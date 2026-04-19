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Das Smartphone wird (leider) zum Beautycase – und Hailey Bieber hat’s verbrochen

Dinge griffbereit zu halten, finde ich ja ganz sinnvoll. Aber muss ich sie dafür gleich an mein Smartphone schnallen? Die Kosmetikindustrie findet: unbedingt!

Erst eroberten Beauty-Produkte unsere Handtaschen in Form von Anhängern. Jetzt besetzen Lipgloss, Puder und Co. unsere Smartphones. Genauer noch, unsere Handyhüllen. So ist das Make-up nicht nur allzeit griffbereit, sondern wird gleichzeitig wie Schmuck zur Schau gestellt.

Wenn du jetzt denkst «Wie unnötig!», tja dann ... bin ich ganz bei dir.

Essence' herzförmiger Lipgloss Holder besitzt Saugnäpfe auf der Rückseite und lässt sich einfach am Handy festmachen.

Quelle: Essence Auch Phone Charms werden beautifiziert: der Lippenbalsam to go aus der Arielle-Kollektion.

Quelle: Essence

Nett gemeint, aber stört das nicht?

An der Tasche baumelnd mag eine Lippenpflege ja als praktischer Hingucker durchgehen. Auf der Rückseite meines Phones ist das Extra bestenfalls unpraktisch. Ich muss es wissen. Denn für das Titelfoto oben habe ich einen solchen Lipglosshalter an meinem Case befestigt. Schon nach wenigen Sekunden war klar:

Lipgloss 1, Hände 0.

Wie ich mein Gerät so noch halten soll, ist mir schleierhaft. Mal abgesehen davon, dass mein Handy wegen der ausladenden Dimensionen nie wieder eine Hosentasche von innen sehen können wird. Aber hey, um Funktionalität ist es bei Trends ohnehin nie gegangen. Diesen hier hat übrigens Rhode, die Lifestyle-Marke von Hailey Bieber, ins Rollen gebracht.

Merch von Rhode: das Snap-On Lip Case aus Silikon.

Quelle: Instagram @rhode

Bei ihren «Lip Cases» handelt es sich um Handyhüllen, die sowohl farblich als auch formtechnisch auf ihre «Peptide Lip Treatments» abgestimmt sind. Das heisst, du kannst deine Rhode-Lippenpflege perfekt in die Öffnung packen. Das Konzept kam gut an. Klar, dass gerade eine Brand nach der anderen ihre eigene Version davon lanciert.

Rhode hat seine Phone Cases in der Zwischenzeit sogar weiterentwickelt: Neu gibt es auch sogenannte «Snap-On Lip Cases» zu kaufen (siehe Bild oben). Sie lassen sich mittels MagSafe-Technologie an allen kompatiblen iPhone-Modellen und -Cases fest machen. Gedacht sind sie als Begleit-Accessoire für die neuen «Peptide Lip Tints».

Während ich bei Rhodes schlanker Ausführung noch denke «Kann man machen!», möchte ich bei Charlotte Tilburys Kreation heulend auf die Knie fallen und mit zum Himmel ausgestreckten Armen «Warum?» schreien.

Das Airbrush Flawless Finishing Powder als ausziehbarer Smartphone-Griff.

Quelle: Instagram @trendmood1 Meins ist das nicht.

Quelle: Instagram @trendmood1

Die Luxusmarke hat ihr Bestseller-Puder komprimiert und auf eine Art Popsocket geklebt. Als wäre das Design so nicht schon klobig genug, wird das Ganze noch von ausladenden Engelsflügeln gesäumt. Ob die helfen sollen, das Handy vor einem Sturz zu bewahren? Klüger wär's, denn ein Puder dürfte wesentlich fragiler sein als ein Handy.

Wesentlich ansprechender finde ich die verspielte Ausführung der Bodycare-Marke Daise. Ihre «Lip Balm Phone Pods» verstecken unter ihrer blumigen Optik eine Lippenpflege mit Vitamin E und Sheabutter. Wirklich cute!

Aufschieben und Lippen pflegen.

Quelle: Instagram @daisebeauty Warum hier trotzdem noch ein separater Lipbalm um das Smartphone gebunden wurde, weiss niemand.

Quelle: Instagram @daisebeauty

Bleibt zu hoffen, dass es die Beauty-Industrie beim Handy belässt und nicht demnächst auch noch unsere Laptops ins Visier nimmt. Obwohl, so ein Blümchen von Daise würde ich am Notebook noch eher sehen als auf meinem Smartphone ... 🌸

Titelbild: Natalie Hemengül

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