News & Trends 11 18

Die PS5 wird teurer – schon wieder

Sony erhöht zum wiederholten Mal die Preise für die PS5. Betroffen sind alle Modelle, inklusive Playstation Portal.

Wir leben in merkwürdigen Zeiten. Statt dass Konsolen im Verlauf ihres Lebenszyklus immer günstiger werden, steigen die Preise kontinuierlich. In einem Blogpost verkündet Sony eine Preiserhöhung für die gesamte PS5-Familie.

Unten aufgeführt siehst du die neuen unverbindlichen Preisempfehlungen für Europa – sie gelten ab dem 2. April:

PS5 mit Laufwerk : 650 Euro

: 650 Euro PS5 ohne Laufwerk : 600 Euro

: 600 Euro PS5 Pro : 900 Euro

: 900 Euro Playstation Portal: 250 Euro

Es ist bereits das vierte Mal, dass Sony die Preise für ihre Konsolen in dieser Generation erhöht hat. Nachfolgend siehst du, wie sich die Preise für die Modelle entwickelt haben:

PS5 mit Laufwerk 2020: 500 Euro

2022: 550 Euro

2026: 650 Euro

PS5 ohne Laufwerk 2020: 400 Euro

2022: 450 Euro

2025: 500 Euro

2026: 600 Euro

PS5 Pro 2024: 800 Euro

2026: 900 Euro

Playstation Portal 2023: 220 Euro

2026: 250 Euro

Wieso wird alles teurer?

Sony nennt den «anhaltenden Druck auf die globale Wirtschaftslage» als Grund für die Preiserhöhungen. Weiter schreibt das Unternehmen: «Wir wissen, dass Preisänderungen Auswirkungen auf unsere Community haben, und nach sorgfältiger Abwägung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass dies ein notwendiger Schritt ist, um sicherzustellen, dass wir Spielern weltweit weiterhin innovative, hochwertige Spielerlebnisse bieten können.»

Der Haupttreiber für die steigenden Kosten dürfte die anhaltende RAM-Versorgungskrise sein. Speicherchips werden knapper und teurer – schuld daran ist der KI-Boom. Künftig könnte es auch zu massiven Preiserhöhungen im CPU-Bereich kommen. Mehr zum Thema findest du in diesen Beiträgen von Kevin:

News & Trends Speicherknappheit dürfte noch Jahre andauern von Kevin Hofer

News & Trends Auch das noch: Preiserhöhungen bei CPUs drohen von Kevin Hofer

Auch die anderen Konsolenhersteller stehen vor ähnlichen Problemen. Microsoft hat die Preise für seine Xbox-Konsolen der aktuellen Generation ebenfalls mehrmals angepasst. Experten gehen davon aus, dass Nintendo in absehbarer Zukunft den Preis für die Switch 2 auch erhöhen wird.

Titelbild: Shutterstock

Dieser Artikel gefällt mir! 11 Personen gefällt dieser Artikel







