Zara, Adidas, Pantone: 3 modische Fakten zur Bad Bunny Super Bowl Halftime Show

Er schreibt Geschichte, er bricht Rekorde, er trägt Zara. Was du noch zu Bad Bunnys Super Bowl Halftime Show wissen musst.

Wo fängt man denn an, über die Halftime Show von Bad Bunny zu sprechen?! Der 32-Jährige, der sich bereits seit vier Jahren in Folge als meist gestreamter Künstler auf Spotify rühmen kann, knallte der Welt in der Halbzeit des 2026er NFL Super Bowls eine 13-minütige Liebeserklärung an Puerto Rico und ganz Lateinamerika vor den Latz.

Zwischen nachempfundenen Zuckerrohrfeldern und mit Pavas behüteten Köpfen wurde getanzt und gesungen, geheiratet(!), Domino gespielt, Piragua (Wassereis) und Plátanos (Kochbananen) Tribut gezollt. Mittendrin sorgten feiernde Stars wie Cardi B, Pedro Pascal, Jessica Alba, Karol G und Young Miko auf einer prall gefüllten rosafarbenen Veranda für eine nachdrückliche Verbildlichung lateinamerikanischer Erfolgsgeschichten. Lady Gaga hatte einen Gastauftritt, ebenso wie der in San Juan, Puerto Rico, geborene Popsänger Ricky Martin. Seinen gerade erst gewonnenen, geschichtsträchtigen Grammy für das Album des Jahres überreichte Bad Bunny während der Show einem kleinen Jungen – ein Symbol der Hoffnung für die nächste Generation. Und die einzigen drei Worte, die er während seiner gesamten Performance auf Englisch sagte, waren «God Bless America». Nur um anschliessend, laaange vor den USA und Kanada, alle spanisch-sprachigen Länder des Kontinents aufzuzählen.

Schau dir die Show hier an.

Genau wie an der kompletten Choreografie gab es natürlich auch an Bad Bunnys Outfit kein einziges zufälliges Element. Hier sind drei (-einhalb) Fakten zu seinem Super-Bowl-Look.

1. Bad Bunny trug Zara Er kann aus allen Brands der Welt wählen und entscheidet sich für den (selbstredend) spanischen Konzern Zara. Wegen dessen Fast-Fashion-Philosophie zwar nicht ganz unproblematisch – dafür bodenständig und greifbar für seine Fans.

Von Kopf bis Fuss in Cremeweiss gehüllt, bestritt der Sänger die Halftime Show in Anzughose, Hemd und Krawatte. Wechselte obenrum zwischen zweireihigem Jackett und einem boxig geschnittenen Footballshirt.

1.5 Das Trikot trägt den Namen seiner Mutter

Benito Antonio Martínez Ocasio aka Bad Bunny hätte sich für Martínez, den Familiennamen seines Vaters entscheiden können. Stattdessen prangt auf seinem Zara-Trikot der Nachname seiner Mutter, Lysaurie Ocasio. Und mit der Nummer 64 eine Hommage an das Jahr ihrer Geburt.

2. Bad Bunny trug Cloud Dancer Sagte ich Cremeweiss? Schlaue Köpfe haben in Bad Bunnys Outfit natürlich längst die Pantone-Farbe des Jahres wiedererkannt: Cloud Dancer. Die, laut Geschäftsführerin Leatrice Eiseman, «in einer Zeit des Wandels, in der wir unsere Zukunft und unseren Platz in der Welt neu definieren, ein Versprechen von Klarheit bietet.» Gut gewählt.

3. Bad Bunny trug selbst designten Adidas-Sneaker Dass Bad Bunny und Adidas gern gemeinsam Sneaker auf den Markt werfen, wissen wir seit ihrer ersten Kollaboration 2021. Das neueste Modell, der «Adidas × Bad Bunny BadBo 1.0» in der Farbe Resilience, komplettierte am Super Bowl seinen Zara-Look. Der Schuh kostet 180 Franken und ist in der Schweiz … aktuell ausverkauft. Du kannst dein Glück aber zum Beispiel im US-Shop versuchen.

Was war dein Highlight der Halbzeit-Show und: Glaubst du, uns erwartet eine offizielle Zara-Kooperation?

Titelbild: Instagram @kuamnews

