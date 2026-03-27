Die PS5 wird teurer – schon wieder

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Speicherknappheit dürfte noch Jahre andauern
von Kevin Hofer
Sony erhöht zum wiederholten Mal die Preise für die PS5. Betroffen sind alle Modelle, inklusive Playstation Portal.
Wir leben in merkwürdigen Zeiten. Statt dass Konsolen im Verlauf ihres Lebenszyklus immer günstiger werden, steigen die Preise kontinuierlich. In einem Blogpost verkündet Sony eine Preiserhöhung für die gesamte PS5-Familie.
Unten aufgeführt siehst du die neuen unverbindlichen Preisempfehlungen für Europa – sie gelten ab dem 2. April:
Es ist bereits das vierte Mal, dass Sony die Preise für ihre Konsolen in dieser Generation erhöht hat. Nachfolgend siehst du, wie sich die Preise für die Modelle entwickelt haben:
PS5 mit Laufwerk
PS5 ohne Laufwerk
PS5 Pro
Playstation Portal
Sony nennt den «anhaltenden Druck auf die globale Wirtschaftslage» als Grund für die Preiserhöhungen. Weiter schreibt das Unternehmen: «Wir wissen, dass Preisänderungen Auswirkungen auf unsere Community haben, und nach sorgfältiger Abwägung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass dies ein notwendiger Schritt ist, um sicherzustellen, dass wir Spielern weltweit weiterhin innovative, hochwertige Spielerlebnisse bieten können.»
Der Haupttreiber für die steigenden Kosten dürfte die anhaltende RAM-Versorgungskrise sein. Speicherchips werden knapper und teurer – schuld daran ist der KI-Boom. Künftig könnte es auch zu massiven Preiserhöhungen im CPU-Bereich kommen. Mehr zum Thema findest du in diesen Beiträgen von Kevin:
Auch die anderen Konsolenhersteller stehen vor ähnlichen Problemen. Microsoft hat die Preise für seine Xbox-Konsolen der aktuellen Generation ebenfalls mehrmals angepasst. Experten gehen davon aus, dass Nintendo in absehbarer Zukunft den Preis für die Switch 2 auch erhöhen wird.
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