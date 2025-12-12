News & Trends 26 20

Das sind die Gewinner von «The Game Awards» 2025

13 Nominationen, neun Awards. Wie erwartet räumt «Clair Obscur: Expedition 33» bei «The Game Awards» 2025 ab. Grosse Überraschungen gab es keine.

Über vier Stunden lang feierte sich die Gaming-Branche im Peacock Theater in Los Angeles. Für viele sind die neuen Trailer der Höhepunkt der Show. Doch verliehen werden auch die Awards.

Den grössten Triumph feiert «Clair Obscur: Expedition 33». In neun von 13 Kategorien holt sich das Spiel von Sandfall Interactive den Award. Sowohl die 13 Nominationen als auch die neun Siege sind Rekord in der zwölfjährigen Geschichte der Game Awards. Darunter ist auch der wichtigste Preis: Game of the Year. Den Rekord hielt zuvor «The Last of Us: Part II» mit sieben Siegen. Mit je fünf Auszeichnungen sind auch «God of War: Ragnarök» und «Baldur's Gate 3» ehemalige grosse Sieger der Awards.

«Expedition 33» überzeugte auch mich komplett: Gameplay, Präsentation und Geschichte gehören zum Besten, was ich je gespielt habe. Nicht nur Kritiker waren begeistert, sondern auch die Gaming-Community: Über fünf Millionen Mal verkaufte sich das Spiel. Ein riesiger Erfolg für das kleine Studio aus Montpellier.

«Clair Obscur: Expedition 33» ist mein JRPG des Jahres

Zu den weiteren Nominierten für das Game of the Year gehörten «Kingdom Come Deliverance 2», «Hollow Knight: Silksong», «Hades 2», «Death Stranding 2» und «Donkey Kong: Bananza».

Neben «Expedition 33» haben dieses Jahr auch noch andere Spiele Preise abgeräumt – auch wenn es sich während der Show nicht so angefühlt hat. Darunter «Hades 2», «Hollow Knight: Silksong», «Donkey Kong Bananza», «Battlefield 6», «Doom: The Dark Ages», «South of Midnight» und «Arc Raiders».

Damit blieben grosse Überraschungen aus. Man musste auch kein Wahrsager sein, um zu wissen, dass etwa «GTA VI» den Award für Most Anticipated Game gewinnen wird oder «The Last of Us: Season 2» den für Best Adaptation.

Folgend findest du alle Gewinner der einzelnen Kategorien:

Best Family Game – «Donkey Kong Bananza»

Innovation In Accessibility – «Doom: The Dark Ages»

Best Esports Game – «Counter-Strike 2»

Best Esports Athlete – «Chovy»

Best Esports Team – Team Vitality – «Counter-Strike 2»

Best Mobile Game – «Umamusume: Pretty Derby»

Best Independent Game – «Clair Obscur: Expedition 33»

Best Adaptation – «The Last of Us: Season 2»

Best Action Game – «Hades II»

Best Performance – Jennifer English («Expedition 33»)

Games for Impact – «South of Midnight»

Best Ongoing Game – «No Man's Sky»

Best Audio Design – «Battlefield 6»

Content Creator of the Year – MoistCr1TiKaL

Best Fighting Game – «Fatal Fury: City of the Wolves»

Most Anticipated Game – «Grand Theft Auto VI»

Game Changer – Girls Make Games

Best Action Adventure Game – «Hollow Knight: Silksong»

Best Art Direction – «Clair Obscur: Expedition 33»

Best Sim/Strategy Game – «Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles»

Best Debut Indie Game – «Clair Obscur: Expedition 33»

Best Score and Music – Lorien Testard («Expedition 33»)

Best Sports/Racing Game – «Mario Kart World»

Best Community Support – «Baldur's Gate 3»

Best VR/AR Game – «The Midnight Walk»

Best RPG – «Clair Obscur: Expedition 33»

Player's Voice – «Wuthering Waves»

Best Narrative – «Clair Obscur: Expedition 33»

Best Multiplayer – «Arc Raiders»

Best Game Direction – «Clair Obscur: Expedition 33»

Game of the Year – «Clair Obscur: Expedition 33»

Was meinst du: Haben die Richtigen gewonnen? Diskutier mit in der Kommentaren.

