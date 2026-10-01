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Das sind die neuen PS-Plus-Spiele im Oktober 2026

Mit «F1 25» fährt im Oktober eines der bekanntesten aktuellen Rennspiele bei Playstation Plus vor. Dazu kommen ein düsterer Extraction-Shooter und eine schrille Alienjagd.

Die drei Spiele stehen ab dem 6. Oktober für Abonnenten von Playstation Plus bereit. Du solltest sie spätestens bis zum 2. November deiner Bibliothek hinzufügen. Danach verschwinden sie aus der monatlichen Auswahl. Einmal freigeschaltet, kannst du sie weiterhin spielen, solange dein Playstation-Plus-Abo aktiv ist.

Welche Stufen gibt es im Playstation-Plus-Abo? Playstation Plus ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Extra und Premium. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, monatlich dazukommenden Gratisspielen, Cloud-Speicherung und exklusiven Rabatten im Playstation Store. Extra umfasst alle Vorteile von Essential und erweitert das Angebot um einen umfangreichen Katalog an PS4- und PS5-Spielen. Die höchste Stufe, Premium, enthält zusätzlich eine Sammlung klassischer Titel aus der PS1-, PS2-, PSP- und PS3-Ära, zeitlich begrenzte Testversionen ausgewählter Spiele sowie Cloud-Streaming-Funktionen.

«F1 25» (2025)

Wann: 6. Oktober

Wo: PS5

Genre: Rennspiel / Rennsimulation

Spieltyp: Singleplayer und Multiplayer



«F1 25» ist das offizielle Spiel zur Formel-1-Saison 2025 und stammt erneut von Codemasters. Neben den aktuellen Fahrern und Teams bietet das Rennspiel mehrere Einzelspieler-Modi. In «My Team 2.0» übernimmst du die Leitung eines eigenen Rennstalls und kümmerst dich neben den Rennen auch um dessen Entwicklung. Die Story-Kampagne «Braking Point» geht derweil in ihre dritte Runde.

«Hunt: Showdown 1896» (2024)

Wann: 6. Oktober

Wo: PS5

Genre: Extraction-Shooter / Survival-Horror

Spieltyp: Online-Multiplayer, solo oder koop für bis zu drei Spieler



In «Hunt: Showdown 1896» kämpfst du gegen Monster und konkurrierst gleichzeitig mit anderen Spielern. Dein Ziel besteht darin, mächtige Kreaturen aufzuspüren, auszuschalten und anschließend mit ihrer Beute zu entkommen. Andere Jäger verfolgen allerdings dasselbe Ziel und können dir jederzeit in die Quere kommen. Dadurch verbindet Entwickler Crytek PvE- und PvP-Elemente zu einem Extraction-Shooter, bei dem jeder Einsatz ein Risiko darstellt.

«Earth Defense Force: World Brothers 2» (2024)

Wann: 6. Oktober

Wo: PS4, PS5

Genre: Third-Person-Shooter / Action

Spieltyp: Singleplayer, lokaler Koop und Online-Koop



«Earth Defense Force: World Brothers 2» nimmt die normalerweise eher realistisch gestalteten Riesengegner der Reihe und zerlegt die gesamte Welt in bunte Voxel. An der grundlegenden Aufgabe ändert das wenig: Mit reichlich Feuerkraft wehrst du riesige Ameisen, Spinnen, Roboter, Monster und Außerirdische ab. Dabei stellst du eine Einheit aus vier Figuren zusammen, die du während der Missionen wechseln kannst.

Letzte Chance für die September-Spiele

Bevor die neue Auswahl erscheint, kannst du noch die Playstation-Plus-Spiele aus dem September deiner Bibliothek hinzufügen. «Sniper Elite: Resistance, «MLB The Show 26», «Wobbly Life» und «Chained Echoes» stehen noch bis einschließlich 5. Oktober zur Verfügung.

Titelbild: Codemasters

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