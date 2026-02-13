News & Trends 4 1

Playstation State of Play im Februar: Diese neuen Games hat Sony vorgestellt

Sony zeigt an einer «State of Play»-Präsentation neue Games für die PS5. Neben der langersehnten Fortsetzung zu «Bridge of Spirits» gibt es auch die eine oder andere Überraschung.

Sony präsentierte am «State of Play» am Donnerstagabend in einem rund einstündigen Livestream einen Haufen neuer Games für die PS5.

Alle Highlights und vorgestellten Spiele habe ich nachfolgend zusammengefasst.

«Kena: Scars of Kosmora» – Das Märchen wird erwachsen

Kena ist nicht mehr die unerfahrene Anfängerin aus «Bridge of Spirits»: In «Scars of Kosmora» tritt sie als gereifte Spirit Guide auf – und das Spiel wächst mit ihr. Es hat mehr Figuren, grössere Areale und eine Welt, die lebendiger wirkt als je zuvor. Der Twist: Ein mächtiger Geist zerstört ihren Stab. Damit verliert sie nicht nur ihre wichtigste Waffe, sondern ihre Lebensgrundlage.

Stattdessen lernt sie eine vergessene Form des Spirit Guidings, die auf Alchemie und Elementarkräften basiert. Elementargeister begleiten sie, ein Fuchs dient sogar als Reittier, ein klares Zeichen für offeneres Leveldesign. Und das Kampfsystem soll strategischer werden, mit elementaren Infusionen und fordernden Bosskämpfen. Märchenhaft bleibt es, aber mit spürbar dunklerem Unterton. Love it!

Datum: 2026

Erscheint für: PS5 und PC

«God of War Trilogy Remake» – und ein unerwarteter Bonus!

Ja, es passiert wirklich: Die originale griechische «God of War»-Trilogie wird neu aufgelegt. Das Projekt befindet sich noch früh in Entwicklung, aber allein die Bestätigung dürfte Fans der alten PS2-Ära ausrasten lassen. Kratos’ blutige Reise durch die griechische Mythologie bekommt damit eine moderne Neuinterpretation – vermutlich technisch wie spielerisch.

Mehr Details gibt’s noch nicht. Aber die Rückkehr zu den Wurzeln – inklusive TC Carson, dem originalen Synchronsprecher Kratos’ – fühlt sich wie ein längst überfälliger Schritt an. Aber das ist noch nicht alles …

Komplett aus dem Nichts erscheint «Sons of Sparta» – ein 2D-Action-Plattformer über Kratos’ Jugend während seiner Ausbildung in Sparta. Mit dabei: Deimos, klassische griechische Mythologie und natürlich auch hier TC Carson als Stimme des erwachsenen Kratos.

Handgezeichnete Pixel-Optik trifft auf brutale Kämpfe mit Speer, Schild und göttlichen Artefakten. Und das Beste: Das Spiel ist ab sofort erhältlich.

Datum: Ab sofort

Erscheint für: PS5 und PC

«Ghost of Yōtei Legends» – Samurai, aber im Team

Da ist er endlich: Der Multiplayer-Ableger zu «Ghost of Yōtei» steht in den Startlöchern. In «Legends» kämpft ihr im Koop gegen übernatürliche Gegner – entweder in zwölf Story-Missionen für zwei Spielende oder im Überlebensmodus für bis zu vier Samurai gegen Wellen dämonischer Feinde. Später folgt sogar ein Raid mit Drachen-Boss. Das Beste: Der DLC ist kostenlos für alle Besitzerinnen und Besitzer des Hauptspiels.

Datum: 10. März 2026

Erscheint für: PS5

«John Wick» – Gun-Fu zum Selberspielen

Geil! Nein, Moment. Ich muss es anders ausdrücken: GEIL!!!! John Wick bekommt endlich ein grosses, storybasiertes Spiel, entwickelt von Saber in Zusammenarbeit mit Lionsgate, Regisseur Chad Stahelski und Keanu Reeves höchstselbst. Die Story ist zwar neu, spielt aber direkt im bekannten Kanon und erweitert die Lore mit vertrauten wie auch neuen Figuren.

Versprochen wird Gun-Fu-Gameplay, stylische Kameraführung, intensive Verfolgungsjagden und ikonische Schauplätze. Das Ziel ist klar: Du sollst dich nicht wie jemand fühlen, der John Wick spielt, sondern wie John Wick selbst. Hr hr hr. So ist’s brav.

Datum: In Entwicklung

Erscheint für: PS5

«Star Wars Galactic Racer» – Mit Vollgas durchs Outer Rim!

Mehr Gameplay. Endlich. Und ja: Das sieht nach richtig dreckigem, fetzigem Arcade-Racing im «Star Wars»-Universum aus. Podracer rasen wieder durch enge Schluchten, Triebwerke kreischen, Sand peitscht ins Cockpit – pure «Episode I»-Nostalgie, aber moderner inszeniert.

Spannend: Du steuerst nicht nur klassische Podracer, sondern auch Speeder-Bikes und andere Gefährte. Die Strecken führen über verschiedenste Habitate – vom schmutzigen Stadtplaneten über die Dünen Tatooines und schlammigen Pfützen von Kessel bis zu eisigen Geröllfeldern auf Hoth. Wenn das Fahrgefühl stimmt, wird das ein echter Traum!

Datum: 2026

Erscheint für: PS5

«Project Windless» – was ein Banger

Basierend auf der koreanischen Fantasy-Reihe «The Bird That Drinks Tears» schickt euch «Project Windless» als gigantischen, schwer bewaffneten Güggel ins Gefecht. Kein Witz. Du metzelst dich durch Horden, zerlegst Gegner mit wuchtigen Kombos und stapfst durch epische Schlachtfelder – das erinnert stark an frühe «God of War»-Teile, nur eben mit Schnabel.

Das Ganze wirkt überraschend ernst inszeniert, mit pathetischem Score und bombastischer Bildsprache. Absurde Prämisse, aber genau deshalb faszinierend. Why not? Sieht irgendwie ziemlich geil aus.

Datum: In Entwicklung

Erscheint für: PS5

«Rayman: 30th Anniversary Edition» – Der Held ohne Gliedmassen wird 30

Drei Jahrzehnte Rayman – und Ubisoft feiert mit einer Definitive Edition des Jump-’n’-Run-Klassikers. Mit dabei sind fünf Versionen aus ikonischen Konsolen-Ären sowie über 120 zusätzliche Levels. Nostalgie pur also, aber ordentlich aufgebohrt. Als Bonus gibt’s eine exklusive Doku zur Entstehung des gliedmassenlosen Helden – inklusive Blick hinter die Kulissen. Für Fans ein schönes Stück Videospielgeschichte zum Nachholen oder Wiederentdecken.

Datum: Ab sofort verfügbar

Erscheint für: PS5

«4:LOOP» – faile, um die Welt zu retten

Ein Multiplayer-Shooter mit Sci-Fi-High-Concept: In «4:LOOP» wirst du nach dem Tod einfach neu «gedruckt» und direkt zurück ins Gefecht geschickt. Das sorgt für eine leicht verstörende «Mickey 17»-Vibes-Mischung aus Identitätsfrage und Dauerfeuer. Sterben ist hier kein Scheitern, sondern Teil des Designs.

Entwickelt wird das Ganze ausgerechnet von J.J. Abrams’ Studio Bad Robot. Ja, das kannte ich bisher auch nur als Filmstudio. Tests mit Feedback-Phase sind geplant – was bei einem Filmstudio, das Games entwickelt, sicher keine schlechte Idee ist.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5 und PC

«Control Resonant» – Remedy dreht wieder am Realitätsregler

Endlich mal erstes Gameplay – und ja, das sieht verdammt gut aus. Mit «Control: Resonant» kehrt das «Alan Wake»-Studio Remedy ins Federal Bureau of Control zurück und baut die surreale Action weiter aus, inklusive schwebender Körper, verzerrter Architektur und telekinetischer Gewalt. Wenn das fertige Spiel das Tempo und die visuelle Wucht des Trailers hält, könnte hier ein echtes PS5-Highlight entstehen.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5

«Crimson Moon» – von Sünde und Erlösung

Viel Rot. Viel Wahnsinn. Und eine Ästhetik irgendwo zwischen Albtraum und Heavy-Metal-Cover. «Crimson Moon» wirft mit bizarren Kreaturen, überzeichneten Effekten und einer Welt um sich, die mehr Fragen stellt, als sie beantwortet. Genre? Schwierig zu sagen. Aber genau das macht’s spannend: Das Ding sieht komplett drüber aus – und genau deshalb will ich mehr sehen.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5

«Beast of Reincarnation» – Pokémon-Macher drehen durch

Düstere Fantasy, pathetischer Score, epische Monster – «Beast of Reincarnation» fühlt sich an wie die japanische Antwort auf «Clair Obscur: Expedition 33». Schwer, stilisiert, fast schon opernhaft inszeniert. Genau mein Ding. Aber dann der Mindblow: Entwickelt wird das Spiel von Game Freak. Ja, den Pokémon-Machern! Heisst das, die hätten die ganze Zeit schon sowas Geiles abliefern können?!

Datum: 4. August 2026

Erscheint für: PS5

«Yakoh Shinobi Ops» – Japan, also geil

Shinobi Stealth Game. Kann man machen.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5

«Silent Hill: Townfall» – Willkommen zurück im Nebel

Angekündigt war es schon länger, aber der grosse Reveal kam erst jetzt – mit einem ersten, ziemlich schicken Trailer. «Silent Hill: Townfall» stellt Hauptfigur Simon Ordell vor und deutet eine persönlichere, psychologisch aufgeladene Horror-Story an. Sieht erfrischend anders aus. Ich mag’s.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5

«Rev.Noir» – Stil schlägt Kontext

«Rev.Noir» ist ein neues JRPG, über das wir inhaltlich noch kaum etwas wissen – aber der Stil sitzt. Wenn Story und Kampfsystem mit der visuellen Wucht mithalten, könnte hier ein echter Geheimtipp heranwachsen.

Datum: In Entwicklung

Erscheint für: PS5

«Saros» – Housemarque hebt wieder ab

Nach «Returnal» bleibt Housemarque im Sci-Fi-Modus. «SAROS» ist ein Singleplayer-Actionspiel auf dem Planeten Carcosa, bedroht von einer unheilvollen Eclipse. Du spielst Arjun Devraj, einen Soltari Enforcer auf der Suche nach Antworten in einer verlorenen Kolonie. Klingt mysteriös – und sieht entsprechend intensiv aus.

Shifting Biomes, Upgrades, sich entwickelnde Gegner und ein Eskalationssystem durch die Eclipse deuten erneut auf fordernde, dynamische Gefechte hin. Mit World Dial Teleportation gibt’s Schnellreisen, während Carcosan Modifiers Feinschliff am Spielstil erlauben. Scheint alles zu passen.

Datum: 30. April 2026

Erscheint für: PS5

«Castlevania: Belmont’s Curse» – FUCK ME, ein neues 2D-Castlevania!!

Zum 40-jährigen Jubiläum kehrt «Castlevania» mit einem neuen 2D-Ableger zurück – stilisiert, düster und mit einem Belmont an vorderster Front. Entwickelt wird das Ganze von Evil Empire und Motion Twin, also genau jenen Köpfen hinter «Dead Cells» und dessen Castlevania-DLC. Das verspricht knackige Kämpfe, sauberes Timing und forderndes Leveldesign.

Datum: 30. April 2026

Erscheint für: PS5

Diese Games wurden auch vorgestellt

Neben den grossen Highlights wurden auch Trailer zu bereits vorgestellten Games, kleineren Titeln, Ports oder Remakes von zuvor veröffentlichten Titeln gezeigt. Alle weiteren Spiele findest du hier:

