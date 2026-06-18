Das erste Lego-Set zu «KPop Demon Hunters» gehört Derpy
Beim ersten Lego-Set zu «KPop Demon Hunters» stehen der blaue Tiger Derpy und die Elster Sussie im Mittelpunkt. Das Duo kommt im August für knapp 80 Franken in den Handel.
Wer beim ersten Lego-Set zu «KPop Demon Hunters» auf Rumi, Mira und Zoey gehofft hat, bekommt stattdessen einen grossen blauen Tiger mit zweifelhaftem Gleichgewichtssinn. Damit startet Lego die Themenwelt kleiner und tierischer, als es der Filmtitel vermuten lässt. Das Set verzichtet auf K-Pop-Bühne, Dämonenjagd und Mitglieder von HUNTR/X.
Lego bringt das Duo am 1. August diesen Jahres als erstes Set zum Netflix-Film auf den Markt. «Der Tiger Derpy und die Elster Sussie» umfasst 825 Teile und kostet 79,90 Franken, respektive 69,99 Euro.
Beweglich und mit Geheimfach
Derpy und Sussie bestehen vollständig aus Lego-Steinen. Minifiguren enthält das Set nicht. Mit der Elster auf dem Kopf ist das fertige Modell 21 Zentimeter hoch, 15 Zentimeter lang und ebenso breit. Mit dabei sind zwei Liebesbriefe und ein Blumentopf – eine Anspielung auf bestimmte Szenen im Film.
Bei Derpy lassen sich Kopf, Beine und Pfoten bewegen, bei Sussie Hals und Füsse. Der Tiger grinst oder trägt einen der beiden Liebesbriefe auf seiner herausgestreckten Zunge.
Ein Geheimfach in Derpys Kopf nimmt nach dem Spielen Briefe und Blumentopf auf. So taugt das Modell als Spielzeug und Dekoration. Es ist beweglich genug, um kleine Szenen nachzustellen, und gross genug fürs Regal.
Die Augen waren die grösste Herausforderung
Lego zufolge entwickelte das Team das Set in Rekordzeit vom ersten Briefing bis zum fertigen Modell. Wie lange das genau dauerte, verrät das Unternehmen jedoch nicht. Rekord halt irgendwie… Designer Wes Talbott und sein Team griffen angeblich nach ersten Studien direkt zu Lego-Steinen und bauten mehrere Prototypen.
Laut Talbott forderten Derpys leicht schräge, mandelförmige Augen das Team besonders. Schon kleine Änderungen an Form oder Position hätten seinen gesamten Gesichtsausdruck verändert. Deshalb kombiniert das fertige Modell gebaute Formen mit bedruckten Details. Auch der runde Schwanz beschäftigte das Team. Er sollte der animierten Vorlage möglichst genau entsprechen.
Auf HUNTR/X müssen Fans noch warten
Lego hat weitere Sets für 2027 angekündigt, nennt aber noch keine Figuren oder Schauplätze. Ob dann Rumi, Mira und Zoey, eine Konzertbühne oder Minifiguren folgen, ist deshalb weiterhin offen.
Ist Derpy der richtige Auftakt für Legos «KPop Demon Hunters»-Sets oder hättest du lieber gleich HUNTR/X bekommen? Schreib es in die Kommentare.
Bezahlt werde ich dafür, von früh bis spät mit Spielwaren Humbug zu betreiben.
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