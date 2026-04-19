Das Smartphone wird (leider) zum Beautycase – und Hailey Bieber hat’s verbrochen

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Zurück in die Zukunft: Diese Smartphones sind wild
von Michelle Brändle
Dinge griffbereit zu halten, finde ich ja ganz sinnvoll. Aber muss ich sie dafür gleich an mein Smartphone schnallen? Die Kosmetikindustrie findet: unbedingt!
Erst eroberten Beauty-Produkte unsere Handtaschen in Form von Anhängern. Jetzt besetzen Lipgloss, Puder und Co. unsere Smartphones. Genauer noch, unsere Handyhüllen. So ist das Make-up nicht nur allzeit griffbereit, sondern wird gleichzeitig wie Schmuck zur Schau gestellt.
Wenn du jetzt denkst «Wie unnötig!», tja dann ... bin ich ganz bei dir.
An der Tasche baumelnd mag eine Lippenpflege ja als praktischer Hingucker durchgehen. Auf der Rückseite meines Phones ist das Extra bestenfalls unpraktisch. Ich muss es wissen. Denn für das Titelfoto oben habe ich einen solchen Lipglosshalter an meinem Case befestigt. Schon nach wenigen Sekunden war klar:
Lipgloss 1, Hände 0.
Wie ich mein Gerät so noch halten soll, ist mir schleierhaft. Mal abgesehen davon, dass mein Handy wegen der ausladenden Dimensionen nie wieder eine Hosentasche von innen sehen können wird. Aber hey, um Funktionalität ist es bei Trends ohnehin nie gegangen. Diesen hier hat übrigens Rhode, die Lifestyle-Marke von Hailey Bieber, ins Rollen gebracht.
Bei ihren «Lip Cases» handelt es sich um Handyhüllen, die sowohl farblich als auch formtechnisch auf ihre «Peptide Lip Treatments» abgestimmt sind. Das heisst, du kannst deine Rhode-Lippenpflege perfekt in die Öffnung packen. Das Konzept kam gut an. Klar, dass gerade eine Brand nach der anderen ihre eigene Version davon lanciert.
Rhode hat seine Phone Cases in der Zwischenzeit sogar weiterentwickelt: Neu gibt es auch sogenannte «Snap-On Lip Cases» zu kaufen (siehe Bild oben). Sie lassen sich mittels MagSafe-Technologie an allen kompatiblen iPhone-Modellen und -Cases fest machen. Gedacht sind sie als Begleit-Accessoire für die neuen «Peptide Lip Tints».
Während ich bei Rhodes schlanker Ausführung noch denke «Kann man machen!», möchte ich bei Charlotte Tilburys Kreation heulend auf die Knie fallen und mit zum Himmel ausgestreckten Armen «Warum?» schreien.
Die Luxusmarke hat ihr Bestseller-Puder komprimiert und auf eine Art Popsocket geklebt. Als wäre das Design so nicht schon klobig genug, wird das Ganze noch von ausladenden Engelsflügeln gesäumt. Ob die helfen sollen, das Handy vor einem Sturz zu bewahren? Klüger wär's, denn ein Puder dürfte wesentlich fragiler sein als ein Handy.
Wesentlich ansprechender finde ich die verspielte Ausführung der Bodycare-Marke Daise. Ihre «Lip Balm Phone Pods» verstecken unter ihrer blumigen Optik eine Lippenpflege mit Vitamin E und Sheabutter. Wirklich cute!
Bleibt zu hoffen, dass es die Beauty-Industrie beim Handy belässt und nicht demnächst auch noch unsere Laptops ins Visier nimmt. Obwohl, so ein Blümchen von Daise würde ich am Notebook noch eher sehen als auf meinem Smartphone ... 🌸
Als Disney-Fan trage ich nonstop die rosarote Brille, verehre Serien aus den 90ern und zähle Meerjungfrauen zu meiner Religion. Wenn ich mal nicht gerade im Glitzerregen tanze, findet man mich auf Pyjama-Partys oder an meinem Schminktisch. PS: Mit Speck fängt man nicht nur Mäuse, sondern auch mich.
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