Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im August 2026
Mit «Beast of Reincarnation», «Bounty Star» und «Grounded 2» erweitert Microsoft im August den Xbox Game Pass. Dazu kommen mehrere Spiele neu in die Premium-Stufe.
Microsoft schaltet zwischen dem 4. und 18. August zwölf Spiele neu oder für weitere Stufen des Xbox Game Pass frei. Mit «Beast of Reincarnation» und «Sandustry» erscheinen zwei davon direkt zum Start im Abo. Letzteres befindet sich allerdings noch in der Game Preview und ist damit noch nicht fertig entwickelt.
Zusätzlich erhalten Mitglieder von Game Pass Ultimate und PC Game Pass ab dem 6. August vorzeitig Zugang zur offenen Beta von «Gears of War: E-Day». Darin können sie den neuen PvE-Modus «Horde Siege» ausprobieren. Dieser bietet größere Karten, mehr Mitspieler und umfangreichere Kämpfe als der klassische Horde-Modus.
«Heretic + Hexen»
Wann: 4. August
Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC
Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten
Genre: Ego-Shooter
Spieltyp: Singleplayer, Koop und kompetitiver Multiplayer
«Heretic + Hexen» bündelt die Fantasy-Shooter «Heretic», «Hexen» und deren Erweiterungen in einer technisch überarbeiteten Neuauflage. Anders als klassische Vertreter des Genres setzt die Reihe auf Magie, mittelalterliche Waffen und düstere Fantasywelten. Je nach Spielfigur stehen dir unterschiedliche Waffen und Fähigkeiten zur Verfügung.
«Beast of Reincarnation»
Wann: 4. August
Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC
Wie: Game Pass Ultimate und PC Game Pass
Genre: Action-Rollenspiel
Spieltyp: Singleplayer
Das neue Spiel von Pokémon-Entwickler Game Freak führt dich in ein postapokalyptisches Japan, das von Pflanzen überwuchert wird. Du spielst die von einer Seuche gezeichnete Emma, die gemeinsam mit ihrem Hund Kuu durch die Überreste der Zivilisation reist.
Das Kampfsystem verbindet Echtzeit-Action mit rundenbasierten Elementen: Während Emma direkt angreift, erteilst du Kuu gezielte Befehle. Gemeinsam bezwingen sie mächtige Kreaturen und eignen sich deren Kräfte an, um schließlich die titelgebende Bestie der Wiedergeburt herauszufordern.
«Monsters are Coming!»
Wann: 6. August
Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC
Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten
Genre: Action-Roguelite und Tower Defense
Spieltyp: Singleplayer
In «Monsters are Coming!» verteidigst du keine feststehende Basis, sondern eine Stadt auf Rädern. Während sie sich durch die Spielwelt bewegt, sammelst du Ressourcen, errichtest Verteidigungsanlagen und wehrst stetig größer werdende Monsterhorden ab.
Deine Spielfigur kämpft unmittelbar auf dem Schlachtfeld, während Geschütztürme und andere Gebäude die mobile Festung schützen. Nach jedem gescheiterten Versuch beginnst du einen neuen Durchlauf und kombinierst andere Verbesserungen.
«PowerWash Simulator 2»
Wann: 6. August
Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC
Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten
Genre: Reinigungssimulation
Spieltyp: Singleplayer sowie lokaler und Online-Koop
Wie im Vorgänger entfernst du in «PowerWash Simulator 2» mit einem Hochdruckreiniger Schmutz von Fahrzeugen, Gebäuden und anderen Objekten. Unterschiedliche Düsen, Reinigungsmittel und Geräte helfen dir bei besonders hartnäckigen Ablagerungen. Die Fortsetzung erweitert das bewusst ruhige Spielprinzip um neue Schauplätze, eine eigene Basis und zusätzliche Ausrüstung.
«Bounty Star»
Wann: 11. August
Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC
Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten
Genre: Actionspiel mit Mech-Kämpfen, Landwirtschaft und Basisbau
Spieltyp: Singleplayer
«Bounty Star» verbindet Mech-Kämpfe mit Landwirtschaft und dem Ausbau einer eigenen Basis. Du spielst die ehemalige Soldatin Clem, die sich in einer postapokalyptischen Version des amerikanischen Südwestens als Kopfgeldjägerin durchschlägt. Zwischen ihren Einsätzen baut sie Gemüse an, stellt Munition und Ausrüstung her und erweitert ihren abgelegenen Stützpunkt.
Ihren Kampfroboter passt du mit verschiedenen Waffen, Antrieben und Verteidigungssystemen an. Gleichzeitig erzählt das Spiel von Clems Vergangenheit und ihrem Versuch, für ihre früheren Taten Verantwortung zu übernehmen.
«Date Everything!»
Wann: 11. August
Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC
Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass
Genre: Dating-Simulation und Visual Novel
Spieltyp: Singleplayer
In «Date Everything!» kannst du nicht nur Menschen, sondern zahlreiche Gegenstände in deinem Haus kennenlernen. Eine besondere Brille verwandelt Möbel, Haushaltsgeräte und sogar abstrakte Konzepte in vertonte Figuren. Unter den 100 möglichen Bekanntschaften befinden sich dein Bett, der Rauchmelder und die Verkörperung existenzieller Angst. Je nach Dialogentscheidung entstehen Freundschaften, Romanzen oder Feindschaften. So entwickelt sich aus der absurden Idee eine umfangreiche Dating-Simulation mit verschiedenen Handlungsverläufen und Enden.
«Grounded 2»
Wann: 11. August
Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC
Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten
Genre: Open-World-Survival
Spieltyp: Singleplayer und Koop
In «Grounded 2» verschlägt es dich erneut auf Insektengröße in einen weitläufigen Park. Dort sammelst du Rohstoffe, stellst Waffen und Rüstungen her und baust mit anderen Jugendlichen eine Basis. Neu sind die sogenannten Buggys: zähmbare Insekten, die als Reittiere dienen und dich beim Erkunden sowie im Kampf unterstützen.
Das Update «Into the Abyss» öffnet den Teich als neues Gebiet und erweitert das Spiel um Unterwasserabschnitte, zusätzliche Herausforderungen und den amphibischen Toe-biter Buggy.
«Ball x Pit»
Wann: 12. August
Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC
Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten
Genre: Roguelite, Brick-Breaker und Aufbau
Spieltyp: Singleplayer
Bei «Ball x Pit» prallen Geschosse durch enge Arenen und treffen dabei immer wieder Gegner. Das Kampfsystem erinnert an klassische Spiele wie «Breakout», verbindet deren abprallende Bälle jedoch mit Gegnerwellen und zufällig zusammengestellten Verbesserungen. Verschiedene Kugeltypen lassen sich verschmelzen und mit besonderen Effekten ausstatten. Zwischen den Durchläufen baust du die Siedlung New Ballbylon aus, erzeugst Ressourcen und schaltest zusätzliche Figuren frei.
«Cricket 26»
Wann: 13. August
Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC
Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass
Genre: Sportsimulation
Spieltyp: Singleplayer sowie lokaler und Online-Multiplayer
«Cricket 26» bildet verschiedene Mannschaften, Stadien und Wettbewerbe des internationalen Crickets ab. Im überarbeiteten Karrieremodus leitest du nicht nur einzelne Spieler, sondern triffst als Manager auch Entscheidungen zur Zusammenstellung und Entwicklung deines Teams.
«Mio: Memories in Orbit»
Wann: 13. August
Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC
Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten
Genre: Metroidvania und Action-Adventure
Spieltyp: Singleplayer
Das handgezeichnete Metroidvania «Mio: Memories in Orbit» spielt auf der «Vessel», einer gewaltigen technischen Arche. Deren Maschinen sind außer Kontrolle geraten, während Pflanzen weite Bereiche des Raumschiffs zurückerobern. Als Androidin Mio erkundest du miteinander verbundene Gebiete, kämpfst gegen Roboter und suchst nach den Ursachen für den Verfall.
«Sandustry»
Wann: 13. August
Wo: PC
Wie: Game Pass Ultimate und PC Game Pass
Genre: Fabrikaufbau, Automatisierung und Sandbox
Spieltyp: Singleplayer
In «Sandustry» wird die gesamte Spielwelt zum Rohstofflager. Du gräbst dich durch vollständig zerstörbare Landschaften, förderst Materialien und errichtest daraus immer komplexere Produktionsanlagen. Förderbänder und Maschinen übernehmen Transport, Sortierung und Verarbeitung. Je tiefer du in den Untergrund vordringst, desto mehr Spuren einer untergegangenen Zivilisation kannst du entdecken.
«Egging On»
Wann: 18. August
Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC
Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten
Genre: Geschicklichkeits- und Plattformspiel
Spieltyp: Singleplayer
Als zerbrechliches Ei versuchst du in «Egging On», aus einem Hühnerstall zu entkommen. Der Weg in die Freiheit führt durch einen Hofladen, eine Fabrik und weitere Hindernisparcours. Dabei rollst, springst und kletterst du über schmale Plattformen, bewegliche Maschinen und steile Wände. Jede unvorsichtige Landung kann die Schale zerbrechen und dich zu einem früheren Kontrollpunkt zurückschicken.
Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass
Am 15. August nimmt Microsoft vier Spiele aus dem Game Pass. Bis dahin kannst du «Menace», «Atlas Fallen», «Aliens: Fireteam Elite» und «Firewatch» noch zocken.
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