«The Muppets Noir»: wenn Kermit zum Detektiv wird

Der neue Comic-Sonderband «The Muppets Noir» zeigt Kermit und Co. fernab ihrer üblichen Bühnenauftritte. Roger Langridge verlagert die Figuren in ein Film-Noir-Setting, das klassische Muppet-Humoristik mit einem harten Ton verbindet.

Die Muppets sind zurück. Und diesmal wird es düster. Mit «The Muppets Noir» veröffentlicht Dynamite Entertainment als Herausgeber einen Sonderband, der Jim Hensons Kultfiguren in ein völlig neues Licht taucht. Der neuseeländische Comiczeichner und Autor Roger Langridge hat den One-Shot (Sonderband) selbst geschrieben und gezeichnet. Statt Showbühne und Slapstick steht diesmal die düstere Ästhetik des klassischen Film-Noir im Vordergrund.

Der Comic erscheint im Februar 2026 und feiert damit auch das 50-jährige Jubiläum der «Muppet Show».

Roger Langridge und die Rückkehr zu den Muppets

Langridge gilt als Meister des humoristischen Comics. Sein Stil, der häufig an die physische Comedy eines Buster Keaton erinnert, prägt seit Jahrzehnten die Independent-Szene. Zwischen 2009 und 2011 zeichnete und schrieb er die erfolgreiche «Muppet Show Comic Book»-Reihe für Boom! Studios und prägte den visuellen Auftritt der Muppets im Comicbereich entscheidend mit. Seine Arbeiten wurden unter anderem für Eisner-, Harvey-, Reuben- und Ignatz-Awards nominiert.

Mit «The Muppets Noir» kehrt Langridge nun zu diesen Figuren zurück, jedoch mit einem neuen erzählerischen Ansatz. Obwohl er dem klassischen Muppet-Witz treu bleibt, schlägt der Ton laut Verlag spürbar härter und nachdenklicher an.

Vom Showbiz ins Detektivgeschäft

Die Noir-Geschichte setzt im Backstage-Bereich des Muppet Theatre an. Während sich Kermit auf die nächste Show vorbereitet, reißt ihn ein Unfall aus seiner Realität: Ein herabfallender Gegenstand trifft ihn am Kopf, woraufhin er in der Traumwelt «Dreamland» erwacht. Dort ist er nicht länger Showmaster, sondern «Flip Minnow, P.I.», ein abgeklärter Privatdetektiv, der einem mysteriösen Fall rund um eine sogenannte «Snoozing Sleuth» nachgeht.

Zwei der Covervarianten zu «The Muppets Noir».

In dieser Noir-Welt gibt es weder Tanznummern noch das gewohnte Muppet-Chaos. Stattdessen bestimmen düstere Straßen, zwielichtige Gestalten und harte Schatten die Szenerie.

Die Figuren treten in neuen Rollen auf, die das Genre ernst nehmen und gleichzeitig komödiantisch brechen: Fozzie Bear wird zum erfolglosen Komiker, der in den Bars von Dreamland seine Witze testet; Gonzo erscheint als exzentrischer Erfinder, dessen Gerätschaften nie ganz funktionieren; Miss Piggy übernimmt die Rolle der Femme fatale, deren Verschwinden Kermits Ermittlungen erst auslöst.

Noir trifft Muppet-Humor

«The Muppets Noir» verbindet klassische Elemente des Hard-Boiled-Genres mit dem vertrauten Humor der Muppets. Langridge setzt auf eine visuelle Sprache, die den Charme der Figuren respektiert und gleichzeitig das Genre ernst nimmt. Neben dem Hauptcover des Autors erscheinen auch Varianten des Künstlers Declan Shalvey sowie exklusive Blind-Bag-Ausgaben mit alternativen Motiven und textlosen Cover-Versionen. Der Sonderband wird insgesamt 32 Seiten umfassen.

