Privates Display und Satellitenanbindung: Gerüchte zum Galaxy S26

Am 25. Februar 2026 stellt Samsung die Galaxy-S26-Serie vor. Eine Neuerung teasert Samsung selbst unmissverständlich an, weitere sickerten durch. Ein Überblick.

Für den 25. Februar lädt Samsung zu einem Unpacked Event ein. Um welche Geräte es bei der Veranstaltung geht, verrät der Konzern nicht. Alles andere als die Galaxy-S26-Smartphones wäre eine große Überraschung. Es gibt nicht nur zahlreiche Gerüchte und durchgesickerte Informationen zur nächsten Generation von Samsungs Top-Smartphones. Eine Neuerung kündigt der Hersteller in einem Video gleich selbst an.

Sitznachbarn lesen nicht mehr mit

Der US-Ableger von Samsung veröffentlichte ein 15-sekündiges Video, das eine neue Funktion zeigt und mit dem Hinweis auf den 25. Februar endet. Zu sehen ist ein Smartphone-Display, das seinen Blickwinkel stark einschränken kann. So sollen unter anderem Sitznachbarn in der Bahn nicht mitlesen können.

Das Galaxy denn nur das Topmodell verfügt den Gerüchten zufolge über das «Privacy Display» wäre das erste Smartphone mit solch einem Display. Ich kenne solche Funktionen bisher nur von Business-Laptops oder als Folien bei Monitoren in Behörden.

Satellitenverbindung

Apple bietet sie, Google auch – und der eine oder andere chinesische Hersteller ebenso: Smartphones mit Satellitenanbindung für Notfälle. Samsung verzichtet bisher auf die Technologie. Das kann sich aber ändern. Für die Galaxy-S26-Serie hat jemand genau in die Zulassungsunterlagen der FCC in den USA geschaut und entdeckt, dass Samsungs neue Smartphones ebenfalls Verbindungen zu Satelliten herstellen können, wenn kein Mobilfunknetz verfügbar ist. Sogar von Telefonaten über diese Verbindungsart berichten die Quellen. Genaueres zum Funktionsumfang und zur Verfügbarkeit werden wir am 25. Februar erfahren.

Der S Pen bleibt

Beim Galaxy S25 Ultra hat Samsung dem S Pen die Bluetooth-Verbindung genommen. Der Stift funktioniert nur noch direkt auf dem Display und nicht mehr als Fernbedienung. Den Bildern nach, die Leaker Evan Blass veröffentlicht hat, verfügt auch das Galaxy S26 Ultra wieder über einen S Pen. Beim Galaxy Z Fold 7 hatte Samsung zuletzt die Unterstützung für den Stift gestrichen.

Das Galaxy S26 Ultra bekommt angeblich den S Pen zurück.

Quelle: Evan Blass/Leakmail

Ob der Stift neue Funktionen bieten wird, dazu kursieren noch keine Gerüchte.

Modellvarianten bleiben und erhalten Upgrades

Den bisher kursierenden Gerüchten zufolge gilt als sicher, dass die drei Modellvarianten bestehen bleiben. Das Galaxy S26 als kleinste und günstigste Variante wird wohl minimal größer werden. Das Galaxy S26+ als größere Version soll sich äußerlich nicht von seinem Vorgänger unterscheiden. Als Top-Modell bietet das S26 Ultra wohl weiterhin mehr als die Plus-Variante – etwa eine zusätzliche Kamera, den S Pen und einen größeren Akku.

Bei der Ausstattung und dem Erscheinungsbild gibt es bei allen Modellen keine großen Änderungen. Bei Batterie und Ladetempo kann wohl nur das Basismodell ein leichtes Plus von 300 mAh auf 4300 mAh sowie auf 45 Watt verzeichnen. Zum drahtlosen Laden nutzen alle Modelle wohl Qi2.2.1, das auch als Qi2 25W bezeichnet wird. Widersprüchliche Gerüchte gibt es dazu, ob Samsung seine Smartphones endlich mit Magneten ausstattet, mit denen sie an Ladestationen Halt finden.

Beim Chipsatz macht Samsung den Schritt zur nächsten Generation. Dabei soll es Modelle mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 und mit dem Exynos 2600 geben. Welche Aufteilung Samsung dieses Jahr vornimmt, bleibt noch unklar. In der Vergangenheit hat der Hersteller die Smartphones in verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Chipsätzen auf den Markt gebracht, aber auch schon einen Chipsatz für das eine Modell und den anderen für das andere genutzt.

Titelbild: Jan Johannsen

