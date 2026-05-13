«Mikroskopische» Concealer und weitere Releases, die mich nicht mehr loslassen

News & Trends
Das Smartphone wird (leider) zum Beautycase – und Hailey Bieber hat’s verbrochen
von Natalie Hemengül
Ich habe vier brandneue Beauty-Produkte, die ich mit dir teilen möchte. Aufregend oder zum Aufregen? Du entscheidest.
Lipliner und Lippenstift vereint in einem Produkt – neu ist die Idee hinter den «DoubleDown Lip Definern» keineswegs. Die Kosmetikmarke Sacheu hat das Rad also nicht neu erfunden. Nur aus dem Keller geholt und abgestaubt. Mein Interesse? Geweckt, weil: eine breite Auswahl an zehn Nuancen, eine praktisch wirkende Bullet-Form und ein dezenter Farbunterschied zwischen dunkler Konturenfarbe und hellerem Lippenstift (sorgt für einen natürlichen Look).
Das Produkt verspricht definierte Konturen und gepflegte Lippen mit nur einem Swipe. Seidiges Finish und pflegende Inhaltsstoffe wie Vitamin E, Avocado- und Hagebuttenöl inklusive.
Spannend: Dieser 2-in-1-Produkttyp taucht alle paar Jahre wieder auf, um dann still und heimlich wieder rückwärts im Gebüsch zu verschwinden. Ob er diesmal Trendpotenzial birgt?
Die Produkte sind bereits erhältlich. Auf Galaxus führen wir die Marke noch nicht.
Gamechanger oder fragwürdiger Ausdruck von Hyperspezialisierung? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich Maybellines Neuheit einordnen soll. Der Concealer im Liner-Format zeichnet sich durch eine ultraschmale 3-Millimeter-Mine aus und ist ein Werkzeug für Präzisionsarbeit. Damit sollen sich kleine Pickel, Male und Unebenheiten im Teint punktuell und mit möglichst wenig Produkt kaschieren lassen. Mit etwas Geschick gelingt dir das sogenannte Spot-Concealing aber bestimmt auch mit deinem bewährten Abdeckstift.
Maybellines Linie soll zwölf Farben umfassen und verspricht volle Deckkraft, 24 Stunden Halt sowie eine Gel-Formel mit 0,5 Prozent Salicylsäure und Kamille, die beim Abheilen helfen sollen. Ausserdem sollen sich die Liner auch fürs Contouring und Highlighten eignen. Bei einer grossflächigen Anwendung wird daraus ein teurer Spass.
Wann sie auf den Markt kommen ist noch unklar. Zu sehen waren die Concealer bisher nur auf dem Beauty-News-Account «Trendmood». Maybelline selbst scheint noch nichts offiziell kommuniziert zu haben.
Tiktok wirkt manchmal wie eine hermetisch abgeriegelte Parallelwelt auf mich. Dank bezahlter Partnerschaften können dort einige die «Lid Lingerie Cream Eye Pigments» bereits testen. Ausserhalb von Tiktok findest du so gut wie keine Information zu den Flüssig-Lidschatten von Nyx. Unter den zehn Tuben tummeln sich metallische und matte Nuancen.
Die Formel enthält Hyaluronsäure und soll sich ultraleicht mit dem Finger auftragen und verblenden lassen. Einmal getrocknet, verspricht Nyx 24 Stunden Halt. Kein Abtragen oder Absetzen in der Lidfalte. Kannst du auch machen: das Produkt mit einem Pinsel als Eyeliner auftragen. Will ich definitiv testen.
Wann die Flüssig-Lidschatten in den Handel kommen, ist noch unklar. Lange dürfte es aber nicht mehr dauern, da bin ich sicher.
Es ist ja nicht so, als hätte die Welt auf (noch) ein Flüssig-Rouge gewartet. Der Markt ist versorgt. Aber sehen die «Insatiable Liquid Blushes» von Nars nicht einfach saftig aus? Zwei Finishes (Satin und Shimmer), 16 Farben. Besonders der Violett-Ton «Lose Control» weckt in mir Experimentierfreude.
Wie in jeder Nars-Kollektion mit von der Partie: die schimmernde Bestseller-Nuance «Orgasm» und zwei Varianten des pinken Pfirsichtons (gääähn!). Gemäss Trendmood handelt es sich hier um eine leichte, aufbaubare Formel, die sich easy verblenden lässt und sich bis zu 16 Stunden trägt.
Die Linie soll noch im Mai in den Handel kommen.
Als Disney-Fan trage ich nonstop die rosarote Brille, verehre Serien aus den 90ern und zähle Meerjungfrauen zu meiner Religion. Wenn ich mal nicht gerade im Glitzerregen tanze, findet man mich auf Pyjama-Partys oder an meinem Schminktisch. PS: Mit Speck fängt man nicht nur Mäuse, sondern auch mich.
Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.Alle anzeigen
News & Trends
von Natalie Hemengül
News & Trends
von Pia Seidel
Meinung
von Natalie Hemengül