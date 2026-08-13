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Das sind die neuen PS-Plus-Spiele im August 2026

«Kingdom Come: Deliverance 2», «Helldivers 2» und «Two Point Museum» zählen zu den größten Neuzugängen bei Playstation Plus im August.

Sony erweitert den Spielekatalog von Playstation Plus Extra und Premium im August um acht Titel. Dazu kommen zwei Klassiker, die ausschließlich mit Playstation Plus Premium verfügbar sind.

«Helldivers 2» ist bereits seit dem 12. August verfügbar. Die übrigen Neuzugänge folgen am 18. August.

Welche Stufen gibt es im Playstation-Plus-Abo? Playstation Plus ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Extra und Premium. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, monatlich dazukommenden Gratisspielen, Cloud-Speicherung und exklusiven Rabatten im Playstation Store. Extra umfasst alle Vorteile von Essential und erweitert das Angebot um einen umfangreichen Katalog an PS4- und PS5-Spielen. Die höchste Stufe, Premium, enthält zusätzlich eine Sammlung klassischer Titel aus der PS1-, PS2-, PSP- und PS3-Ära, zeitlich begrenzte Testversionen ausgewählter Spiele sowie Cloud-Streaming-Funktionen.

Neu für die Premium-Mitgliedschaft

«Onimusha: Dawn of Dreams» (2006)

Wann: 18. August

Wo: PS4, PS5

Genre: Action-Rollenspiel

Spieltyp: Singleplayer



«Onimusha: Dawn of Dreams» führt dich ins feudale Japan des späten 16. Jahrhunderts. Nach dem Tod von Oda Nobunaga übernimmt Toyotomi Hideyoshi die Herrschaft. Gleichzeitig kehren die dämonischen Genma zurück. Du spielst den jungen Krieger Soki, der gemeinsam mit mehreren Verbündeten gegen die Dämonen kämpft. Die Gefechte laufen in Echtzeit ab und verbinden schnelle Schwertduelle mit unterschiedlichen Fähigkeiten der spielbaren Figuren.

«Disney’s Atlantis: The Lost Empire» (2001)

Wann: 18. August

Wo: PS4, PS5

Genre: Action-Adventure / 3D-Platformer

Spieltyp: Singleplayer



«Disney’s Atlantis: The Lost Empire» basiert auf dem gleichnamigen Animationsfilm von Disney. Gemeinsam mit Milo Thatch und einer Expedition machst du dich auf die Suche nach der versunkenen Stadt Atlantis. Dabei erkundest du dreidimensionale Levels, springst über Hindernisse und löst kleinere Aufgaben. Im Verlauf des Abenteuers steuerst du verschiedene Mitglieder der Expedition mit jeweils eigenen Fähigkeiten.

Neu für Extra- und Premium-Abonnenten

«Helldivers 2» (2024)

Wann: 12. August

Wo: PS5

Genre: Koop-Shooter

Spieltyp: Online-Koop für bis zu vier Personen



In «Helldivers 2» kämpfst du als Teil einer militärischen Eliteeinheit für die sogenannte gelenkte Demokratie. Bis zu vier Spieler erledigen gemeinsam Missionen auf fremden Planeten und treffen dort auf riesige Käfer, Maschinenarmeen und weitere Gegner. Einen wichtigen Teil der Kämpfe bilden Unterstützungswaffen, Luftschläge und schwere Geschütze, die du über Tastenkombinationen anforderst.

Kritik «Helldivers 2» ist ein apokalyptisches Action-Spektakel Philipp Rüegg 55 Likes 55 35 Kommentare 35

«Kingdom Come: Deliverance 2» (2025)

Wann: 18. August

Wo: PS5

Genre: Action-Rollenspiel

Spieltyp: Singleplayer



«Kingdom Come: Deliverance 2» setzt die Geschichte von Heinrich von Skalitz fort. Das Rollenspiel führt dich ins Böhmen des 15. Jahrhunderts und orientiert sich stark an historischen Begebenheiten. Heinrich gerät zwischen rivalisierende Adlige, in politische Intrigen und einen Bürgerkrieg. Viele Konflikte kannst du mit Waffen, über Gespräche oder durch geschicktes Vorgehen lösen. Die offene Spielwelt verbindet Städte, Dörfer und Wälder mit zahlreichen Quests, umfangreichen Dialogen und einem anspruchsvollen Nahkampfsystem.

Kritik «Kingdom Come Deliverance 2» im Test: Mehr Mittelalter bekommst du nirgends Philipp Rüegg 98 Likes 98 44 Kommentare 44

«Vampire Survivors» (2022)

Wann: 18. August

Wo: PS4, PS5

Genre: Roguelite / Auto-Shooter

Spieltyp: Singleplayer und Koop für bis zu vier Personen



In «Vampire Survivors» steuerst du hauptsächlich die Bewegung deiner Figur, während Angriffe automatisch ablaufen. Zu Beginn begegnen dir nur kleine Gegnergruppen. Innerhalb weniger Minuten füllt sich der Bildschirm jedoch mit immer größeren Monsterhorden. Besiegte Gegner hinterlassen Erfahrungspunkte, mit denen du neue Waffen und Verbesserungen auswählst. Dadurch entsteht in jedem Durchgang eine andere Kombination aus Projektilen, Flächenangriffen und passiven Boni.

«Hell is Us» (2025)

Wann: 18. August

Wo: PS5

Genre: Action-Adventure

Spieltyp: Singleplayer



«Hell is Us» spielt in einem fiktiven Land, das ein Bürgerkrieg verwüstet hat. Du übernimmst die Rolle des Soldaten Rémi, der nach seinen verschwundenen Eltern sucht. Dabei stößt er auf menschliche Konflikte, übernatürliche Kreaturen und die Folgen einer rätselhaften Katastrophe. Entwickler Rogue Factor verbindet Nahkämpfe aus der Third-Person-Perspektive mit einer halboffenen Spielwelt.

Kritik «Hell is Us» im Test: Auf Familiensuche im Bürgerkrieg Simon Balissat 17 Likes 17 1 Kommentar 1

«Umamusume: Pretty Derby – Party Dash» (2024)

Wann: 18. August

Wo: PS4

Genre: Partyspiel

Spieltyp: Singleplayer sowie lokaler und Online-Multiplayer für bis zu vier Personen



«Umamusume: Pretty Derby – Party Dash» verwandelt die Figuren aus der gleichnamigen Anime- und Spielereihe in Pixelcharaktere. Beim sogenannten Slapdash Grand Prix treten vier Teams in mehreren Disziplinen gegeneinander an. Dazu gehören Hindernisrennen, Basketball, Völkerball und ein Essenswettbewerb. Vor jeder Disziplin wählst du eine Figur aus deinem Team und sammelst möglichst viele Punkte für die Gesamtwertung.

«Two Point Museum» (2025)

Wann: 18. August

Wo: PS5

Genre: Wirtschafts- und Aufbausimulation

Spieltyp: Singleplayer



Nach Krankenhäusern und Universitäten widmet sich Two Point Studios diesmal Museen. Als Kurator gestaltest du in «Two Point Museum» Ausstellungsräume, stellst Personal ein und kümmerst dich um die Bedürfnisse deiner Besucher. Neue Exponate erhältst du über Expeditionen, auf die du eigene Expertenteams schickst. Anschließend musst du die Fundstücke sinnvoll präsentieren und gleichzeitig Einnahmen, Personal und Besucherströme im Blick behalten.

Kritik «Two Point Museum» zelebriert die kreative Monotonie Debora Pape 13 Likes 13 3 Kommentare 3

«Metro Exodus» (2019)

Wann: 18. August

Wo: PS, PS5

Genre: First-Person-Shooter / Survival-Horror

Spieltyp: Singleplayer



«Metro Exodus» verlässt über weite Strecken die Moskauer U-Bahn-Tunnel seiner Vorgänger. Protagonist Artjom reist mit einer Gruppe Überlebender durch das postapokalyptische Russland. Die Geschichte führt dich durch mehrere große Gebiete, die du frei erkunden kannst. Feuergefechte wechseln sich mit Schleichpassagen und Survival-Elementen ab. Munition, Filter und andere Ressourcen spielen entsprechend eine wichtige Rolle.

«Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition» (2022)

Wann: 18. August

Wo: PS4, PS5

Genre: Action-Rollenspiel / Survival-Horror

Spieltyp: Singleplayer und Online-Koop für bis zu vier Personen



Über Dächer, Fassaden und Ruinen bewegst du dich in «Dying Light 2 Stay Human» durch eine offene, von Infizierten bevölkerte Stadt. Das Spiel kombiniert dabei Parkour mit Nahkämpfen. Als Aiden Caldwell nutzt du später auch Hilfsmittel wie Gleitschirm und Enterhaken. Nach Sonnenuntergang verlassen besonders gefährliche Infizierte ihre Verstecke und machen die Straßen deutlich riskanter.

Produkttest «Dying Light 2» angespielt: Das lange Warten hat sich gelohnt Philipp Rüegg 25 Likes 25 8 Kommentare 8

Titelbild: Warhorse Studios

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