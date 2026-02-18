News & Trends 15 0

Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im Februar und März 2026

Mit «The Witcher 3» holt Microsoft einen der größten Rollenspiel-Klassiker in den Game Pass zurück. Begleitet wird Geralt von acht weiteren Spielen.

Microsoft hat am 17. Februar 2026 die zweite Welle der neuen Game-Pass-Titel für den laufenden Monat bekanntgegeben. Insgesamt gesellen sich bis Ende Februar und Anfang März neun weitere Spiele zum Abo-Service.

Welche Stufen gibt es beim Xbox-Game-Pass? Der Xbox-Game-Pass ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Premium und Ultimate. Zusätzlich gibt es den PC Game Pass nur für PC. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, einen ausgewählten Katalog von über 50 Spielen und Mitgliederrabatte. Premium erweitert diesen Zugriff auf die umfangreiche Game-Pass-Spielbibliothek mit hunderten von Spielen, die auf der Xbox-Konsole spielbar sind. Die höchste und teuerste Stufe ist Ultimate. Sie enthält alle Game-Pass-Spiele, Zugang zu Day-One-Releases von Spielen der Microsoft-Studios sowie zu EA-Play und Cloud Gaming.

«Aerial_Knight’s DropShot»

Wann: 17. Februar

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud, Handheld

Wie: Ultimate, PC Game Pass



«Aerial_Knight’s DropShot» kombiniert rasantes Shooter‑Gameplay mit stilisierter Renn-Action und setzt stark auf Geschwindigkeit und visuelle Dynamik. Du spielst Smoke Wallace, der durch einen Biss eines radioaktiven Drachen übernatürliche Fähigkeiten erhielt: darunter die Möglichkeit, Projektile direkt aus seinen Fingerspitzen abzufeuern.

Anders als klassische Arena-Shooter zwingt dich das Spiel, permanent in Bewegung zu bleiben. Sprünge, Slides und akrobatische Manöver greifen nahtlos ineinander und erzeugen ein Spielgefühl, das eher an rhythmusbasierte Action erinnert als an traditionelle Shooter. Visuell setzt der Titel auf einen stilisierten Look mit klaren Kontrasten und urbaner Ästhetik, der die Übersicht auch bei hohem Tempo bewahrt. Der Soundtrack treibt das Spiel zusätzlich voran und unterstreicht den Flow-Charakter.

«Death Howl»

Wann: 19. Februar

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud, Handheld

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Death Howl» verbindet Soulslike‑Erkundung mit Deckbuilding‑Mechaniken und erzeugt damit eine ungewöhnliche und atmosphärisch dichte Spielerfahrung. Auf deiner Reise durch eine spirituelle Welt baust du dir ein Kartendeck auf, sammelst Totems und stellst dich Gegnern, die optisch wie erzählerisch aus einer düsteren Folklore stammen.

Das Spiel rückt die Geschichte einer Mutter in den Mittelpunkt, die versucht, ihren Sohn aus dem Reich der Toten zurückzuholen. Diese emotionale Grundlage verleiht dem Gameplay mehr Gewicht, während du dich in herausfordernden Kämpfen behaupten musst.

«EA Sports College Football 26»

Wann: 19. Februar

Wo: Xbox Series X|S, Cloud

Wie: Ultimate



«EA Sports College Football 26» führt die Reihe nach ihrem erfolgreichen Neustart weiter und baut auf den Stärken des Vorgängers auf. Das Spiel bietet realistische Darstellungen von 136 Colleges, über 300 Coaches und tausenden authentischen Athleten.

Dabei konzentriert es sich auf ein dynamisches Spielgefühl, das die Intensität des US‑College‑Sports einfangen soll. Neue Spielzüge, optimierte Animationen und eine moderne Präsentation tragen dazu bei, dass jedes Match sowohl taktisch als auch audiovisuell überzeugt.

Besonders Fans von Team‑Management‑Aspekten kommen auf ihre Kosten, denn die Rekrutierung neuer Talente und die langfristige Planung deiner Mannschaft bleiben zentrale Elemente.

Kritik «College Football 26»: Ein Touchdown, aber der Extra-Punkt sitzt nicht von Kim Muntinga

«The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition»

Wann: 19. Februar

Wo: Xbox Series X|S, Cloud

Wie: Premium, Ultimate



«The Witcher 3» in der Complete Edition kehrt als eines der bedeutendsten Rollenspiele der vergangenen Dekade zurück in den Game Pass. Die Fassung beinhaltet das Hauptspiel sowie allen Erweiterungen, wodurch Geralts Reise in maximaler Ausprägung zugänglich wird.

Das Spiel bietet eine riesige offene Welt, die mit unzähligen Quests, Charakteren und moralisch komplexen Entscheidungen gefüllt ist. Dank grafischer Verbesserungen und Detailoptimierungen vermittelt das Abenteuer auch Jahre nach Release einen modernen Eindruck.

Das Kampfsystem kombiniert Magie, Schwertkampf und Alchemie, während die zahllosen Geschichten in den verschiedenen Regionen – vom düsteren Velen bis zu den malerischen Gefilden Toussaints – eine außergewöhnliche erzählerische Dichte entfalten.

«TCG Card Shop Simulator»

Wann: 24. Februar

Wo: Xbox Series X|S, PC, Handheld

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



Im «TCG Card Shop Simulator» führst du einen eigenen Sammelkartenladen und kümmerst dich um Einkauf, Verkauf und Präsentation deiner Ware. Das Spiel kombiniert klassische Wirtschaftssimulation mit Elementen aus Management-Games. Mit wachsendem Erfolg kannst du dein Geschäft ausbauen, neue Kartenserien anbieten und auf Markttrends reagieren. Der Reiz liegt weniger in dramatischen Höhepunkten als im stetigen Optimieren deiner Abläufe. Das Spieltempo ist bewusst ruhiger gehalten und eignet sich gut für entspannte Sessions.

«Dice A Million»

Wann: 25. Februar

Wo: PC

Wie: Ultimate, PC Game Pass



«Dice A Million» verbindet Würfelmechaniken mit strategischen Entscheidungen und schafft damit ein Spiel, das Glück und Planung miteinander verknüpft. Du wirfst nicht nur Würfel, sondern beeinflusst deren Ergebnisse durch Fähigkeiten, Upgrades und taktische Entscheidungen. Jede Runde fordert dich dazu auf, Risiken abzuwägen und deine Ressourcen klug einzusetzen. Das Spiel lebt von der Spannung zwischen Zufall und Kontrolle: Gute Planung kann Pech abfedern, garantiert aber keinen Erfolg.

«Towerborne»

Wann: 26. Februar

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud, Handheld

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Towerborne» präsentiert sich als kooperatives Action‑RPG mit starkem Fokus auf Teamplay. Du erkundest die Welt rund um die namensgebende Bastion, bekämpfst Monsterhorden und entwickelst deinen charakteristischen Arc‑Bearer weiter.

Durch den Mix aus Hack‑and‑Slash‑Action, Rollenspielmechaniken und Online‑Koop entsteht ein dynamisches Erlebnis, das sich besonders im Zusammenspiel mit Freunden entfaltet. Die Welt wirkt lebendig, jede Region bringt neue Gegnertypen, Herausforderungen und Ausrüstungsoptionen mit sich.

«Final Fantasy III»

Wann: 03. März

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Final Fantasy III» kommt als klassisches JRPG in modernisierter Form in den Game Pass und zeigt, wie zeitlos die Grundelemente des Genres sein können. Mit seinem bewährten Jobsystem, das dir erlaubt, Rollen deiner Charaktere flexibel zu wechseln, bietet es taktische Vielfalt und motivierende Progression.

Die Erzählung folgt klassischen Motiven wie Schicksal, Freundschaft und dem Kampf gegen eine drohende Finsternis, bleibt dabei aber angenehm zugänglich. Technisch präsentiert sich der Titel modernisiert, ohne seinen Ursprung zu verleugnen.

«Kingdom Come: Deliverance II»

Wann: 03. März

Wo: Xbox Series X|S, PC, Cloud

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass



«Kingdom Come: Deliverance II» setzt die realistische Mittelalter-Rollenspielreihe fort und bleibt dem Anspruch treu, historische Authentizität in den Mittelpunkt zu stellen. Du bewegst dich in einer glaubwürdig simulierten Welt ohne Fantasy-Elemente, in der soziale Regeln, Ausrüstung und Fähigkeiten realistische Auswirkungen haben.

Kämpfe verlangen Timing, Positionierung und Übung, da das System stärker auf Technik als auf simple Zahlenwerte setzt. Neben der Hauptgeschichte bieten zahlreiche Nebenquests Einblicke in das Alltagsleben des Mittelalters und schaffen eine dichte Atmosphäre.

Kritik «Kingdom Come Deliverance 2» im Test: Mehr Mittelalter bekommst du nirgends von Philipp Rüegg

Diese Spiele verlassen den Game Pass

Parallel zu den Neuzugängen gibt Microsoft auch bekannt, welche Titel den Abo-Katalog verlassen. Diese sind nur noch bis zum 28. Februar verfügbar, bevor sie aus dem Service entfernt werden.

«Expeditions: A MudRunner Game» «Injustice 2» «Mittelerde: Schatten des Krieges» «Monster Train»

Titelbild: CD Project Red

Dieser Artikel gefällt mir! 15 Personen gefällt dieser Artikel







