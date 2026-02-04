News & Trends 9 9

Neue Xbox könnte 2027 erscheinen, sagt AMD

Microsoft hat das Konsolengeschäft wohl doch noch nicht aufgegeben. Laut AMD könnte die neue Xbox bereits 2027 erscheinen.

Die Xbox Series X/S ist ein Flop. Zumindest, wenn man die Konsole mit der Konkurrenz vergleicht. Seit dem Launch 2020 verkauften sich die beiden Modelle schätzungsweise 34 Millionen Mal. Die Playstation 5 setzte in der gleichen Zeit 86 Millionen Einheiten ab. Darum fokussiert sich Microsoft immer stärker auf das Publisher-Dasein und veröffentlicht mittlerweile die meisten Titel zeitgleich auch auf der PS5.

Trotzdem bekräftigte Microsoft im vergangenen Herbst, dass an einer neuen Xbox gearbeitet werde. Als Hardware-Partner kommt erneut AMD zum Zug. CEO Lisa Su verriet in einem Earnings Call anlässlich der Quartalszahlen, dass der Launch bereits 2027 erfolgen könnte. «Die Entwicklung der nächsten Xbox-Generation von Microsoft mit einem semi-spezifischen SoC von AMD schreitet gut voran, sodass eine Markteinführung im Jahr 2027 möglich sein dürfte», sagte die AMD-Chefin am Dienstag.

Gegen die PS5 konnte sich die Xbox Series nicht durchsetzen.

Quelle: Shutterstock

In den Gerichtsverhandlungen mit der Handelskommission FTC während der Übernahme von Activision Blizzard deuteten Unterlagen auf einen Release 2028 hin. Allerdings stellt sich bei der aktuellen Preisexplosion von RAM und SSDs ohnehin die Frage, wie sinnvoll ein Konsolen-Upgrade derzeit ist. Microsoft hat den Preis der Xbox Series X/S im Oktober bereits zum zweiten Mal angehoben.

Sarah Bond, Präsidentin der Xbox-Sparte, erklärte im Herbst, dass die nächste Konsole «ein sehr hochwertiges, sehr exklusives, sorgfältig zusammengestelltes Erlebnis» sein werde. Übersetzt: Es wird teuer. Nimmt man noch die steigenden Hardware-Preise durch den KI-Boom hinzu, wird ein baldiger Xbox-Launch zunehmend unrealistisch.

In einem Interview mit Mashable spricht Xbox-Chefin Sarah Bond über die kommende Konsolengeneration.

Quelle: Mashable

Auch die PS6 dürfte sich verzögern In einem Q&A mit Medien im letzten November sagte Sonys Finanzvorstand Lin Tao, dass sich die PS5 in der Mitte ihres Lebenszyklus befinde. Das würde bedeuten, dass die PS6 frühestens 2030 erscheint. Zum Vergleich: Die PS4 wurde nach sieben Jahren von der PS5 abgelöst. Der renommierte Analyst David Gibson vermutet ebenfalls, dass sich Fans länger als bisher auf die nächste Generation gedulden müssen.

Sony wird wie Microsoft wieder mit AMD zusammenarbeiten. Playstation-Entwicklungs-Chef Mark Cerny hat bereits erste technische Details zur neuen Konsole verraten.

Noch keine Gedanken zu einer Nachfolgerin dürften sich Switch-2-Besitzerinnen und -Besitzer machen. Die Konsole steuert auf ihr einjähriges Jubiläum zu. Auch bezüglich Verkäufen befindet sich Nintendos Hybrid-Konsole auf bestem Weg. Mit über 17 Millionen abgesetzten Einheiten seit dem Launch im Juni, bleibt sie die schnellstverkaufte Nintendo-Konsole aller Zeiten. Die erste Switch verkaufte sich im gleichen Zeitraum «nur» zehn Millionen Mal. Dafür hat sie mit über 155 Millionen Einheiten den Nintendo DS als meistverkaufte Nintendo-Konsole abgelöst. Der Gameboy-Nachfolger lag mit 154 Millionen Einheiten jahrelang unangefochten an der Spitze.

