Das sind die neuen PS-Plus-Spiele für das Extra- und Premium-Abo im März 2026

Vom fernen 41. Jahrtausend in «Warhammer 40000: Space Marine 2» bis zum stylischen Tokio in «Persona 5 Royal»: Sony ergänzt den Spielekatalog im März unter anderem um brachiale Sci-Fi-Action und japanische Rollenspielkunst.
Sony hat gestern das aktualisierte Line-up für den Spielekatalog von Playstation Plus vorgestellt. Während die Essential‑Titel wie gewohnt bereits zu Monatsbeginn verfügbar wurden, legt Sony nun mit frischem Nachschub für Extra‑ und Premium‑Abonnenten nach: Ab dem 17. März erweitern sieben neue Spiele und ein Klassiker den Katalog.
Wann: 17. März
Wo: PS4, PS5
Jahrgang: 2006
«Tekken Dark Resurrection» ist ein klassisches Kampfspiel aus der Tekken-Reihe, das ursprünglich für die Playstation Portable erschienen ist. Der Titel erweitert Tekken 5 um zusätzliche Kämpfer, neue Arenen und weitere Spielmodi.
Du trittst in schnellen Eins-gegen-Eins-Duellen an und nutzt komplexe Kombos, Konter und Spezialangriffe, um deinen Gegner zu besiegen. Jeder Charakter besitzt eigene Movesets und Spielstile, wodurch sich die Kämpfe deutlich unterscheiden. Neben klassischen Arcade-Matches bietet das Spiel auch Modi wie Tekken Dojo oder Gold Rush.
Wann: 17. März
Wo: PS5
Jahrgang: 2024
In «Warhammer 40,000: Space Marine 2» übernimmst du die Rolle des Space Marines Titus und kämpfst in einer Third-Person-Kampagne gegen gewaltige Tyranidenschwärme. Das Spiel setzt auf schnelle und brutale Gefechte, in denen du mit futuristischen Waffen, Nahkampfangriffen und Spezialfähigkeiten gegen große Gegnergruppen antrittst. Die Kämpfe sind bewusst spektakulär inszeniert und schicken teilweise Hunderte Feinde gleichzeitig auf das Schlachtfeld.
Neben der Storykampagne bietet das Spiel mehrere Multiplayer-Modi. In kooperativen PvE-Missionen stellst du dich mit bis zu zwei Mitspielern neuen Herausforderungen und entwickelst deinen Space Marine weiter.
Wann: 17. März
Wo: PS5
Jahrgang: 2025
«EA Sports Madden NFL 26» will den American Football der NFL möglichst authentisch simulieren. Das Spiel setzt auf eine überarbeitete Spielphysik und ein neues KI-System, das reale Spielzüge aus vielen Jahren NFL-Daten analysiert und in das Gameplay integriert. Dadurch reagieren Spieler auf dem Feld realistischer auf Situationen und passen ihr Verhalten dynamisch an.
Du kannst einzelne Partien bestreiten, Online-Matches spielen oder im Franchise-Modus ein Team über mehrere Saisons hinweg führen. Dabei entscheidest du über Trades, entwickelst Spieler weiter und steuerst die strategische Ausrichtung deiner Mannschaft. Verbesserte Bewegungsanimationen sollen zudem die athletische Dynamik moderner NFL-Spieler besser abbilden.
Wann: 17. März
Wo: PS4, PS5
Jahrgang: 2019
«Persona 5 Royal» ist eine erweiterte Version des Rollenspiels Persona 5. Du spielst einen Schüler in Tokio, der gemeinsam mit seinen Freunden als sogenannte Phantomdiebe gegen korrupte Erwachsene vorgeht. Die Gruppe dringt in surreale Paläste ein – verzerrte Versionen menschlicher Gedankenwelten – und versucht dort, die Herzen ihrer Gegner zu verändern.
Das Spiel verbindet rundenbasierte Kämpfe in Dungeons mit einem Alltagssystem. Zwischen Missionen gehst du zur Schule, pflegst Freundschaften und baust Beziehungen zu verschiedenen Figuren auf. Diese sozialen Kontakte beeinflussen deine Fähigkeiten im Kampf. «Persona 5 Royal» erweitert das ursprüngliche Spiel um neue Charaktere, zusätzliche Story-Elemente, alternative Enden und weitere Spielmechaniken wie einen Enterhaken zur Erkundung neuer Bereiche.
Wann: 17. März
Wo: PS4, PS5
Jahrgang: 2023
«Blasphemous 2» ist ein düsteres Action-Plattformspiel im Metroidvania-Stil. Du spielst erneut den sogenannten Penitent One, der durch eine von religiösen Symbolen geprägte Welt reist und gegen groteske Kreaturen kämpft. Die Geschichte dreht sich um einen endlosen Kreislauf aus Leben, Tod und Wiedergeburt, der die Welt in einem Zustand permanenter Qual gefangen hält.
Das Gameplay kombiniert präzise Nahkämpfe mit Exploration. Neue Waffen verändern deinen Kampfstil, während du im Verlauf der Reise zusätzliche Fähigkeiten freischaltest. Die Spielwelt besteht aus miteinander verbundenen Gebieten, in denen du Abkürzungen entdecken, Geheimnisse finden kannst und immer wieder in bereits besuchte Regionen zurückkehrst. Der Pixelstil und die düstere Atmosphäre prägen dabei den gesamten Eindruck des Spiels.
Wann: 17. März
Wo: PS5
Jahrgang: 2025
«Metal Eden» ist ein schneller Science-Fiction-Shooter aus der Ego-Perspektive. Du steuerst die Hyper-Unit Aska, eine kybernetisch verbesserte Soldatin, die auf eine gefährliche Mission in die gigantische Stadt Moebius geschickt wird. Dort kämpfst du gegen mechanische Gegner und automatisierte Verteidigungssysteme einer dystopischen Metropole.
Das Spiel setzt auf schnelles Movement, aggressive Feuergefechte und futuristische Waffen. Gleichzeitig nutzt du verschiedene Cyber-Upgrades, um deine Fähigkeiten im Kampf zu verbessern.
Wann: 17. März
Wo: PS5
Jahrgang: 2023
«Lord of the Rings: Return to Moria» verbindet Survival-Mechaniken mit einer Geschichte aus dem Universum von J. R. R. Tolkien. Du spielst einen Zwerg, der gemeinsam mit einer Gruppe von Gefährten in die legendären Minen von Moria zurückkehrt, um das verlorene Zwergenreich wieder aufzubauen.
Während deiner Reise sammelst du Ressourcen, baust Werkzeuge und errichtest Lager in den unterirdischen Hallen. Gleichzeitig musst du dich gegen gefährliche Kreaturen verteidigen und tiefer in das verzweigte Höhlensystem vordringen. Die Spielwelt wird prozedural generiert, sodass jeder Durchgang neue Tunnel, Räume und Schätze bereithält.
Wann: 17. März
Wo: PS4, PS5
Jahrgang: 2023
«Astroneer» ist ein Sandbox-Abenteuer über die Erkundung fremder Planeten. Du landest als Astronaut auf einer Reihe prozedural generierter Welten und beginnst damit, Ressourcen abzubauen, Technologien zu erforschen und eigene Basen aufzubauen.
Mit einem speziellen Terrain-Werkzeug kannst du Landschaften verändern, Höhlen freilegen oder ganze Bereiche der Planeten umformen. Aus gesammelten Materialien baust du Fahrzeuge, Energieanlagen und automatisierte Produktionsketten. Während du neue Technologien freischaltest, erschließt du weitere Planeten mit eigenen Ressourcen und Umweltbedingungen.
