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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (03.05. bis 09.05.) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Stranger than Heaven», «Space Hauler», «Battlefield 6 – Season 3».

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Star Fox» – what does the fox say?

Nintendo ist ein lustiges Unternehmen. Aus dem Nichts kündigt der Switch-Hersteller ein neues «Star Fox»-Game an, das schon bald erscheinen soll. Alle Details zum Überraschungstitel findest du in diesem Beitrag:

News & Trends Überraschung – Nintendo kündigt ein neues «Star Fox» für die Switch 2 an von Domagoj Belancic

Datum: 25. Juni

Erscheint für: Switch 2

«Beast Link» – herrlicher Trash

Der Trailer zu «Beast Link» könnte aus der PS2-Zeit stammen. Du kämpfst gegen Kaijus, die eine Stadt zerstören. Der Twist: Besiegst du ein Monster, kannst du es selbst kontrollieren. Besonders schön ist, dass der Trailer stellenweise mit 10 FPS vor sich hindümpelt. Kein Wunder, denn hinter dem trashigen Actionspiel steckt das Studio Grove Street Games. Ja, die Experten, die die «GTA»-Remake-Trilogie verkackt haben. Willst du dem Game trotzdem eine Chance geben, kannst du das in der Closed Beta tun, die gerade läuft.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Space Hauler» – Weltraum-Sim, mit Betonung auf Sim

Zugegeben, grafisch haut mich der Ankündigungstrailer zu «Space Hauler» nicht vom Hocker. Die Idee dahinter ist aber spannend. Das Game konzentriert sich auf das Saturnsystem und dessen grössten Mond Titan, der eine viermal so dichte Atmosphäre wie die Erde und eine niedrige Anziehungskraft hat. Du übernimmst diverse Frachttransporte. Das Game soll die Atmosphäre des Mondes und die Orbitalmechaniken im Weltraum akkurat simulieren. Für noch mehr Immersion gibt's HOTAS- und VR-Unterstützung.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Dig In» – Grabenkämpfe

Ein Echtzeit-Strategiespiel, das die Grabenkämpfe im Ersten Weltkrieg simuliert. Die unschuldige Comic-Präsentation steht in starkem Kontrast zum düsteren Inhalt. Am Steam Next Fest im Juni kannst du eine Demo zocken.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Wilderdark» - Roaaar

Ich bin ein einfacher Mann. Sehe ich einen coolen Dino in einem Trailer, landet der Trailer auf dieser Liste. Und dieser Dino sieht besonders cool aus.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Truck-kun is Supporting Me from Another World?!» – Menschen überfahren

Das neueste Werk von Xalavier Nelson Jr. – bekannt für Absurditäten wie «Space Warlord Baby Trading Simulator» und «An Airport for Aliens Currently Run by Dogs». Das Game – und der verrückte Name – ist eine Anspielung auf das «Truck Kun»-Meme, das seinen Ursprung im Manga-Genre «Isekai» hat. In Isekai-Geschichten werden Menschen aus ihrem Alltag gerissen und in Fantasy-Umgebungen transportiert – oft, nachdem sie sterben, oder konkreter: von einem Truck überfahren werden. Und jetzt rate mal, was du in diesem Game machst.

Datum: ???

Erscheint für: Xbox Series X/S, PC

«EA Sports UFC 6» – Faust aufs Auge

Der neueste «UFC»-Ableger bekommt einen intensiven Trailer, der mich mitten ins Octagon-Geschehen transportiert. Ich kann den Schweiss, das Blut und die Mikrotransaktionen förmlich riechen.

Datum: 19. Juni

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Stranger than Heaven» – ein riesiges Projekt

Das neueste Werk vom Kult-Studio RGG («Like a Dragon», «Yakuza») zeigt viele neue Eindrücke in einem Xbox-Showcase. Das Game sieht wahnsinnig gut aus – und um einiges ambitionierter als alles, was RGG Studio bisher produziert hat.

Du spielst den japanisch-amerikanischen Waisenjungen Makoto Daito, der von den USA nach Japan flüchtet, um ein besseres Leben zu finden. Der legendäre Schmuggler Orpheus (gespielt von Snoop Dogg) hilft ihm dabei. In Japan wird er in kriminelle Machenschaften verwickelt und fasst gleichzeitig Fuss in Japans aufstrebender Entertainment- und Musikszene.

Die epische Geschichte erstreckt sich über 50 Jahre und spielt in fünf Städten, beziehungsweise Stadtteilen: Kokura (in Fukuoka, 1915), Kure (in Hiroshima, 1929), Minami (in Osaka, 1943), Atami (in Shizuoka, 1951) und Kamurocho (in Tokyo, 1965). Jede Stadt soll eine einzigartige Atmosphäre und überraschende Gameplay-Möglichkeiten bieten. So arbeitet Makoto als Musikproduzent, der einen Nachtclub leitet. Dafür rekrutiert er Sängerinnen, hält in der Open World Ausschau nach Inspirationen für neue Kompositionen und bewirbt seine Shows in der Stadt.

Natürlich wird in «Stranger Than Heaven» auch ordentlich geprügelt – schliesslich ist es ja ein RGG-Spiel. Das Kampfsystem wurde komplett überarbeitet. Du steuerst die rechte und linke Seite von Makoto separat. R1 ist die rechte Faust, R2 der rechte Fuss. Auf der linken Seite dasselbe. Wuchtige Waffen wie Hämmer spielen eine wichtige Rolle. Allgemein sehen die Kämpfe brutaler und realistischer aus als die überdrehten Prügeleien in «Yakuza».

Leider verrät Studio-Chef Yokoyama noch kein konkretes Releasedatum. Immerhin ist nun klar, dass das Game diesen Winter erscheint – auch im Xbox Game Pass.

Datum: Winter 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Control Resonant» – surreale Welt

Der Nachfolger von Remedys hervorragendem Action-Spiel «Control» gewährt frische Einblicke in seine Spielwelt. Im Gegensatz zum Erstling spielt der neueste Ableger nicht in einem übernatürlichen Gebäude, sondern in einer surrealen Version von Manhattan. Wie «Inception», nur noch verrückter. Ein Releasedatum fehlt leider immer noch.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Leafborn» – Blätterrauschen

Irgendwie fasziniert mich der Trailer zu «Leafborn». Als komische Blättergestalt durch die Luft fliegen, am Boden wie «Naruto» rennen und Gegner verprügeln, sieht einfach befriedigend aus.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«HyperYuki: Snowboard Syndicate»

«SSX» und «Jet Set Radio» hatten einen One-Night-Stand. Das Resultat des Schäferstündchens: «HyperYuki: Snowboard Syndicate». Der bunte Trailer erinnert an vergangene PS2-Zeiten – und das meine ich im Gegensatz zu «Beast Link» positiv.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«eFootball x Naruto Shippuden» – was zum...?!

Oh Mann, was für ein Fiebertraum von einem Trailer. Konamis Fussballgame «eFootball» feiert ein Crossover-Event mit «Naruto». Und zahlreiche Fussballstars müssen für das Video als Charaktere aus dem legendären Anime cosplayen. Modric verkleidet als Itachi war nicht auf meiner 2026-Bingo-Karte. Der letztjährige «Yu-Gi-Oh»-Trailer ist auch empfehlenswert.

Und wenn wir schon bei «eFootball» sind: Spielt das eigentlich jemand noch? Falls ja, zeigt euch in den Kommentaren.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Mobile

«Battlefield 6 – Season 3» – Boom, Boom, Päng und so weiter

Bereit für eine neue «Battlefield»-Season? Im umfassenden Update erwartet dich die bisher grösste Map («Railway to Golmud» ist viermal so gross wie «Mirak Valley»), eine Neuinterpretation der «Battlefield 3»-Map «Grand Bazaar» (neu: «Cairo Bazaar»), neue Waffen, Spielmodi und neue Inhalte für «Redsec». Der Trailer ist, wie immer, ganz grosses Action-Kino.

Datum: 12. Mai

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

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