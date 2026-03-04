News & Trends 0 0

Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im März 2026

Vom skurrilen Indie-Experiment «to a T» über die Rennsimulation «EA Sports F1 25» bis zum lange erwarteten Metroidvania «Hollow Knight: Silksong»: Diese sieben Spiele erweitern im März die Game-Pass-Bibliothek.

Pünktlich wie die Maurer hat Microsoft zum ersten Dienstag des Monats die nächste Welle an neuen Spielen für den Xbox Game Pass für den März 2026 bekannt gegeben. Zwei Titel hatte ich dir bereits im letzten Artikel vorgestellt: «Kingdom Come: Deliverance 2» und «Final Fantasy III» sind ab sofort im Katalog. Jetzt folgen sieben weitere Titel, verteilt über die gesamte erste Monatshälfte.

Welche Stufen gibt es beim Xbox-Game-Pass? Der Xbox-Game-Pass ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Premium und Ultimate. Zusätzlich gibt es den PC Game Pass. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, einen ausgewählten Katalog von über 50 Spielen und Mitgliederrabatte. Premium erweitert diesen Zugriff auf die umfangreiche Spielbibliothek mit hunderten von Spielen, die auf der Xbox-Konsole spielbar sind. Die höchste und teuerste Stufe ist Ultimate. Sie enthält alle Game-Pass-Spiele, Zugang zu Day-One-Releases von Spielen der Microsoft-Studios sowie zu EA-Play und Cloud Gaming.

«to a T»

Wann: 4. März

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«to a T» ist ein ungewöhnliches Abenteuer, das stark auf Humor, Charaktere und eine eigenwillige Grundidee setzt. Das Spiel stammt vom Schöpfer von Katamari Damacy und erzählt die Geschichte eines Teenagers, dessen Körper dauerhaft in einer T-Pose feststeckt. Trotz dieser absurden Ausgangslage versucht die Figur, ein möglichst normales Leben in einer kleinen Stadt zu führen.

Der Alltag des Protagonisten wird dabei zu einer Reihe kleiner Herausforderungen. Alltägliche Aktivitäten – etwa Gespräche, Erkundung oder einfache Aufgaben – werden durch die ungewöhnliche Körperhaltung zu spielerischen Rätseln. Unterstützt wird der Teenager von seinem treuen Hund, der in vielen Situationen hilft und neue Möglichkeiten eröffnet.

Stilistisch setzt «to a T» auf eine farbenfrohe, cartoonartige Präsentation und einen sehr lockeren Ton. Die Spielwelt wirkt bewusst skurril und überzeichnet, während die Handlung gleichzeitig kleine Geschichten über Freundschaft, Akzeptanz und das Erwachsenwerden erzählt.

«EA Sports F1 25»

Wann: 4. März

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Wie: Ultimate, PC Game Pass



«EA Sports F1 25» ist die aktuelle Formel-1-Simulation von Codemasters und bildet die offizielle Saison mit allen Teams, Fahrern und Rennstrecken ab. Du steigst selbst ins Cockpit eines Formel-1-Boliden und trittst auf bekannten Strecken wie Monaco, Silverstone oder Monza an.

Im Mittelpunkt steht der Karrieremodus. Hier entscheidest du, ob du als Fahrer für ein bestehendes Team startest oder dein eigenes Rennteam aufbaust. Während der Saison kämpfst du um Punkte, entwickelst dein Fahrzeug weiter und versuchst, dich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Entscheidungen abseits der Strecke – etwa bei der Entwicklung neuer Fahrzeugteile – können dabei genauso wichtig sein wie dein Fahrstil im Rennen.

Auf der Strecke verlangt dir das Spiel präzise Kontrolle über dein Auto ab. Du musst Brems- und Beschleunigungspunkte richtig einschätzen, Reifenverschleiß im Blick behalten und deine Strategie an Wetterbedingungen oder Safety-Car-Phasen anpassen. Gleichzeitig kannst du zahlreiche Assistenzsysteme aktivieren oder deaktivieren, um die Simulation an dein Erfahrungslevel anzupassen.

«Planet of Lana II: Children of the Leaf»

Wann: 5. März

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Wie: Ultimate, PC Game Pass



«Planet of Lana II: Children of the Leaf» setzt das atmosphärische Puzzle-Abenteuer rund um die junge Heldin Lana fort. Gemeinsam mit ihrem tierischen Begleiter Mui begibt sie sich erneut auf eine Reise durch eine geheimnisvolle Science-Fiction-Welt.

Die Handlung führt dich durch unterschiedliche Landschaften, Ruinen und fremdartige Umgebungen. Während du die Spielwelt erkundest, löst du Umweltpuzzles, überwindest Hindernisse und entdeckst nach und nach mehr über die Geschichte des Planeten. Das Gameplay kombiniert Plattformpassagen mit Rätseln, die oft nur durch Zusammenarbeit zwischen Lana und ihrem Begleiter gelöst werden können.

Optisch bleibt das Spiel seinem charakteristischen Stil treu. Handgezeichnete Hintergründe, cineastische Kameraperspektiven und ein atmosphärischer Soundtrack sorgen für eine sehr dichte Stimmung. Gleichzeitig erweitert der Nachfolger die Spielwelt und führt neue Rätselmechaniken ein.

«Construction Simulator»

Wann: 10. März

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Construction Simulator» dreht sich vollständig um den Aufbau und die Leitung eines eigenen Bauunternehmens. Zu Beginn startest du mit wenigen Maschinen und kleineren Aufträgen, doch mit jedem Projekt wächst dein Unternehmen weiter.

Das Spiel kombiniert Wirtschaftssimulation mit praktischer Steuerung schwerer Baumaschinen. Du übernimmst unterschiedliche Bauaufträge, transportierst Materialien und bedienst Geräte wie Bagger, Kräne oder Betonmischer. Viele der Fahrzeuge im Spiel basieren auf realen Maschinen bekannter Hersteller.

«Cyberpunk 2077»

Wann: 10. März

Wo: Xbox Series X|S, Cloud

Wie: Premium, Ultimate



Das Open-World-Rollenspiel «Cyberpunk 2077» spielt in der futuristischen Metropole Night City. Die riesige Stadt wird von Konzernen, kriminellen Organisationen und technologischen Experimenten geprägt.

Du schlüpfst in die Rolle des Söldners V, der sich in der Unterwelt der Stadt einen Namen machen will. Ein gescheiterter Auftrag bringt jedoch einen experimentellen Biochip in seinen Körper und mit ihm die digitale Persönlichkeit einer legendären Rock-Ikone.

Von diesem Moment an entwickelt sich die Geschichte zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Während du versuchst, den Chip zu entfernen, gerätst du immer tiefer in die Machtkämpfe zwischen Konzernen, Gangs und politischen Akteuren.

«Hollow Knight: Silksong»

Wann: 12. März

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Hollow Knight: Silksong» ist die Fortsetzung des erfolgreichen Metroidvania-Spiels «Hollow Knight». Im Mittelpunkt steht diesmal die Kriegerin Hornet, die in ein fremdes Reich verschleppt wird und sich ihren Weg durch eine gefährliche Welt erkämpfen muss.

Die Spielwelt besteht aus einem großen Netzwerk miteinander verbundener Gebiete. Während du neue Regionen erkundest, schaltest du Fähigkeiten frei, die dir Zugang zu weiteren Bereichen ermöglichen.

Besonders im Fokus steht das schnelle und präzise Kampfsystem. Gegner und Bosse verlangen gutes Timing und ein genaues Verständnis ihrer Angriffsmuster. Gleichzeitig erweitert das Spiel die Mechaniken des Vorgängers um neue Bewegungen, Werkzeuge und Fähigkeiten.

«DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party»

Wann: 17. März

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party» ist ein familienfreundliches Spiel, das auf der gleichnamigen Animationsserie basiert. Du erkundest gemeinsam mit Gabby und ihren Katzenfreunden die verschiedenen Räume des bunten Puppenhauses.

Jede Etage bietet eigene Aktivitäten und kleine Abenteuer. Dabei löst du einfache Rätsel, spielst Minispiele und sammelst verschiedene Gegenstände. Der Fokus liegt klar auf leicht zugänglichen Spielmechaniken, die auch für jüngere Spieler geeignet sind.

Diese Spiele verlassen den Game Pass

Parallel zu den Neuzugängen entfernt Microsoft Mitte März auch mehrere Titel aus dem Game-Pass-Katalog. Die folgenden Spiele verlassen den Dienst am 15. März:

«Bratz Rhythm & Style»

«Enter the Gungeon»

«F1 23»

«He Is Coming»

«Lightyear Frontier»

«Mythwrecked: Ambrosia Island»

