Sketch ihre Fähigkeit zu menschlicher Mimik.

Im Januar hatte das US-Unternehmen Realbotix seine modular aufgebauten Mimik-Roboter einem breiten Publikum vorgestellt. Kaum vorzustellen, was auf uns zukommen mag, wenn bald bewegliche Modelle inklusive menschenähnlicher Gesichter die Welt erobern.

News & Trends Menschenähnliche Roboter von Realbotix sollen einsamen Senioren helfen von Debora Pape

Titelbild: CGTN Europe

Dieser Artikel gefällt mir! 9 Personen gefällt dieser Artikel







