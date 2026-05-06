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Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im Mai 2026

«Forza Horizon 6», «DOOM: The Dark Ages» und «Subnautica 2» gehören zu den wichtigsten Game-Pass-Neuzugängen im Mai. Dazu kommen weitere Titel aus den Bereichen Adventure, Sport, Survival, Rollenspiel und Multiplayer-Action.

Nach der angekündigten neuen Preispolitik startet Microsoft mit der ersten frischen Game-Pass-Welle in den Mai. Am 5. Mai 2026 hat Xbox folgende neue Spiele für den Abo-Dienst vorgestellt.

«Final Fantasy V» ist ebenfalls Teil der neuen Welle. Das klassische Rollenspiel habe ich bereits im vorherigen Game-Pass-Artikel vorgestellt.

News & Trends Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im April und Mai 2026 von Kim Muntinga

Welche Stufen gibt es beim Xbox-Game-Pass? Der Xbox-Game-Pass ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Premium und Ultimate. Zusätzlich gibt es den PC Game Pass. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, einen ausgewählten Katalog von über 50 Spielen und Mitgliederrabatte. Premium erweitert diesen Zugriff auf die umfangreiche Spielbibliothek mit hunderten von Spielen, die auf der Xbox-Konsole spielbar sind. Die höchste und teuerste Stufe ist Ultimate. Sie enthält alle Game-Pass-Spiele, Zugang zu Day-One-Releases von Spielen der Microsoft-Studios sowie zu EA-Play und Cloud Gaming.

«Ben 10 Power Trip»

Wann: 6. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genre: Action-Adventure / Familien-Spiel



«Ben 10 Power Trip» basiert auf der Animationsserie um Ben Tennyson. Die Handlung führt Ben durch mehrere europäische Schauplätze, nachdem der Zauberer Hex mit Kristallkräften eine neue Bedrohung entfesselt hat. Im Spiel wechselst du zwischen verschiedenen Alien-Formen, die jeweils eigene Fähigkeiten besitzen. Diese nutzt du in Kämpfen, bei Rätseln und zur Erkundung der Umgebung. Die Struktur bleibt übersichtlich: Du bewegst dich durch offene Areale, erledigst Aufgaben, sammelst Gegenstände und stellst dich wiederholt kleineren Gegnergruppen.

Neben der Solo-Kampagne gibt es einen lokalen Koop-Modus. Die Inszenierung bleibt nah an der Vorlage und setzt auf farbenfrohe Umgebungen, einfache Dialoge und direkte Missionsziele. Im Vordergrund steht die Umsetzung der Serienidee in ein zugängliches Action-Adventure.

«Descenders Next» (Game Preview)

Wann: 6. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten

Genre: Extremsport / Sportspiel



Rasante Abfahrten, Tricks und riskante Sprünge stehen bei «Descenders Next» im Vordergrund. Der Nachfolger erweitert die Sportspiel-Formel um mehrere Disziplinen, darunter Snowboarding und Mountainboarding. Auf Hängen, Pisten und in Parks geht es darum, Geschwindigkeit und Kontrolle auszubalancieren.

Karrierefortschritt und Grand Tour greifen stärker ineinander, wodurch neue Orte, Streckenstile und Herausforderungen freigeschaltet werden. Fehler wirken sich direkt auf einzelne Läufe aus, weil Tempo und Streckenführung wenig Raum für Unaufmerksamkeit lassen.

Auch Mehrspieler-Elemente spielen eine größere Rolle. Gemeinsam mit anderen lassen sich Aufgaben angehen oder Ergebnisse vergleichen.

«Wheel World»

Wann: 6. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten

**Genre:**Fahrrad-Abenteuer / Rennspiel / Adventure



In «Wheel World» wird ein Fahrrad zum Schlüssel für eine bedrohte Welt. Die junge Fahrerin Kat sucht legendäre Fahrradteile, die für das «Great Shift»-Ritual benötigt werden. Rennen bilden den spielerischen Kern, werden aber durch Erkundung, Gespräche und Verbesserungen am Rad ergänzt.

Unterschiedliche Gebiete verbinden natürliche Landschaften mit neonfarbenen Elementen und fantastischen Figuren. Neue Komponenten verändern das Fahrrad und treiben den Fortschritt sichtbar voran. Die Geschichte legt einen Rahmen über die einzelnen Strecken, ohne die offene Struktur zu stark einzuschränken.

«Wildgate»

Wann: 6. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genre: PvPvE-Shooter / Multiplayer-Action



Weltraumkämpfe und Shooter-Passagen greifen in «Wildgate» direkt ineinander. Mehrere Crews treffen in einem gefährlichen Raumgebiet aufeinander, sammeln Ausrüstung und kämpfen um Vorteile. Nicht nur gegnerische Teams stellen eine Bedrohung dar, auch Umweltgefahren beeinflussen den Verlauf der Partien.

Die PvPvE-Struktur verbindet Gefechte gegen andere Spielerinnen und Spieler mit Risiken aus der Umgebung. Mal steht das eigene Schiff im Mittelpunkt, mal der direkte Kampf aus der Ego-Perspektive. Waffen, Upgrades und Beute verändern die Ausgangslage während eines Matches.

«Wuchang: Fallen Feathers»

Wann: 6. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten

Genre: Soulslike / Action-RPG



Eine düstere Version der späten Ming-Dynastie bildet den Hintergrund von «Wuchang: Fallen Feathers». Krieg, Verfall und eine übernatürliche Seuche prägen die Welt. Im Mittelpunkt steht Wuchang, eine Piratenkriegerin ohne Erinnerungen, die zugleich unter einem Fluch leidet.

Das Kampfsystem orientiert sich am Soulslike-Genre. Gegner greifen hart an, Bewegungsmuster müssen gelesen und Fehler direkt bezahlt werden. Nahkampfwaffen, Fähigkeiten, Ausrüstung und Charakterentwicklung bestimmen den Fortschritt. Die Erkundung führt durch zerstörte Dörfer, Tempel und bedrohliche Landschaften. Nach und nach setzt das Spiel Hinweise zur Vergangenheit der Hauptfigur und zum Zustand der Welt zusammen.

«Mixtape»

Wann: 7. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Ultimate, PC Game Pass

Genre: Narratives Adventure / Coming-of-Age-Spiel



Ein letzter gemeinsamer Abend steht im Zentrum von «Mixtape». Das narrative Adventure von Beethoven & Dinosaur folgt einer Gruppe Jugendlicher vor einem neuen Lebensabschnitt. Musik, Rückblicke und stilisierte Szenen strukturieren die Erzählung. Klassische Spielsysteme treten in den Hintergrund, während Stimmung, Dialoge und Inszenierung das Tempo bestimmen.

Freundschaft, Abschied und Unsicherheit prägen die einzelnen Momente. Manche Szenen wirken überhöht, andere bewusst leise. Immer wieder entsteht der Eindruck eines Coming-of-Age-Films, der Erinnerungen nicht realistisch nachstellt, sondern emotional verdichtet. Die musikalische Rahmung verbindet einzelne Erlebnisse miteinander und hält einen bestimmten Lebensmoment fest.

«Outbound»

Wann: 11. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Ultimate, PC Game Pass

Genre: Cozy Survival / Aufbau / Koop-Spiel



Ein ausgebautes Fahrzeug dient in «Outbound» als Zuhause, Werkstatt und Fortbewegungsmittel. Die Reise führt durch eine farbenfrohe Welt, in der Ressourcen gesammelt und neue Bauteile hergestellt werden. Solar-, Wind- und Wasserkraft versorgen die mobile Basis mit Energie. Landwirtschaft, Crafting und Erkundung greifen ineinander, ohne eine harte Survival-Inszenierung in den Vordergrund zu stellen. Stattdessen geht es um Aufbau, Planung und Anpassung.

Im Koop-Modus können bis zu vier Personen gemeinsam reisen und am Fahrzeug arbeiten. Fortschritt zeigt sich direkt am eigenen Gefährt, das nach und nach größer, nützlicher und persönlicher wird. Roadtrip-Idee und Aufbausysteme verschmelzen zu einem ruhigen Survival-Abenteuer.

«Black Jacket»

Wann: 12. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Ultimate, PC Game Pass

Genre: Kartenspiel / Roguelite-nahe Strategie / Dark Fantasy



Aus Blackjack wird in «Black Jacket» ein makabres Spiel um Schulden, Seelen und Manipulation. Der Schauplatz ist ein Fegefeuer, in dem verlorene Gestalten am Tisch sitzen und der Fährmann seinen Preis verlangt. Die bekannte Regelgrundlage bleibt sichtbar: Die Zahl 21 bildet weiterhin den Kern. Eigene Mechaniken, Sonderregeln und Möglichkeiten zum Betrug verändern jedoch den Ablauf.

Dadurch entsteht keine klassische Casino-Simulation, sondern eine taktische Variante mit erzählerischem Rahmen. Dunkle Bilder, markante Figuren und eine Atmosphäre zwischen Totengericht und Hinterzimmer prägen die Präsentation. Entscheidungen am Tisch beeinflussen einzelne Runden und den weiteren Verlauf. Das vertraute Kartenspiel erhält so eine deutlich unheimlichere Form.

«Call of the Elder Gods»

Wann: 12. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Ultimate, PC Game Pass

Genre: Narratives Puzzle-Adventure / Lovecraft-Horror



Abgelegene Orte und uralte Schrecken bestimmen «Call of the Elder Gods». Das narrative Puzzle-Adventure setzt die Geschichte von «Call of the Sea» fort und verbindet Erkundung mit kosmischem Horror. Rätsel, Hinweise und Umgebungserzählung treiben den Fortschritt voran. Action steht dabei nicht im Zentrum. Stattdessen entsteht Spannung durch fremde Symbole, unvollständige Informationen und die Frage, welche Kräfte hinter den Ereignissen stehen.

Die Schauplätze wirken als Teil eines größeren Geheimnisses, das Schritt für Schritt freigelegt wird. Lovecraft-Motive liefern den thematischen Rahmen, ohne das Spiel auf reine Schockmomente zu reduzieren. Im Vordergrund steht das langsame Entschlüsseln einer bedrohlichen Wahrheit.

«Elite Dangerous»

Wann: 12. Mai

Wo: Cloud und Xbox Series X|S

Wie: Premium, Ultimate

Genre: Weltraum-Simulation / Sandbox



Eine riesige Galaxie ersetzt in «Elite Dangerous» die klassische lineare Kampagne. Du steuerst ein eigenes Raumschiff, nimmst Aufträge an, handelst, kämpfst oder erkundest unbekannte Systeme. Die Spielwelt lässt verschiedene Rollen zu, ohne eine feste Route vorzuschreiben. Wirtschaft, Navigation und Steuerung verlangen Einarbeitung, geben dem Fortschritt aber auch Gewicht. Jede Reise beginnt mit konkreten Entscheidungen: Welche Fracht lohnt sich, welche Route ist sicher, welches Risiko ist vertretbar?

Aus einzelnen Flügen entsteht nach und nach eine persönliche Laufbahn im All. Die offene Struktur macht den Titel eher zu einer langfristigen Weltraum-Sandbox als zu einem schnellen Actionspiel.

«DOOM: The Dark Ages»

Wann: 14. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits in Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten

Genre: Ego-Shooter / Action



Vor den Ereignissen von «DOOM» und «DOOM Eternal» setzt «DOOM: The Dark Ages» an. Der moderne Doom-Slayer kämpft hier in einem finsteren, mittelalterlich geprägten Krieg gegen die Hölle. Schnelle Ego-Shooter-Action bleibt der Kern der Reihe. Dämonen werden nicht aus der Distanz verwaltet, sondern frontal angegriffen.

Der neue Schauplatz verschiebt jedoch die Bildsprache: Burgen, schwere Rüstungen und dunkle Fantasy-Elemente ersetzen einen Teil der futuristischen Kulissen. Dadurch bekommt die bekannte Formel ein anderes Gewicht, ohne ihr Tempo aufzugeben.

Kritik «Doom: The Dark Ages» im Test: Dämonenmetzeln zu Metal-Klängen von Philipp Rüegg

«Subnautica 2» (Game Preview)

Wann: 14. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Ultimate, PC Game Pass

Genre: Survival-Adventure / Unterwasser-Erkundung



Eine fremde Wasserwelt bildet den Ausgangspunkt von «Subnautica 2». Unknown Worlds führt die Survival-Reihe auf einen neuen Planeten. Ressourcen sammeln, Werkzeuge herstellen und Basen bauen bleiben zentrale Bestandteile. Neu ist der Koop-Modus für bis zu vier Personen, der gemeinsame Expeditionen in die Tiefe ermöglicht.

Unter der Oberfläche wechseln sich ruhige Erkundung, biologische Vielfalt und konkrete Gefahr ab. Jede neue Zone kann nützliche Materialien, unbekannte Kreaturen oder größere Risiken enthalten. Das Meer wirkt dadurch zugleich offen und bedrohlich.

«Forza Horizon 6»

Wann: 19. Mai

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Ultimate, PC Game Pass

Genre: Open-World-Rennspiel



Japan dient in «Forza Horizon 6» als neue offene Spielwelt für das Horizon-Festival. Laut Xbox umfasst der Fuhrpark mehr als 550 reale Autos. Rennen, Erkundung, Fahrzeugwechsel und Sammelfortschritt bestimmen erneut den Ablauf. Unterschiedliche Landschaften bringen Stadtstraßen, Bergpassagen, Landstraßen und weitere Umgebungen zusammen.

Die Reihe setzt traditionell auf zugängliche Fahrphysik und eine offene Struktur, in der sich Rennen, Herausforderungen und freie Fahrten abwechseln. Das Festival bildet den Rahmen für Fortschritt und Inszenierung. Neue Fahrzeuge erweitern die Möglichkeiten, während die Karte zur zentralen Bühne für Geschwindigkeit und Abwechslung wird. Kollege Domagoj durfte bereits einen Blick in das Spiel werfen.

Hintergrund «Forza Horizon 6» Vorschau: das Racing-Highlight 2026? von Domagoj Belancic

Diese Spiele verlassen den Game Pass

Am 15. Mai 2026 verlassen fünf Spiele die Game-Pass-Bibliothek. Betroffen sind «Galacticare», «Go Mecha Ball», «Kulebra and the Souls of Limbo», «Paw Patrol Rescue Wheels: Championship» und «Planet of Lana».

Titelbild: Unknown Worlds Entertainment

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