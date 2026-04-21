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Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im April und Mai 2026

Im Xbox Game Pass führst du Ende April in «Heroes of Might & Magic: Olden Era» Fantasy-Armeen in die Schlacht, ballerst dich in «Trepang2» durch Gegnerhorden und kämpfst in «Aphelion» auf einem Eisplaneten ums Überleben.

Microsoft legt beim Xbox-Game-Pass nach. Nach der ersten April-Welle folgen weitere Spiele, die zwischen dem 21. April und dem 5. Mai in den Abo-Dienst aufgenommen werden. Die Auswahl reicht von einem Science-Fiction-Abenteuer über blutige Shooter-Action bis zu Strategie, Schneesport und klassischem Rollenspiel.

Einige Titel aus der neuen Ankündigung habe ich bereits im vorherigen Beitrag vorgestellt. Dazu gehören «Little Rocket Lab», «Sopa: Tale of the Stolen Potato», «Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors» und «Kiln».

News & Trends Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im April 2026 von Kim Muntinga

Welche Stufen gibt es beim Xbox-Game-Pass? Der Xbox-Game-Pass ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Premium und Ultimate. Zusätzlich gibt es den PC Game Pass. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, einen ausgewählten Katalog von über 50 Spielen und Mitgliederrabatte. Premium erweitert diesen Zugriff auf die umfangreiche Spielbibliothek mit hunderten von Spielen, die auf der Xbox-Konsole spielbar sind. Die höchste und teuerste Stufe ist Ultimate. Sie enthält alle Game-Pass-Spiele, Zugang zu Day-One-Releases von Spielen der Microsoft-Studios sowie zu EA-Play und Cloud Gaming.

«Aphelion»

Wann: 28. April

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Ultimate, PC Game Pass



«Aphelion» ist ein Third-Person-Science-Fiction-Abenteuer von Don’t Nod. Du startest als Astronautin Ariane, die nach einer Bruchlandung auf einem gefrorenen Planeten überleben muss. Sie sucht ihren verletzten Partner Thomas und kämpft sich durch eine lebensfeindliche Umgebung.

Später steuerst du auch Thomas. So erzählt das Spiel seine Geschichte aus zwei Perspektiven. Im Mittelpunkt stehen Erkundung, Orientierung und die Beziehung der beiden Figuren.

«Trepang2»

Wann: 29. April

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



Der Ego-Shooter «Trepang2» wirft dich in eine nahe Zukunft, gibt dir übermenschliche Fähigkeiten und hetzt dich durch Räume voller Gegner. Du bewegst dich schnell, weichst Angriffen aus und setzt rohe Feuerkraft ein. Statt langer Vorbereitung zählt der nächste aggressive Schritt nach vorn. Feuergefechte eskalieren schnell, Explosionen und Nahkampfangriffe halten dich permanent in Bewegung.

Das Spiel setzt auf Druck, Tempo und eine blutige Inszenierung. Taktik gibt es, sie ordnet sich aber dem hohen Tempo unter. Entscheidend ist, wie schnell du reagierst, wie gut du Gegnergruppen kontrollierst und wie konsequent du deine Fähigkeiten einsetzt.

«Heroes of Might & Magic: Olden Era» (Game Preview)

Wann: 29. April

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



Mit «Heroes of Might & Magic: Olden Era» kehrt eine traditionsreiche Strategie-Reihe zurück. Das Prequel setzt auf rundenbasierte Fantasy-Strategie mit Helden, Armeen, Zaubern und umkämpften Karten. Du erkundest die Spielwelt Zug um Zug, sicherst Ressourcen, rekrutierst Einheiten und baust deine Machtbasis aus. In den Kämpfen zählt nicht Reaktion, sondern Planung: Welche Einheiten setzt du ein? Wo positionierst du sie? Wann nutzt du Magie?

«Sledding Game» (Game Preview)

Wann: 30. April

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Ultimate, PC Game Pass



«Sledding Game» macht aus Wintersport einen sozialen Spielplatz. Du fährst nicht einfach Rennen, sondern rutschst mit anderen Spielerinnen und Spielern verschneite Hänge hinunter, baust Rampen, probierst Tricks aus und landest regelmäßig im Schnee.

Ein Proximity-Voice-Chat soll Begegnungen spontaner machen: Wer neben dir stürzt, schreit dir nicht nur im Textchat hinterher, sondern direkt ins Ohr. Dazu kommen anpassbare Tier-Avatare, Ragdoll-Unfälle und ein Yeti, der in der Spielwelt für zusätzliche Unruhe sorgt.

«TerraTech Legion»

Wann: 30. April

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Ultimate, PC Game Pass



In «TerraTech Legion» beginnt jede Schlacht in der Werkstatt. Du baust dein eigenes Kampffahrzeug aus einzelnen Blöcken, rüstest Waffen und Bauteile aus und wirfst die Konstruktion anschließend gegen Massen robotischer Gegner.

Das Spiel kombiniert Fahrzeugbau mit Bullet-Heaven-Action: Auf dem Bildschirm sammeln sich immer mehr Feinde, Projektile und Explosionen. Entscheidend ist, ob deine Maschine dem Druck standhält. Mehr Feuerkraft hilft, kann aber auf Kosten von Beweglichkeit oder Stabilität gehen. Andere Bauteile verändern, wie dein Fahrzeug fährt, rammt oder überlebt.

«Final Fantasy V»

Wann: 5. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Ultimate, Premium, PC Game Pass



«Final Fantasy V» gehört zu den klassischen Teilen der Rollenspielreihe und setzt auf spielerische Freiheit innerhalb eines traditionellen Abenteuers. Die Geschichte dreht sich um Kristalle, die das Gleichgewicht der Welt sichern, und um eine Gruppe von Gefährten, die in eine wachsende Bedrohung hineingezogen wird.

Prägend ist das Job-System. Figuren können unterschiedliche Rollen übernehmen, etwa Krieger, Magier oder andere Spezialklassen, und dadurch neue Fähigkeiten lernen. So stellst du deine Gruppe flexibel zusammen und passt sie an Kämpfe oder persönliche Vorlieben an.

Diese Spiele verlassen den Game Pass

Zum Monatsende verschwinden auch mehrere Titel aus dem Xbox Game Pass. Am 30. April verlassen «Citizen Sleeper», «Creatures of Ava», «Dragon Ball Xenoverse 2», «Endless Legend 2», «Goat Simulator», «Goat Simulator Remastered», «Hunt Showdown 1896», «NHL 24» über EA Play und «Revenge of the Savage Planet» den Dienst.

Die betroffenen Plattformen unterscheiden sich je nach Spiel. Einige Titel verschwinden aus Cloud, Konsole und PC, andere nur aus einzelnen Bereichen.

Titelbild: Hooded Horse

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