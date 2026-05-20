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Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im Mai und Juni 2026

Mit «Remnant II», «Final Fantasy VI», «The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition» und «Jurassic World Evolution 3» wächst der Game Pass Ende Mai und Anfang Juni weiter.

Der schwierigste Boss im Game Pass ist nicht der Endgegner, sondern die Entscheidung, was du als Nächstes spielst. Microsoft will dir diese Wahl im Mai nicht einfacher machen: Am 19. Mai 2026 hat Xbox die zweite Welle neuer Spiele für den Game Pass angekündigt.

«Forza Horizon 6» ist bereits seit dem 19. Mai verfügbar. Das Rennspiel habe ich im vorherigen Game-Pass-Artikel schon ausführlicher vorgestellt.

News & Trends Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im Mai 2026 von Kim Muntinga

Welche Stufen gibt es beim Xbox-Game-Pass? Der Xbox-Game-Pass ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Premium und Ultimate. Zusätzlich gibt es den PC Game Pass. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, einen ausgewählten Katalog von über 50 Spielen und Mitgliederrabatte. Premium erweitert diesen Zugriff auf die umfangreiche Spielbibliothek mit hunderten von Spielen, die auf der Xbox-Konsole spielbar sind. Die höchste und teuerste Stufe ist Ultimate. Sie enthält alle Game-Pass-Spiele, Zugang zu Day-One-Releases von Spielen der Microsoft-Studios sowie zu EA-Play und Cloud Gaming.

«Dead Static Drive»

Wann: 20. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten

Genre: Survival-Horror, Action-Adventure

Spieltyp: Singleplayer



«Dead Static Drive» verbindet einen Roadtrip durch ein alternatives Amerika der Achtzigerjahre mit Survival-Horror und kosmischem Schrecken. Du bewegst dich durch Kleinstädte, Straßen und abgelegene Orte, an denen der Alltag zunehmend aus den Fugen gerät. Hinter Tankstellen, Häuserfassaden und scheinbar normalen Menschen lauert eine Welt, die von unheimlichen Kräften verändert wird.

Spielerisch geht es nicht nur darum, Gefahren zu bekämpfen. Du musst entscheiden, wann du fliehst, wem du vertraust und welche Risiken du eingehst. Das Auto ist dabei Fortbewegungsmittel, Rückzugsort und Teil des Überlebenskampfes.

«My Friend Peppa Pig»

Wann: 20. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genre: Familien-Abenteuer

Spieltyp: Singleplayer



Bei «My Friend Peppa Pig» steht ein jüngeres Publikum im Mittelpunkt. Du erstellst eine eigene Figur und betrittst anschließend die Welt von Peppa Pig – zu Deutsch: Peppa Wutz. Das Spiel orientiert sich eng an der Fernsehserie. Figuren, Schauplätze, Humor und Erzählweise wirken wie eine interaktive Episode.

Statt schwieriger Aufgaben oder komplexer Systeme geht es um einfache Aktivitäten, kurze Wege und bekannte Orte. Du besuchst unter anderem Peppas Haus, den Strand, den Wald oder andere Schauplätze der Serie. Dort triffst du bekannte Charaktere und nimmst an kleinen Erlebnissen teil. Die Steuerung bleibt bewusst einfach, damit auch Kinder ohne viel Spielerfahrung zurechtkommen.

«Pigeon Simulator»

Wann: 20. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthaltens

Genre: Koop-Action, Extraction-Spiel

Spieltyp: Multiplayer / Online-Koop



In «Pigeon Simulator» übernimmst du die Rolle einer Taube, die für die Paranormal Examination and Kontainment Unit arbeitet. Hinter dem albernen Namen steckt ein kooperatives Extraction-Spiel, in dem du mit anderen Tauben gefährliche Anomalien in New Squawk City aufspürst, identifizierst, neutralisierst und sicherst.

Die Grundidee lebt vom Kontrast zwischen ernst klingender Geheimorganisation und chaotischem Taubenalltag. Du bewegst dich durch die Stadt, arbeitest mit anderen zusammen und versuchst, Missionsziele zu erfüllen, bevor die Lage außer Kontrolle gerät.

«Remnant II»

Wann: 20. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genre: Action-Rollenspiel, Third-Person-Shooter

Spieltyp: Singleplayer und Online-Koop



«Remnant II» ist ein Action-Rollenspiel mit Shooter-Kämpfen, düsteren Welten und einem starken Koop-Fokus. Du kannst allein spielen oder dich mit zwei weiteren Personen zusammenschließen. Die Kämpfe verbinden Schusswaffen, Nahkampf, Ausweichmanöver, Klassenfähigkeiten und Bossmechaniken.

Du erkundest zerstörte und fremdartige Welten, sammelst Ausrüstung und entwickelst deinen Charakter über verschiedene Archetypen weiter. Diese Rollen bestimmen, wie du Schaden verursachst, unterstützt oder überlebst. Prozedurale Elemente sorgen dafür, dass Durchläufe unterschiedlich ausfallen können.

«Winter Burrow»

Wann: 20. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten

Genre: Survival, Crafting, Cozy Game

Spieltyp: Singleplayer



«Winter Burrow» erzählt eine Survival-Geschichte aus der Perspektive einer Maus. Du kehrst in dein früheres Zuhause zurück und findest einen verlassenen, beschädigten Bau vor. Von dort aus sammelst du Ressourcen, reparierst dein Heim, stellst Werkzeuge her, kochst, strickst warme Kleidung und bereitest dich auf den Winter vor.

Das Spiel nutzt klassische Survival-Elemente wie Kälte, Hunger und begrenzte Vorräte, setzt sie aber in einen ruhigeren Rahmen. Es geht nicht darum, dich permanent unter Druck zu setzen. Stattdessen entsteht der Fortschritt über kleine, greifbare Schritte. Auf deinen Wegen durch den Wald triffst du andere Tiere und lernst die Umgebung besser kennen.

«Luna Abyss»

Wann: 21. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Ultimate, PC Game Pass

Genre: First-Person-Action-Adventure, Bullet-Hell

Spieltyp: Singleplayer



Mit «Luna Abyss» erscheint ein storygetriebenes Action-Adventure aus der Ego-Perspektive direkt zum Start im Game Pass. Du spielst Fawkes, einen Gefangenen, der in eine verfallene Megastruktur unter der Oberfläche des Mondes Luna geschickt wird. Dort stößt du auf verlorene Technologie, außerirdische Ruinen und kosmischen Horror. Die künstliche Wächterin Aylin begleitet dich durch den Abgrund und treibt die Handlung voran.

Spielerisch kombiniert «Luna Abyss» Plattforming, schnelle Bewegung und Bullet-Hell-Kämpfe. Gegner greifen dich nicht nur direkt an, sondern füllen Arenen mit Projektilmustern, denen du ausweichen musst. Dadurch entsteht ein Kampfsystem, das Präzision und Übersicht verlangt. Gleichzeitig bleibt die Erzählung wichtig. Die Welt soll nicht nur Kulisse sein, sondern ein rätselhafter Ort, dessen Geschichte du Schritt für Schritt freilegst.

«Escape Simulator»

Wann: 26. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genre: Puzzle, Escape Room

Spieltyp: Singleplayer und Online-Koop



«Escape Simulator» überträgt klassische Escape Rooms in ein digitales Puzzle-Spiel. Du untersuchst Räume aus der Ego-Perspektive, hebst Gegenstände auf, drehst sie, kombinierst Hinweise, suchst versteckte Codes und öffnest Schlösser. Fast alles im Raum lässt sich anfassen oder genauer betrachten. Dadurch entsteht ein physisches Rätselgefühl, obwohl du nur mit Controller, Maus oder Tastatur spielst.

Alleine kannst du in Ruhe beobachten und kombinieren. Im Online-Koop verändert sich der Ablauf, weil mehrere Personen gleichzeitig suchen, lesen, ausprobieren und diskutieren. Genau daraus entsteht ein großer Teil des Reizes. Einer entdeckt ein Symbol, jemand anderes findet die passende Zahlenfolge, eine dritte Person erkennt den Zusammenhang.

«Echo Generation 2»

Wann: 27. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Ultimate, PC Game Pass

Genre: Rollenspiel, Deckbuilding

Spieltyp: Singleplayer



«Echo Generation 2» verbindet ein Science-Fiction-Rollenspiel mit Deckbuilding-Mechaniken. Du stellst eine Crew zusammen, entwickelst Kartenstrategien und stellst dich einer kosmischen Bedrohung. Die Fortsetzung greift den Stil des ersten Teils auf, verschiebt den spielerischen Schwerpunkt aber stärker in Richtung taktischer Kartengefechte.

Jede Figur bringt eigene Fähigkeiten und Karten mit. Dadurch hängt dein Erfolg nicht nur von Werten oder Ausrüstung ab, sondern auch davon, wie gut dein Deck zusammenspielt. Zwischen den Kämpfen erkundest du Umgebungen, sprichst mit Figuren und setzt die Handlung Stück für Stück zusammen.

«The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition»

Wann: 27. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genre: Rollenspiel, First-Person-RPG

Spieltyp: Singleplayer



«The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition» ist die erweiterte Fassung des Rollenspiels von Obsidian Entertainment. Du erwachst Jahrzehnte zu spät aus dem Kälteschlaf und landest in der Kolonie Halcyon, die von Konzernen kontrolliert wird. Von dort aus entwickelst du deinen Charakter, rekrutierst Begleiter, erfüllst Quests und triffst Entscheidungen, die Dialoge, Fraktionen und Handlungsverläufe beeinflussen.

Die «Spacer’s Choice Edition» enthält das Hauptspiel und die Erweiterungen. Dazu kommen technische und grafische Verbesserungen gegenüber der ursprünglichen Version. Spielerisch bleibt der Kern ein First-Person-RPG mit Schusswaffen, Fähigkeiten, Dialogoptionen und moralischen Abwägungen. Der Ton bewegt sich zwischen Weltraumabenteuer, schwarzem Humor und Konzernsatire.

«Crashout Crew»

Wann: 28. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Ultimate, PC Game Pass

Genre: Koop-Action, Physikspiel

Spieltyp: Multiplayer / Online-Koop



In «Crashout Crew» wird Lagerarbeit zum kooperativen Physikchaos. Du arbeitest bei De Nile Shipping, einem fiktiven Versandlager, in dem Effizienz wichtiger ist als Sicherheit. Bis zu vier Spielerinnen und Spieler fahren Gabelstapler, transportieren Kisten, erfüllen Bestellungen und versuchen, unter Zeitdruck möglichst produktiv zu bleiben. Die Aufgaben klingen zunächst einfach. Doch instabile Ladung, enge Wege, Kollisionen und physikbasierte Hindernisse machen aus jeder Lieferung eine Herausforderung.

«Kabuto Park»

Wann: 28. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genre: Sammelspiel, Rollenspiel, Cozy Game

Spieltyp: Singleplayer



«Kabuto Park» ist ein kurzes Sammelspiel über Sommerferien, Insekten und kleine Wettkämpfe. Du spielst Hana, ein Mädchen, das einen Monat im Kabuto Park verbringt. Dort fängst du Käfer und andere Insekten, trainierst sie und stellst ein Team für die Summer Beetle Battles Championship zusammen.

Die Kämpfe funktionieren nicht als Actionduelle, sondern über ein kleines Kartensystem. Jedes Insekt bringt eigene Werte und Möglichkeiten mit. Dadurch entscheidest du nicht nur, welche Tiere du sammelst, sondern auch, wie du dein Team aufbaust.

«Final Fantasy VI»

Wann: 2. Juni

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genre: JRPG, klassisches Rollenspiel

Spieltyp: Singleplayer



«Final Fantasy VI» erscheint in der Pixel-Remaster-Fassung im Game Pass. Das Rollenspiel erschien ursprünglich 1994 und zählt bis heute zu den bekanntesten Teilen der Reihe. Die Geschichte spielt in einer Welt, in der Magie nach einem verheerenden Krieg verschwunden ist. Tausend Jahre später entdeckt ein technisiertes Imperium eine junge Frau mit geheimnisvollen Kräften. Daraus entwickelt sich eine Geschichte mit vielen spielbaren Figuren, persönlichen Konflikten und einem zentralen Kampf gegen Unterdrückung.

«Jurassic World Evolution 3»

Wann: 2. Juni

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genre: Aufbau, Management-Simulation

Spieltyp: Singleplayer



«Jurassic World Evolution 3» stellt dich erneut an die Spitze eines Dinosaurierparks. Du baust Gehege, planst Wege, versorgst Besucherinnen und Besucher, betreibst Forschung und sorgst dafür, dass deine prähistorischen Tiere gesund bleiben. Gleichzeitig musst du Sicherheit, Finanzen und Attraktionen im Blick behalten.

Der dritte Teil erweitert die Reihe um Systeme für Dinosauriergenerationen, Nachwuchs und soziale Dynamiken. Dadurch verwaltest du nicht nur einzelne Tiere, sondern entwickelst langfristig funktionierende Populationen. Wie in den Vorgängern entsteht Spannung aus dem Verhältnis von Kontrolle und Risiko. Ein Park kann wirtschaftlich gut laufen und trotzdem durch Ausbrüche, Wetter, Fehlplanung oder aggressive Tiere in Schwierigkeiten geraten.

Kritik «Jurassic World Evolution 3» angespielt: meine Reise zu den Dinos mit kleineren Zwischenfällen von Michelle Brändle

Diese Spiele verlassen den Game Pass

Zum Abschluss gibt es auch Abgänge. Am 31. Mai 2026 verlassen fünf Spiele die Game-Pass-Bibliothek. Wenn du einen dieser Titel noch spielen willst, bleibt dir bis dahin Zeit. Betroffen sind folgende Spiele:

«Against the Storm»

«Crypt Custodian»

«Metaphor: ReFantazio»

«Persona 4 Golden»

«Spray Paint Simulator»

Titelbild: Frontier Developments

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