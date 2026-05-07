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Überraschung – Nintendo kündigt ein neues «Star Fox» für die Switch 2 an

Nintendo kündigt überraschend ein neues «Star Fox»-Game für die Switch 2 an. Schade: Die Rückkehr der legendären Spielereihe ist lediglich die Neuauflage eines alten Klassikers.

In Insider-Kreisen wurde es bereits gemunkelt. Überraschend kommt die Enthüllung trotzdem: Ohne vorherige Ankündigung veröffentlicht Nintendo eine «Nintendo Direct» und stellt dort ein neues «Star Fox»-Spiel vor. Es heisst ... «Star Fox». Das Game erscheint am 25. Juni exklusiv für die Switch 2.

Das erste Game der Weltraum-Shooter-Reihe erschien 1993 für das SNES. Es war das erste Spiel für die Konsole, das den «Super-FX-Chip» nutzte, der eine damals revolutionäre Polygon-Grafik in 3D ermöglichte. Zuletzt behandelte Nintendo die legendäre Spielereihe stiefmütterlich. Nach dem gefloppten Wii-U-Ableger (2016) wurde es still um den tierischen Piloten Fox McCloud.

Im «Super Mario Galaxy Film» feierte der Fuchs sein grosses Comeback – für viele Fans überraschend. Nun ist auch klar, dass Nintendo mit dieser Cameo nicht nur Fanservice betrieben, sondern geschickt die Marketing-Grundlage für das neue Game gelegt hat.

Ihr schlauen Füchse, ihr!

Fox McCloud ist eigentlich nicht Teil des Mario-Universums.

Quelle: Nintendo

Was gibt's im neuen Spiel?

Bedauerlich: Das «neue» Game ist lediglich ein Remake des N64-Klassikers «Lylat Wars» (oder: «Star Fox 64»). Nach «Star Fox 64 3D» (3DS, 2001) und «Star Fox Zero» (Wii U, 2016) ist es schon das dritte Mal, dass Nintendo dem Spiel eine Neuauflage spendiert.

Die Level-Layouts sind gleich geblieben – grafisch wurde der Shooter aber von Grund auf neu entwickelt. Auch spielerisch bleibt alles beim Alten. «Star Fox» ist ein On-Rails-Shooter, bei dem du automatisch durch die Level fliegst. An vorbestimmten Punkten entscheidest du, welche Abzweigung du nimmst. In einigen Level und Bossfights fliegst du eigenständig in einer Arena umher.

Im Kern ist das immer noch «Star Fox 64».

Quelle: Nintendo

Feinde ballerst du mit Lasern und Bomben weg, während du mit halsbrecherischen Manövern gegnerischen Projektilen ausweichst.

Du kannst das Spiel wahlweise mit der Maus-Funktion der Joy-Con-2-Controller steuern. Cool: Nintendos N64-Replika-Controller für die Nintendo-Online-Retro-Bibliothek wird ebenfalls unterstützt.

Mit einer «Barrell Roll» schickst du feindliche Schüsse zum Absender zurück.

Quelle: Nintendo

In einigen Level bist du auch auf Planetenoberflächen im «Landmaster» und unter Wasser im «Blue-Marine»-U-Boot unterwegs.

Das On-Rails-Prinzip bleibt auf dem Boden und im Wasser gleich.

Quelle: Nintendo

Neben der Story-Kampagne bietet «Star Fox» auch einen Challenge-Modus mit knackigen Herausforderungen. Zudem kannst du dich im Battle-Modus in 4v4-Matches gegen andere Piloten messen – offline, online und mit Gameshare.

Ein willkommener Bonus.

Quelle: Nintendo

Die gesprächigen Charaktere aus dem Original sind ebenfalls wieder mit von der Partie. In den Hauptrollen: Der fuchsige Held Fox McCloud, sein Vogel-Rivale Falco Lombardi, der Frosch-Techniker Slippy Toad und Hasen-Stratege Peppy Hare.

Fox, Slippy und Falco, von links nach rechts.

Quelle: Nintendo

Wie im Original labert dich der Cast während der Weltraumschlachten zu. Die Charaktermodelle sind gemäss Produzent Yoshiaki Koizumi bewusst realistischer designt und sollen möglichst nahe an ihren tierischen Vorbildern sein. Neue Zwischensequenzen sollen dafür sorgen, dass du die Figuren besser kennenlernst.

Der tierische Cast dient auch als Vorlage für neue Gamechat-Avatare. Während du «Star Fox» spielst, kannst du dich in deinem Kamerafeed als Fox McCloud und Co. ausgeben. Die Switch 2 trackt dabei deine Bewegungen und Mimik und überträgt sie in Echtzeit auf die Charaktermodelle.

Lustig.

Quelle: Nintendo

Remake-Ausblick

Der renommierte Nintendo-Leaker «Nate the Hate» hat die Ankündigung und den Release-Zeitraum eines neuen «Star Fox» bereits im März vorausgesagt.

Besonders spannend: Es soll nicht das einzige Remake bleiben, das dieses Jahr erscheint. Gemäss Nate (und VGC) arbeitet Nintendo an einer Neuauflage von «The Legend of Zelda: Ocarina of Time», die für Ende 2026 geplant ist.

Titelbild: Nintendo

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