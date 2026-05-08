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Nintendo hebt den Preis für die Switch 2 an

Nintendo erhöht den Preis für die Switch 2. In Europa wird sie 30 Euro teurer, aber erst ab dem 1. September.

Viele Worte verliert Nintendo in der Pressemitteilung zur Preiserhöhung nicht. Als Begründung nennt das Unternehmen veränderte Marktbedingungen und den Ausblick auf die globale Wirtschaft. Oder anders gesagt: Die durch den KI-Boom verschärfte Speicherkrise erreicht nach der Playstation jetzt auch die Switch.

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Preisanstieg in Europa am geringsten

Ab dem 1. September 2026 gilt für die Switch 2 in Europa eine unverbindliche Preisempfehlung von 499,99 Euro statt wie bisher 469,99 Euro. Die Erhöhung um 30 Euro entspricht einem Anstieg um 6,38 Prozent. Für die Schweiz macht Nintendo keine eigenen Angaben, erwähnt aber, dass die Preise auch in weiteren «Regionen» angezogen werden. In Europa fällt der Preisanstieg am geringsten aus. In Kanada wird die Konsole 8,06 und in den USA 11,11 Prozent teurer.

Spielkonsole EUR 447,78 Nintendo Switch 2 224

In Japan erhöht Nintendo die Preise der japanischsprachigen Switch 2 bereits zum 25. Mai um 20 Prozent. Die mehrsprachige Variante soll im «My Nintendo»-Store aber nicht teurer werden. In seinem Heimatland zieht der Hersteller auch die Preise für die älteren OLED-Switch, Switch und Switch Lite bereits mit genauen Zahlen an. Für weitere Länder stellt Nintendo diese nur in Aussicht, nennt aber noch keine neuen Preise.

Die Preisentwicklung der Switch 2 bei uns in den letzten drei Monaten.

Nintendo Switch Online sollen den derzeitigen Angaben zufolge nur in Japan und Südkorea teurer werden.

Sony machte die PS5 schon mehrfach teurer

Die Switch 2 ist nicht die einzige Konsole, die durch die Speicherkrise teurer geworden ist. Sony hat den Preis für die Playstation 5 zuletzt zum 2. April angehoben. Bereits ein Jahr zuvor erhöhte Sony den Preis für seine Konsole.

Im letzten vierten Quartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft verkaufte Sony 1,5 Millionen PS5. Das ist ein Rückgang um 46 Prozent zum Vorjahr. Neben dem Alter der Konsole dürften die gestiegenen Preise ebenfalls einen Anteil daran haben – auch wenn die letzte Erhöhung erst danach erfolgte.

Titelbild: shutterstock.com/Wachiwit

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