News & Trends 3 5

Der Brotkorb, den du nicht brauchst – aber sofort willst

In Paris trägt man Baguettes meistens unter dem Arm oder in einer Papiertüte. Doch ein schwedischer Designer gibt dieser Tradition jetzt einen neuen Twist.

Brotkörbe gehören normalerweise nicht zu den aufregendsten Themen. Doch der «Baguette Holder» von Gustaf Westman sorgt für frischen Wind. Der schwedische Designer, der mit seinem «Curvy Mirror» aus 2020 die Interior-Welt im Sturm erobert hat, begeistert seitdem mit seiner unkonventionellen Art zu gestalten. Mit einem Hauch Humor und verspieltem Design verwandelt Westman alltägliche Gegenstände in kleine Kunstwerke.

Jetzt zeigt er, dass selbst ein einfacher Brotkorb zum Design-Statement werden kann.

Baguette Holder: das neueste Design von Gustaf Westman.

Quelle: Gustaf Westman

Der «Baguette Holder» wurde in Stockholm aus recyceltem Plastik 3D-gedruckt und kommt in auffälligem Barbie-Pink daher – eine Farbe, die typisch für Westmans Designs ist. «Das Material hat eine unglaublich starke, glänzende Oberfläche», erklärte der Designer gegenüber Dezeen.

Design mit Augenzwinkern

Der tragbare Brotkorb wurde für einen Pop-up-Shop in Paris entworfen. Und klar, wenn die Stadt der Liebe im Spiel ist, darf das Baguette nicht fehlen. Statt dieses einfach in ein Papier oder in irgendeine Schale zu legen, hat Westman eine wellenförmige Basis designt, die das Brot wie ein kleines Kunstwerk in Szene setzt.

Gustaf Westman hat etwas gestalten, das die französische Kultur zelebriert – allerdings mit einer Prise Humor.

Quelle: Gustaf Westman

Schon sein Magazinregal, der «Spiral Stand», brachte mit seiner wellenförmigen Silhouette und der Hochglanzlackierung aus Stahl oder Chrom genau diesen Vibe mit. Und die Farben? Typisch Gustaf: ein zarter Pastellton wie Rosa.

Ein Design-Statement für die Strassen von Paris und darüber hinaus

Das Design feierte seine Premiere im Rahmen von Westmans Sommer-Pop-up-Tour, die von Juni bis September 2025 durch verschiedene europäische Städte führt. Statt steriler Showrooms setzt Westman auf echte Wohnungen, um seine farbenfrohen Designs in Szene zu setzen. Der Pop-up-Shop im Pariser Marais-Viertel wurde schnell zum Magneten – nicht nur für Design-Fans, sondern auch für Foodies. Ein Instagram-Reel zeigt, wie stolz viele ihren neuen «Baguette Holder» durch die Strassen trugen. Das lässt die Erwartungen für die nächsten Tour-Stopps steigen.

Wer den «Baguette Holder» live erleben möchte, hat noch bis September 2025 die Chance, ihn auf Westmans Pop-up-Tour in Städten wie Amsterdam und Madrid zu sehen. Online ist das Design derzeit noch nicht verfügbar, aber die Tour zeigt, wie nah Westman seinen Fans sein möchte: «Ich möchte die Leute treffen, die meine Sachen mögen, und nicht nur die Industrie», erklärte er gegenüber Dezeen.

Für alle, die es nicht zu den Pop-ups schaffen, bleibt nur die Vorfreude – oder ein Blick auf aktuelle, stinknormale Brotkörbe.

Brotaufbewahrung Zone Denmark Zone Brotkorb Temptation Warm Grey 2 Brotaufbewahrung Bodum Brotkorb 1 Brotaufbewahrung Blomus Brotkorb DELARA L magnet 3 Brotaufbewahrung Eva Solo Brotkorb Nordic Kitchen Schwarz 4 Brotaufbewahrung Georg Jensen Alfredo Brotkorb Brotaufbewahrung EUR 98,24 Alessi Mattina 2 Brotaufbewahrung Zone Denmark Zone Brotkorb Temptation Warm Grey 2 Brotaufbewahrung Bodum Brotkorb 1 Brotaufbewahrung Blomus Brotkorb DELARA L magnet 3 Brotaufbewahrung Eva Solo Brotkorb Nordic Kitchen Schwarz 4 Brotaufbewahrung Georg Jensen Alfredo Brotkorb Brotaufbewahrung EUR 98,24 Alessi Mattina 2

Titelbild: Pia Seidel

Dieser Artikel gefällt mir! 3 Personen gefällt dieser Artikel