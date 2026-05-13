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«Mikroskopische» Concealer und weitere Releases, die mich nicht mehr loslassen

Ich habe vier brandneue Beauty-Produkte, die ich mit dir teilen möchte. Aufregend oder zum Aufregen? Du entscheidest.

Sacheu «DoubleDown Lip Definer»

Lipliner und Lippenstift vereint in einem Produkt – neu ist die Idee hinter den «DoubleDown Lip Definern» keineswegs. Die Kosmetikmarke Sacheu hat das Rad also nicht neu erfunden. Nur aus dem Keller geholt und abgestaubt. Mein Interesse? Geweckt, weil: eine breite Auswahl an zehn Nuancen, eine praktisch wirkende Bullet-Form und ein dezenter Farbunterschied zwischen dunkler Konturenfarbe und hellerem Lippenstift (sorgt für einen natürlichen Look).

Ein Lippenstift, zwei Farben.

Quelle: Instagram @sacheubeauty

Das Produkt verspricht definierte Konturen und gepflegte Lippen mit nur einem Swipe. Seidiges Finish und pflegende Inhaltsstoffe wie Vitamin E, Avocado- und Hagebuttenöl inklusive.

Spannend: Dieser 2-in-1-Produkttyp taucht alle paar Jahre wieder auf, um dann still und heimlich wieder rückwärts im Gebüsch zu verschwinden. Ob er diesmal Trendpotenzial birgt?

Die dunkle Farbe setzt den Rahmen, die helle füllt und pflegt die Lippen.

Quelle: Instagram @sacheubeauty

Die Produkte sind bereits erhältlich. Auf Galaxus führen wir die Marke noch nicht.

Maybelline «Fit Me Microscopic Concealer»

Gamechanger oder fragwürdiger Ausdruck von Hyperspezialisierung? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich Maybellines Neuheit einordnen soll. Der Concealer im Liner-Format zeichnet sich durch eine ultraschmale 3-Millimeter-Mine aus und ist ein Werkzeug für Präzisionsarbeit. Damit sollen sich kleine Pickel, Male und Unebenheiten im Teint punktuell und mit möglichst wenig Produkt kaschieren lassen. Mit etwas Geschick gelingt dir das sogenannte Spot-Concealing aber bestimmt auch mit deinem bewährten Abdeckstift.

Die Bildqualität ist mässig, aber mehr ist zu diesem Release im Internet noch nicht zu finden.

Quelle: Instagram @trendmood1

Maybellines Linie soll zwölf Farben umfassen und verspricht volle Deckkraft, 24 Stunden Halt sowie eine Gel-Formel mit 0,5 Prozent Salicylsäure und Kamille, die beim Abheilen helfen sollen. Ausserdem sollen sich die Liner auch fürs Contouring und Highlighten eignen. Bei einer grossflächigen Anwendung wird daraus ein teurer Spass.

Wann sie auf den Markt kommen ist noch unklar. Zu sehen waren die Concealer bisher nur auf dem Beauty-News-Account «Trendmood». Maybelline selbst scheint noch nichts offiziell kommuniziert zu haben.

Nyx «Lid Lingerie Cream Eye Pigment»

Tiktok wirkt manchmal wie eine hermetisch abgeriegelte Parallelwelt auf mich. Dank bezahlter Partnerschaften können dort einige die «Lid Lingerie Cream Eye Pigments» bereits testen. Ausserhalb von Tiktok findest du so gut wie keine Information zu den Flüssig-Lidschatten von Nyx. Unter den zehn Tuben tummeln sich metallische und matte Nuancen.

Besonders die zwei Farben unten links haben es mir angetan.

Quelle: Instagram @trendmood1, Edit: Natalie Hemengül

Die Formel enthält Hyaluronsäure und soll sich ultraleicht mit dem Finger auftragen und verblenden lassen. Einmal getrocknet, verspricht Nyx 24 Stunden Halt. Kein Abtragen oder Absetzen in der Lidfalte. Kannst du auch machen: das Produkt mit einem Pinsel als Eyeliner auftragen. Will ich definitiv testen.

Auf Tiktok sind schon die ersten (bezahlten!) Reviews zu sehen: die Lid Lingerie Cream Eye Pigments im Einsatz.

Quelle: Screenshot: Tiktok @blondiewoodbeauty

Wann die Flüssig-Lidschatten in den Handel kommen, ist noch unklar. Lange dürfte es aber nicht mehr dauern, da bin ich sicher.

Nars «Insatiable Liquid Blush»

Es ist ja nicht so, als hätte die Welt auf (noch) ein Flüssig-Rouge gewartet. Der Markt ist versorgt. Aber sehen die «Insatiable Liquid Blushes» von Nars nicht einfach saftig aus? Zwei Finishes (Satin und Shimmer), 16 Farben. Besonders der Violett-Ton «Lose Control» weckt in mir Experimentierfreude.

Das Rouge ist mit einem Doe-Foot-Applikator ausgestattet.

Quelle: Instagram @trendmood1

Wie in jeder Nars-Kollektion mit von der Partie: die schimmernde Bestseller-Nuance «Orgasm» und zwei Varianten des pinken Pfirsichtons (gääähn!). Gemäss Trendmood handelt es sich hier um eine leichte, aufbaubare Formel, die sich easy verblenden lässt und sich bis zu 16 Stunden trägt.

Die Linie soll noch im Mai in den Handel kommen.

Titelbild: Instagram @sacheubeauty

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