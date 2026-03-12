News & Trends 12 1

Core Ultra 200S Plus: Zwei neue Arrow Lake CPUs

Intel aktualisiert sein Angebot an Desktop-CPUs. Die beiden neuen Prozessoren der «Arrow Lake»-Serie erhalten zusätzliche Kerne und unterstützen schnelleren Arbeitsspeicher.

Der Core Ultra 7 270K Plus ist Intel zufolge nicht weniger als der «schnellste Desktop-Gaming-Prozessor» aller Zeiten. Er verfügt über 24 Rechenkerne, wobei die acht Performancekerne bis zu 5,5 Gigahertz (GHz) erreichen und rückt so näher an das Topmodell Core Ultra 9 285K heran.

Vier Effizienzkerne mehr und schnellere Chiplets

Der Core Ultra 5 250K Plus verfügt insgesamt über 18 Rechenkerne, von denen sechs Performancekerne sind, die im Turbotakt auf bis zu 5,3 GHz kommen. Im Vergleich zu den beiden Vorgängern – Ultra 7 265K und Ultra 5 245K – erhöht Intel die Datenverbindung zwischen den Chiplets (Die-to-Die-Taktfrequenz) um 900 Megahertz. Nominell erreichen sie somit 3,0 GHz und ein teures Z890-Mainboard ist nicht mehr notwendig. Es würde die Die-to-Die-Taktfrequenz mit dem Übertakterprofil 200S Boost lediglich um weitere 200 Megahertz erhöhen. Die Speichergrenze steigt von DDR5-6400 auf DDR5-7200.

Im hausinternen Vergleich mit den Vorgängern sollen der 250K Plus und der 270K Plus 13 respektive 15 Prozent mehr Leistung bieten. Gegenüber der Konkurrenz von AMD – konkret dem Ryzen 9 9700X und dem Ryzen 5 9600X – misst Intel in verschiedenen Benchmark-Tests zwischen 83 und 103 Prozent mehr Leistung.

Intel präsentiert die neuen CPUs im guten Licht gegenüber der Konkurrenz.

Quelle: Intel

Den zuvor kolportierten Core Ultra 9 290K hat Intel nicht vorgestellt. An der Spitze scheint es kaum noch Raum für Verbesserungen zu geben. Dafür soll es im unteren Bereich weitere Neuauflagen geben, unter anderem wohl günstigere F-Versionen ohne integrierten Grafikchip.

Der Core Ultra 7 270K Plus ist noch langsamer als der Core Ultra 9 285K – der jedoch etwa ein Drittel mehr kostet. Das lässt die neue CPU auch ohne Intels Superlativ interessant erscheinen.

Preis und Verfügbarkeit

Intel verkauft die beiden neuen Prozessoren ab dem 26. März 2026. In den USA hat sich ihre Preisempfehlung im Vergleich zu den vorherigen Varianten nicht verändert. Der Core Ultra 5 250K Plus soll 199 US-Dollar und der Core Ultra 7 270K Plus 299 US-Dollar kosten. Die Preise hierzulande folgen erst zum Verkaufsstart.

Titelbild: shutterstock.com/InFocus.ee

