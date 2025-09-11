News & Trends 3 0

Deine Zehen wollen Freiheit – dieser Socken-Trend liefert sie

Socken und offene Schuhe sind in der Mode mittlerweile ein willkommenes Duo. Jetzt folgt die logische Konsequenz: Socken, mit offener Zehenpartie.

Statt «free the nipple» heisst es in der Mode gerade «free the toe». Trends wie Zehenringe, Zehenschuhe und Zehenstegsandalen rücken das sonst so gut behütete Körperteil in den Fokus. Die Entwicklung macht auch vor Socken nicht Halt – immer öfter sind Modelle mit offener Zehenpartie zu sehen. Klingt erstmal wild, ist aber im Grunde nichts anderes als eine Mischung aus Socke und Stulpe.

Das italienische Modehaus Miu Miu dürfte den Trend mit seiner Frühlings-/Sommerkollektion 2025 losgetreten haben: Es schickte mehrere Models in kniehohen Socken über den Laufsteg. Diese reichten jeweils nur bis zur Mitte des Rists und wurden zu Pumps und Loafern gestylt. Eine noch reduziertere, sehr freie Interpretation eines Sockens (optisch kaum zu unterscheiden von einem Schweissband) wurde ausserdem mit Pantoletten kombiniert.

Miu Miu SS25: Die Socken hören etwa ab der Mitte des Fusses auf.

Quelle: Launchmetrics/Spotlight Miu Miu SS25: Schweissband oder Socke?

Quelle: Launchmetrics/Spotlight

Auch in den kommenden Saisons bleiben Open-Toe-Socken ein Thema, wie die bereits stattgefundenen Modenschauen gezeigt haben. Der Londoner Brand Rokh setzt in seiner Herbst-/Winterkollektion 2025 auf offene Strümpfe zu Ballerinas. Das Pariser Label Lemaire kombiniert in seiner Frühlings-/Sommerkollektion 2026 filigrane Sandalen zu dünnen Socken mit Cut-outs an der Zehen- und Fersenpartie. Und auch in den Sozialen Medien scheint der Look so langsam anzukommen. Von da aus ist es für gewöhnlich nur noch ein Katzensprung bis in den Mainstream.

Lemaire SS26: Luftige Zehen trotz Socken.

Quelle: Launchmetrics/Spotlight Lemaire SS26: Auch die Fersen liegen frei.

Quelle: Launchmetrics/Spotlight

Birrot SS26: Offene Kniestrümpfe zu Flip-Flops.

Quelle: Launchmetrics/Spotlight

Neu und zugleich vertraut

Vermutlich fragst du dich jetzt: Wieso nur?! Und wie so oft lautet die Antwort: Weil es sich neuartig anfühlt, gleichzeitig aber an Gewohntes anknüpft. So gibt es zahlreiche Vorläufertrends, die den Weg für die Halbsocke geebnet haben. Neben der offensichtlichen Zehen-Obsession, gehört auch die Balletcore-Ästhetik dazu. Sie ist nun seit einigen Jährchen präsent und hat Stulpen wieder ins Modebewusstsein gerufen. Die sehen ähnlich aus, sind jedoch meist aus einem dickeren Material gefertigt und werden über dem Schuh getragen.

Rokh FW24: Stulpen haben den Weg für offene Socken geebnet.

Quelle: Launchmetrics/Spotligth Rokh FW25: Es gibt auch Open-Toe-Strumpfhosen.

Quelle: Launchmetrics/Spotlight

Socken und offene Schuhe sind in den letzten Jahren ausserdem zu einem ganz selbstverständlichen Duo geworden. Mit dem aktuellen Hype um Zehenschuhe und Sandalen mit Zehensteg stellt sich jedoch die Frage nach einer praktikablen Lösung. Offene Socken sind eine davon: Sie kommen den Zehenriemen oder -kammern nicht in die Quere und setzen einen gemütlichen Akzent, ohne den Fuss komplett zu umschliessen. Halb Sommer, halb Herbst – und damit perfekt für die Übergangszeit.

Bis der Trend im hiesigen Markt ankommt, dürfte es noch einen Moment dauern. Vorerst bleiben dir also nur stinknormale Socken, deine Hände und eine gute Schere.

Schere Prym Schneiderschere 21 cm 7

Titelbild: Launchmetrics/Spotlight/Lemaire

Dieser Artikel gefällt mir! 3 Personen gefällt dieser Artikel







